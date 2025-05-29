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Війна брендів: ресторатор Ігор Сухомлин подав до суду на "Галю Балувану" через порушення умов договору
Відомий український ресторатор і засновник бренду "Балувана Галя" Ігор Сухомлин подав до суду на компанію "Готуємо по-домашньому" та кількох франчайзі, які працюють під брендом "Галя Балувана". Причина – порушення умов офіційного договору щодо використання торговельної марки.
Позов уже зареєстровано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Відповідачами виступають ТОВ "Готуємо по-домашньому", яке зареєстроване на Аллу Телігу – власницю мережі напівфабрикатів "Галя Балувана", а також кілька франчайзі: Юлія Якимук, Микола Якимук, Олександр Самура та Людмила Маринич.
Ігор Сухомлин у коментарі для Delo.ua повідомив, що очікує призначення дати судового розгляду.
"Позов подано проти франчезера та деяких франчайзі. Він уже зареєстрований, усе в роботі – рухаємося далі. Чому саме проти них? Для початку ми обрали тих, хто має найбільше торгових точок і хто працює в Києві – щоб юристам було простіше збирати докази", – пояснив він.
У позові ресторатор просить суд зобов’язати відповідачів припинити порушення умов договору, зокрема, використання бренду поза межами дозволеного асортименту. Суми матеріальних або моральних вимог підприємець не розголошує.
Що відомо про конфлікт між "Балуваною Галею" та "Галею Балуваною"
Торговельна марка "Балувана Галя", яка належить підприємцю Ігорю Сухомлину, була зареєстрована ще у 2007 році.
У 2019 році в Луцьку з’явилися магазини Володимира Матвійчука та Алли й Олександра Теліг під назвою "Галя Балувана", що призвело до конфлікту з Сухомлином. Тоді суперечку вдалося врегулювати, і у 2021 році було підписано офіційний договір. Згідно з ним, "Галя Балувана" отримала дозвіл на використання бренду винятково в межах 30 класу товарів із чітко визначеним переліком продукції.
Втім, за словами Сухомлина, власники мережі невдовзі почали порушувати умови домовленості.
Він також заявив, що нинішній позов – лише початок: подібні юридичні дії можуть бути вжиті і щодо інших партнерів, які, на його думку, також порушують умови договору.