Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Готівковий курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,92

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зростають навіть біля фронту: як змінились орендні ставки та товарообіг у ТРЦ

жінка закупи торговельно-розважальний центр
У харківському ТРЦ товарообіг зріс на 45% / Freepik

Товарообіг в українських ТРЦ зростає, але нерівномірно по регіонах. Найкраща динаміка за минулі роки спостерігалась у центральних та західних областях — їхній товарообіг зріс на 20–25% у гривневому еквіваленті, а в окремих випадках і більше. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження RAU. 

Експерти зазначають, що у прифронтових регіонах зростання товарообігу в середньому відповідає рівню інфляції. Водночас харківський ТРЦ Nikolsky став винятком — там товарообіг збільшився на 45%. 

Артем Ретін, керуючий партнера RetailPro Development, зазначає: зростання показників у гривні значною мірою пов’язане з девальвацією національної валюти. При цьому кількість чеків на одну торгову точку продовжує знижуватися.

Паралельно ринок демонструє поступову стабілізацію орендних ставок. За оцінками експертів, у якісних ТРЦ із сильним tenant-mix (ретельно підібрані орендарі) та розвиненою системою фудкортів ставки повільно зростають. Водночас менш ліквідні площі пропонують більш гнучкі, індивідуальні умови для орендарів. 

Фаза стабілізації

Ганна Корягіна, міжнародна директорка з оренди Nhood Holding, звертає увагу на фазу стабілізації для ринку, що настала після турбулентного періоду 2022–2023 років. Відзначається помірне зростання орендних ставок у гривні, натомість у доларовому еквіваленті оренда залишається нижчою за довоєнний рівень через девальвацію. 

За словами Андрія Лотоцького, генерального директора RDA, у 2025 році орендні ставки зросли на 4% порівняно з 2024 роком, а в окремих об’єктах підвищення фіксованих та ефективних ставок досягло 9–11%.

Максим Гаврюшин, голова УРТЦ та операційний директор Budhouse Group, наводить наступні дані: середні орендні ставки на приміщення площею 100–200 кв. м наразі становлять $30–35 за кв. м. 

У RetailPro Development намагаються утримувати річне зростання орендних ставок у межах 10–15%. Водночас Максим Гаврюшин, голова УРТЦ та операційний директор Budhouse Group, зазначає: в окремих випадках компанія ухвалює рішення не підвищувати орендну плату, якщо орендар перебуває у складній фінансовій ситуації.

Нагадаємо,за словами експертів ритейлу, 30-40% трафіку в українських ТРЦ формують саме фудкорти та гастрономія 

Автор:
Ярослава Тюпка