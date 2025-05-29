Война брендов: ресторатор Игорь Сухомлин подал в суд на "Галю Балувану" из-за нарушения условий договора

Известный украинский ресторатор и основатель бренда "Балувана Галя" Игорь Сухомлин подал в суд на компанию "Готовим по-домашнему" и несколько франчайзи, работающих под брендом "Галя Балувана". Причина – нарушение условий официального договора по использованию торговой марки.

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Иск уже зарегистрирован в Едином государственном реестре судебных решений.

Ответчиками выступают ООО "Готовим по-домашнему" , которое зарегистрировано на Аллу Телигу – владелицу сети полуфабрикатов "Галя Балувана", а также несколько франчайзи: Юлия Якимук, Николай Якимук, Александр Самура и Людмила Маринич.

Игорь Сухомлин в комментарии для Delo.ua сообщил, что ожидает назначения даты судебного разбирательства.

"Иск подан против франчезера и некоторых франчайзи. Он уже зарегистрирован, все в работе — двигаемся дальше. Почему именно против них? Для начала мы выбрали тех, кто имеет больше торговых точек и кто работает в Киеве — чтобы юристам было проще собирать доказательства", — пояснил он.

Скриншот судебного реестра

В иске ресторатор просит суд обязать ответчиков прекратить нарушение условий договора, в частности, использование бренда вне разрешенного ассортимента. Требуемую сумму материального или морального ущерба предприниматель не разглашает.

Что известно о конфликте между " Балуваной Галей " и " Галей Балуваной "

Торговая марка "Балувана Галя", принадлежащая предпринимателю Игорю Сухомлину, была зарегистрирована еще в 2007 году.

В 2019 году в Луцке появились магазины Владимира Матвийчука и Аллы и Александра Телиг под названием "Галя Балувана", что привело к конфликту с Сухомлином. Тогда спор удалось урегулировать, и в 2021 году был подписан официальный договор. Согласно ему, "Галя Балувана" получила разрешение на использование бренда исключительно в пределах 30 класса товаров с четко определенным перечнем продукции.

Впрочем, по словам Сухомлина, владельцы сети вскоре начали нарушать условия договоренности.

Он также заявил, что нынешний иск – только начало: подобные юридические действия могут быть предприняты и в отношении других партнеров, которые, по его мнению, также нарушают условия договора.