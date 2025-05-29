Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,09

EUR

47,08

--0,23

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,26

47,08

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Війна брендів: ресторатор Ігор Сухомлин подав до суду на "Галю Балувану" через порушення умов договору

Галя Балувана
"Галя Балувана" і "Балувана Галя" судяться за бренд. Фото: facebook.com/i.sukhomlyn

Відомий український ресторатор і засновник бренду "Балувана Галя" Ігор Сухомлин подав до суду на компанію "Готуємо по-домашньому" та кількох франчайзі, які працюють під брендом "Галя Балувана". Причина – порушення умов офіційного договору щодо використання торговельної марки.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Позов уже зареєстровано в Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

Відповідачами виступають ТОВ "Готуємо по-домашньому", яке зареєстроване на Аллу Телігу – власницю мережі напівфабрикатів "Галя Балувана", а також кілька франчайзі: Юлія Якимук, Микола Якимук, Олександр Самура та Людмила Маринич.

Ігор Сухомлин у коментарі для Delo.ua повідомив, що очікує призначення дати судового розгляду.

 "Позов подано проти франчезера та деяких франчайзі. Він уже зареєстрований, усе в роботі – рухаємося далі. Чому саме проти них? Для початку ми обрали тих, хто має найбільше торгових точок і хто працює в Києві – щоб юристам було простіше збирати докази", – пояснив він.

Фото 2 — Війна брендів: ресторатор Ігор Сухомлин подав до суду на "Галю Балувану" через порушення умов договору
Скріншот судового реєстру

У позові ресторатор просить суд зобов’язати відповідачів припинити порушення умов договору, зокрема, використання бренду поза межами дозволеного асортименту. Суми матеріальних або моральних вимог підприємець не розголошує.

Що відомо про конфлікт між "Балуваною Галею" та "Галею Балуваною"

Торговельна марка "Балувана Галя", яка належить підприємцю Ігорю Сухомлину, була зареєстрована ще у 2007 році.

У 2019 році в Луцьку з’явилися магазини Володимира Матвійчука та Алли й Олександра Теліг під назвою  "Галя Балувана", що призвело до конфлікту з Сухомлином. Тоді суперечку вдалося врегулювати, і у 2021 році було підписано офіційний договір. Згідно з ним, "Галя Балувана" отримала дозвіл на використання бренду винятково в межах 30 класу товарів із чітко визначеним переліком продукції.

Втім, за словами Сухомлина, власники мережі невдовзі почали порушувати умови домовленості.

Він також заявив, що нинішній позов – лише початок: подібні юридичні дії можуть бути вжиті і щодо інших партнерів, які, на його думку, також порушують умови договору.

Автор:
Олена Черкасець