Фудкорты и гастрономия удерживают трафик ТРЦ, несмотря на сложности в ресторанном сегменте

Фудкорты сделали трафик для ТРЦ в 2025 году / Freepik

В 2025 году ресторанный сегмент в Украине переживал непростой период: часть заведений закрывалась, другие меняли стратегию и форматы, адаптируясь к новым условиям. В то же время, фудкорты и фудмаркеты в торговых центрах демонстрируют стабильное развитие.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование RAU.

Рост популярности питания вне дома, а также частые и длительные отключения электроэнергии способствуют увеличению посетителей ТРЦ, которые могут поработать или приобрести еду с собой.

"По внутренней аналитике, 30-40% общего трафика современного ТРЦ формируется благодаря гастрономическому предложению", - отмечает Анна Корягина, международного директора по аренде Nhood Holding .

По словам Артема Ретина, управляющего партнера RetailPro Development , сегмент HoReCa всегда был мощным якорным арендатором для крупных ТРЦ, особенно если представлен известными сетевыми брендами, как KFC или McDonald's.

Напомним, показатель посещаемости торговых центров является наибольшим за период полномасштабного вторжения и постепенно приближается к цифрам, которые наблюдались до пандемии и военных потрясений.

