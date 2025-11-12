Половина закрывшихся в этом году кафе и ресторанов просуществовали менее шести месяцев

По данным Единого государственного реестра, более 13,3 тысячи новых ФЛП, работающих в сфере общественного питания, открылось в Украине в этом году. В то же время более 10,6 тысяч ФОП прекратили свою деятельность. В 2025 году прирост новых кафе и ресторанов сократился более чем вдвое. Половина закрывшихся в этом году учреждений просуществовали менее полутора лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Динамика ФЛП

По данным аналитиков, 13 373 новых ФЛП, работающих в сфере общепита, открылось в Украине в этом году. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Самым активным был сентябрь – тогда открылось 1699 новых заведений.

В то же время, за тот же период свою работу прекратили 10 645 ФЛП в сфере кафе и ресторанов. В целом в этом году прирост новых предпринимателей составил +2728 заведения. К сравнению, в прошлом году прирост составил 6004 новых дел.

Больше новых ФЛП в HoReCa в этом году открыли в Киеве (1 693), на Днепропетровщине (1 323), Львовщине (1 136), Одесщине (1 113) и Киевщине (1 054).

Аналитики отмечают, что ресторанный бизнес в Украине — это преимущественно женское дело: 66% новых ФЛП зарегистрировали женщины. В некоторых областях этот показатель превышает 70% - в частности, в Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черкасской и Ровенской. Ни в одном регионе мужчины не преобладают по количеству новых открытий.

Полтора года живет рядовой ФЛП в сфере кафе и ресторанов в Украине

В "Опендатабот" сообщают, что четверть закрытых в этом году ФЛПов проработала менее полугода. В целом медиана жизни малого и среднего бизнеса в HoReCa – 17 месяцев. Старейший ресторанный ФЛП, прекративший деятельность в этом году, работал еще с 1992-го.

Украинцы ходят в кафе реже, но оставляют там больше денег

Аналитики подчеркивают, что несмотря на уменьшение прироста новых заведений, по данным украинского сервиса Poster выручка заведений общепита выросла на 6%, но назвать это значительным успехом нельзя.

"Посещаемость уменьшилась на 9%, поэтому рост происходит скорее благодаря подорожанию, чем увеличению клиентов. Средний чек в заведениях с начала года вырос на 11%", - констатируют в "Опендатабот".

По данным Poster, посещаемость в этом году просела по всей Украине. На примере топ-5 больших городов это выглядит так:

Львов - -8%

Одесса — -6%

Киев - -13%

Днепр - -11%

Харьков - -7%

Как сообщал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, около 3200 юридических лиц работают в ресторанном бизнесе в Украине, но большинство заведений, а именно 68 000, оформлены как физические лица-предприниматели. Следствием тенизации этой отрасли является недополучение государством около 7 млрд. гривен ежегодно в виде налогов.