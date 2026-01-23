Зростають навіть біля фронту: як змінились орендні ставки та товарообіг у ТРЦ

Товарообіг в українських ТРЦ зростає, але нерівномірно по регіонах. Найкраща динаміка за минулі роки спостерігалась у центральних та західних областях — їхній товарообіг зріс на 20–25% у гривневому еквіваленті, а в окремих випадках і більше.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження RAU.

Експерти зазначають, що у прифронтових регіонах зростання товарообігу в середньому відповідає рівню інфляції. Водночас харківський ТРЦ Nikolsky став винятком — там товарообіг збільшився на 45%.

Артем Ретін, керуючий партнера RetailPro Development, зазначає: зростання показників у гривні значною мірою пов’язане з девальвацією національної валюти. При цьому кількість чеків на одну торгову точку продовжує знижуватися.

Паралельно ринок демонструє поступову стабілізацію орендних ставок. За оцінками експертів, у якісних ТРЦ із сильним tenant-mix (ретельно підібрані орендарі) та розвиненою системою фудкортів ставки повільно зростають. Водночас менш ліквідні площі пропонують більш гнучкі, індивідуальні умови для орендарів.

Фаза стабілізації

Ганна Корягіна, міжнародна директорка з оренди Nhood Holding, звертає увагу на фазу стабілізації для ринку, що настала після турбулентного періоду 2022–2023 років. Відзначається помірне зростання орендних ставок у гривні, натомість у доларовому еквіваленті оренда залишається нижчою за довоєнний рівень через девальвацію.

За словами Андрія Лотоцького, генерального директора RDA, у 2025 році орендні ставки зросли на 4% порівняно з 2024 роком, а в окремих об’єктах підвищення фіксованих та ефективних ставок досягло 9–11%.

Максим Гаврюшин, голова УРТЦ та операційний директор Budhouse Group, наводить наступні дані: середні орендні ставки на приміщення площею 100–200 кв. м наразі становлять $30–35 за кв. м.

У RetailPro Development намагаються утримувати річне зростання орендних ставок у межах 10–15%. Водночас Максим Гаврюшин, голова УРТЦ та операційний директор Budhouse Group, зазначає: в окремих випадках компанія ухвалює рішення не підвищувати орендну плату, якщо орендар перебуває у складній фінансовій ситуації.

Нагадаємо,за словами експертів ритейлу, 30-40% трафіку в українських ТРЦ формують саме фудкорти та гастрономія