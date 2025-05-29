Війна брендів: ресторатор Ігор Сухомлин подав до суду на "Галю Балувану" через порушення умов договору

Відомий український ресторатор і засновник бренду "Балувана Галя" Ігор Сухомлин подав до суду на компанію "Готуємо по-домашньому" та кількох франчайзі, які працюють під брендом "Галя Балувана". Причина – порушення умов офіційного договору щодо використання торговельної марки.

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Позов уже зареєстровано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відповідачами виступають ТОВ "Готуємо по-домашньому", яке зареєстроване на Аллу Телігу – власницю мережі напівфабрикатів "Галя Балувана", а також кілька франчайзі: Юлія Якимук, Микола Якимук, Олександр Самура та Людмила Маринич.

Ігор Сухомлин у коментарі для Delo.ua повідомив, що очікує призначення дати судового розгляду.

"Позов подано проти франчезера та деяких франчайзі. Він уже зареєстрований, усе в роботі – рухаємося далі. Чому саме проти них? Для початку ми обрали тих, хто має найбільше торгових точок і хто працює в Києві – щоб юристам було простіше збирати докази", – пояснив він.

Скріншот судового реєстру

У позові ресторатор просить суд зобов’язати відповідачів припинити порушення умов договору, зокрема, використання бренду поза межами дозволеного асортименту. Суми матеріальних або моральних вимог підприємець не розголошує.

Що відомо про конфлікт між " Балуваною Галею " та " Галею Балуваною "

Торговельна марка "Балувана Галя", яка належить підприємцю Ігорю Сухомлину, була зареєстрована ще у 2007 році.

У 2019 році в Луцьку з’явилися магазини Володимира Матвійчука та Алли й Олександра Теліг під назвою "Галя Балувана", що призвело до конфлікту з Сухомлином. Тоді суперечку вдалося врегулювати, і у 2021 році було підписано офіційний договір. Згідно з ним, "Галя Балувана" отримала дозвіл на використання бренду винятково в межах 30 класу товарів із чітко визначеним переліком продукції.

Втім, за словами Сухомлина, власники мережі невдовзі почали порушувати умови домовленості.

Він також заявив, що нинішній позов – лише початок: подібні юридичні дії можуть бути вжиті і щодо інших партнерів, які, на його думку, також порушують умови договору.