Растут даже у фронта: как изменились арендные ставки и товарооборот в ТРЦ

Товарооборот в украинских ТРЦ растет, но неравномерно по регионам. Лучшая динамика за прошлые годы наблюдалась в центральных и западных областях — их товарооборот вырос на 20–25% в гривневом эквиваленте, а в некоторых случаях и больше.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование RAU.

Эксперты отмечают, что в прифронтовых регионах рост товарооборота в среднем соответствует уровню инфляции. В то же время харьковский ТРЦ Nikolsky стал исключением — там товарооборот увеличился на 45%.

Артем Ретин, управляющий партнера RetailPro Development, отмечает: рост показателей в гривне в значительной степени связан с девальвацией национальной валюты. При этом количество чеков на одну торговую точку продолжает снижаться.

Параллельно рынок показывает постепенную стабилизацию арендных ставок. По оценкам экспертов, у качественных ТРЦ с сильным tenant-mix (тщательно подобранные арендаторы) и развитой системой фудкортов ставки медленно растут. В то же время, менее ликвидные площади предлагают более гибкие, индивидуальные условия для арендаторов.

Фаза стабилизации

Анна Корягина, международный директор по аренде Nhood Holding, обращает внимание на фазу стабилизации для рынка, наступившую после турбулентного периода 2022–2023 годов. Отмечается умеренный рост арендных ставок в гривне, а в долларовом эквиваленте аренда остается ниже довоенного уровня из-за девальвации.

По словам Андрея Лотоцкого, генерального директора RDA, в 2025 году арендные ставки выросли на 4% по сравнению с 2024 годом, а в отдельных объектах повышение фиксированных и эффективных ставок достигло 9–11%.

Максим Гаврюшин, глава УРТЦ и операционный директор Budhouse Group, приводит следующие данные: средние арендные ставки на помещение площадью 100-200 кв. м составляют $30–35 за кв. м.

В RetailPro Development пытаются удерживать годовой рост арендных ставок в пределах 10–15%. В то же время, Максим Гаврюшин, глава УРТЦ и операционный директор Budhouse Group, отмечает: в отдельных случаях компания принимает решение не повышать арендную плату, если арендатор находится в сложной финансовой ситуации.

Напомним, по словам экспертов ритейла, 30-40% трафика в украинских ТРЦ формируют именно фудкорты и гастрономия.