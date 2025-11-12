"Балувана Галя" после потери соучредителя: кто унаследует сеть и будет развивать дело

"Балувана Галя" — один из самых известных брендов в Украине. Правда, между предпринимателями, которые используют схожие названия, продолжается конфликт. Для того, чтобы объяснить, почему он начался и продолжается, нужно начинать с того, что почти 20 лет назад предприниматели Валерий Гальперин и Игорь Сухомлин первыми придумали и зарегистрировали это название, а впоследствии открыли первые заведения. Позже в Луцке местный бизнесвумен Алла Телига открыла бизнес с похожим названием "Галя Балувана". Со временем компания превратилась в масштабную франшизу с тысячей точек по всей Украине.

Между тем Гальперин и Сухомлин развивали ресторанный бизнес, на их счету — проекты, которые в свое время оживили киевскую Бессарабку: Mimosa Brooklyn Pizza, Чашка, Fish & Pussycat, Автостанция и 11 заведений под брендом Балувана Галя.

Финансовые показатели двух компаний существенно разнятся. Луцка " Галя Балувана " в 2024 году заработала 28,9 млн грн . В то же время черниговская " Балувана Галя " показала более скромные результаты — 4,02 млн грн . (Однако это показатели ООО, а не сетей в целом).

Из-за схожести названий и права на бренд конфликт между "Галями" перешел в судебную плоскость. Теперь на кону – не только название, но и репутация бренда.

Однако жизнь внесла свои коррективы: болезнь унесла Игоря Сухомлина и оставила Валерия наедине с масштабными планами и судебными баталиями.

Кто продолжит дело предпринимателя, как будет развиваться сеть и что ждет бренд "Балувана Галя" - об этом в интервью Валерия Гальперина для Delo.ua

Валерий, как вы познакомились с Игорем и как возник совместный бизнес?

— Я познакомился с Игорем еще внутри 1990-х. Тогда об общем деле мы даже не думали. Игорь занимался рекламой — у него с партнером было агентство "Реклама и друг". Я тогда занимался другим бизнесом.

Нас объединяла не работа, а музыка: слушали пластинки, обсуждали группы, играли вместе. И только в 2006 году мы впервые серьезно задумались о том, чтобы сделать общий проект. У меня уже был определенный опыт — когда-то руководил ночным клубом, имел небольшое кафе. Поэтому мы решили рискнуть и в 2007 году открыли ресторан "Велюров" . Кстати, он до сих пор успешно работает в нашем родном Чернигове. Там рождались все наши первые проекты.

После "Велюрова" появились " Varenik's Pab" , " Шарлотка" , " БалуванаГаля" . Название "Балувана Галя" мы придумали еще в 2006-м, а в 2007-м зарегистрировали его как торговую марку. Поэтому когда пора открывать заведение, название уже ждало своего момента. Первая "Балувана Галя" открылась в 2011 году. Сейчас в Чернигове их уже три, а всего по Украине одиннадцать.

А когда вы решили покорить Киев? Как возникла идея масштабирования?

— Первый шаг на столичный рынок мы сделали после успеха в Чернигове в 2012 году. Тогда на Бессарабке появилось кафе "Чашка". А уже в 2017 мы открыли Mimosa Brooklyn pizza, которая и основала компанию Мимоза групп. В нее входят ресторан Fish&Pussycat, греческое кафе "Чайка" и пиццерия "Автостанция на Подоле".

Последний наш общий проект с Игорем — ресторан "Романтика" в самом центре Киева, на Прорезной. Концепция заведения заложена в самом названии — и содержание, и настроение, и атмосфера. Мы открыли его в конце сентября, буквально за месяц до того, как Игорь ушел из жизни… Всего мы вместе создали 23 заведения.

Валерий Гальперин и Игорь Сухомлин - совладельцы "Балуваной Гали"

А как вы с Игорем распределяли роли? Кто за что отвечал?

— Мы всегда работали командно . Все решения принимали вместе — от выбора блюд в меню до того, каким будет свет в зале. У нас никогда не было разделения, что кто занимается финансами, а кто дизайном. Просто кто-то из нас больше погружался в один проект, кто-то в другой.

Развиваете свой бизнес за рубежом?

— Да , по нашей концепции Mimosa Brooklyn Pizza уже успешно работают заведения в Варшаве и Таллинне. Наши партнеры — украинцы, и это очень вдохновляет. Мы с Игорем видели большой интерес к этому формату и планировали двигаться дальше.

Кто дальше продолжит дело Игоря?

— Его жена Кристина. Прошло еще немного времени, но оно уже постепенно погружается во все детали. Кристина — профессиональный финансист и умеет выстраивать систему. Именно с ее помощью планируем усовершенствовать нашу финансовую модель.

Планируете ли в дальнейшем совместные проекты с Кристиной?

— Да, и не просто планируем, а создаем их уже сейчас. Есть несколько новых проектов, которые еще в разработке, а есть и те, которые уже на этапе открытия. Например, к Новому году планируем запустить новое заведение "Балуваной Гали" в Житомире. Кристина в этом проекте — моя полноценная партнерша.

Удалось ли разрешить спор с Аллой Телигой по поводу интеллектуальной собственности на бренд "Галя Балувана", который отражает название вашей "Балуваной Гали"?

— Нет, еще продолжается. В 2019 году, когда мы узнали о новом бренде с названием, очень похожим на нашу, мы подали в суд. Тогда владельцы сами вышли на контакт, и нам удалось договориться. Мы разрешили им официально зарегистрировать торговую марку "Галя Балувана" и использовать наш бренд только для замороженной продукции — вареников, пельменей, блинов и других мучных изделий, то есть только в пределах конкретной части 30 класса товаров.

Однако впоследствии они начали нарушать договоренности и продавать продукты, которых не предусматривал договор: молочные изделия, готовые блюда, мясные блюда, кулинарию, начали производить доставку готовых блюд.

В настоящее время владельцы полностью игнорируют любой контакт. Мы направили письмо, но его никто не получил, и он вернулся назад. Они знают о наших претензиях, но решили не реагировать.

К сожалению, борьба коснется не только самих владельцев "Гали Балуваной", но и франчайзи, которые пользуются этой маркой. Даже если они не знали о нарушениях, это не освобождает их от ответственности.

А что вы планируете делать дальше?

— Мы будем требовать через суд разорвать предварительный договор и инициировать дело об аннулировании торговой марки "Галя Балувана", потому что она мешает нам развивать собственный бизнес. К примеру, сейчас мы строим новое заведение в Житомире и планируем открывать еще несколько точек, а существование "Гали Балуваной" создает серьезные препятствия.

Владельцы "Гали Балуваной" пытаются играть на словах, говоря, что это якобы другой бренд, чем "Балувана Галя", чтобы избежать ответственности. Но закон работает так: при регистрации торговой марки невозможно зарегистрировать зеркальное название, если уже зарегистрировано. Согласно Закону Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" есть абсолютные основания для отказа в регистрации, если знак не отличается, вводит потребителя в заблуждение или слишком похож на уже зарегистрированный знак. То есть юридически у нас есть все основания требовать справедливости и защитить свой бренд и бизнес.

Когда планируете подавать в суд?

— Сейчас идет подготовительный этап. Мы собираем доказательства и сотрудничаем с разными государственными структурами — БЭБ, Антимонопольным комитетом, органом по защите интеллектуальной собственности, киберполицией. Это нужно, чтобы подготовиться как можно эффективнее. Мы хотим, чтобы компетентные органы провели тщательное расследование на всей территории Украины. Если будут обнаружены нарушения, предприниматели, незаконно использующие торговую марку, понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Реально подать в суд мы сможем после того, как Кристина, жена Игоря официально вступит в права наследников. Когда все юридические формальности будут завершены, мы пойдем в суд с полным пакетом улик и будем защищать свой бренд.

По вашим словам, ваш бренд уже страдает от нарушений. Во сколько оцениваете свои убытки ?

— Конкретные цифры говорить еще рано. Во-первых, это большие репутационные потери. Люди часто путают нас с "Галей Балуваной" и жалуются на некачественный продукт, думая, что это мы. Такая неразбериха бьет по доверию к бренду, а за ней идут и материальные убытки — и они совсем немалые.

Ранее Игорь подавал в суд на нескольких франчайзи и ООО "Готовим по-домашнему". Тогда убытки оценили более чем в 3 млн грн. В этот раз сумма будет больше?

Могу только повторить — о конкретной сумме ущерба говорить рано. Сейчас около тысячи магазинов продают продукцию под маркой "Галя Балувана". По приблизительным оценкам, через полгода их может быть около полутора тысяч.

Сколько еще "Балуваных Галь" планируете открыть по Украине?

Наша сеть — это очень удачный проект. Потому в ближайший год мы планируем удвоить количество точек. Если сейчас их 11, то за это время их должно стать около 20-ти.