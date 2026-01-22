Запланована подія 2

Фудкорти та гастрономія утримують трафік ТРЦ попри складнощі в ресторанному сегменті

фастфуд їжа гамбургер фудкорт
Фудкорти зробили трафік для ТРЦ у 2025 році / Freepik

У 2025 році ресторанний сегмент в Україні переживав непростий період: частина закладів закривалася, інші змінювали стратегію та формати, адаптуючись до нових умов. Водночас фудкорти та фудмаркети в торговельних центрах демонструють стабільний розвиток.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження RAU.

Зростання популярності харчування поза домом, а також часті та тривалі відключення електроенергії сприяють збільшенню відвідувачів ТРЦ, які можуть попрацювати або придбати їжу з собою.

“За внутрішньою аналітикою, 30–40% загального трафіку сучасного ТРЦ формується завдяки гастрономічній пропозиції”, — зазначає Ганна Корягіна, міжнародної директорки з оренди Nhood Holding.

За словами Артема Ретіна, керуючого партнера RetailPro Development, сегмент HoReCa завжди був потужним якірним орендарем для великих ТРЦ, особливо якщо представлений відомими мережевими брендами, як-от KFC чи McDonald’s.

Нагадаємо, показник відвідуваності торговельних центрів є найбільшим за період повномасштабного вторгнення і поступово наближається до цифр, що спостерігались до пандемії та воєнних потрясінь. 

Автор:
Ярослава Тюпка