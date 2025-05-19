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Власник кафе "Балувана Галя" подає до суду на власників мережі магазинів "Галя Балувана"

Ігор Сухомлин Балувана Галя
Власник бренду "Балувана Галя" повідомив, що подає в суд на засновників "Галі Балуваної", які порушили умови договору. Фото з "Чернігівщина туристична"

Як стало відомо Delo.ua ресторатор і власник бренду "Балувана Галя" Ігор Сухомлин, який багато років перебуває у конфлікті з власниками мережі напівфабрикатів "Галя Балувана", готує проти них новий судовий позов. Причина – порушення юридичних домовленостей про використання торговельної марки.

Про це він заявив у своєму інтервʼю Delo.ua.

"Я придумав назву “Балувана Галя” ще у 2006 році, а вже у грудні 2007 року зареєстрував її як торговельну марку, ще задовго до появи “Галі Балуваної”, – говорить підприємець.

Перший свій заклад він відкрив у Чернігові в 2011 році, а у 2019 році дізнався про відкриття в Луцьку магазина заморожених продуктів з назвою "Галя Балувана", що дзеркально повторює його бренд.

Тоді Сухомлин вперше подав до суду, після чого власники магазину — Володимир Матвійчук та подружжя Алла й Олександр Теліги — вийшли на контакт. Обидві сторони досягли компромісу, і у 2021 році було укладено офіційну угоду про використання торговельної марки винятково в межах 30-го класу МКТП, тобто лише для заморожених продуктів  вареники, пельмені, млинці тощо.

Втім, як стверджує Сухомлин, після того, як бренд "Галя Балувана" набрав популярності, власники почали ігнорувати договір і розширили межі дозволеного.

"На ринку з’явилися кафе з такою ж назвою, в асортименті — молочна та м’ясна продукція, кондитерка і повноцінні страви, про що в угоді не йшлося, що є прямим порушенням домовленостей", — наголосив підприємець.

Він також підкреслив, що ситуація створює юридичні ризики не лише для власників мережі "Галя Балувана", а й для франчайзі.

"Люди вкладають гроші, відкривають заклади, сплачують роялті і мають бути впевнені, що все працює легально. А якщо франчайзер не має юридичного права, під ризиком опиняються усі партнери по бізнесу", – говорить він.

Окрім цього, Сухомлин вказує, що через плутаницю назв, їхній заклад "Балувана Галя" несе не лише фінансові, а й репутаційні втрати.

"Нам пишуть клієнти, мовляв, купили вашу заморозку — а якість не та. А виявляється, це не наша продукція", — каже Сухомлин.

Однак справа до нових перемовин, щоб врегулювати конфлікт, так і не дійшла. За його словами, останні переговори відбулися кілька місяців тому, коли співвласником мережі "Галя Балувана" був Володимир Матвійчук.

"Після його виходу з бренду усе зупинилося. Жоден з нових власників більше не звертався, щоб шляхом перемовин врегулювати конфлікт", — зазначив ресторатор.

Наразі Сухомлин готує новий судовий позов на засновників "Галі Балуваної". 

"Якщо у 2021 році це було лише кілька точок, то зараз – ціла мережа, яка продовжує масштабуватись, ігноруючи усі домовленості та правила", — наголосив він.

Нагадаємо, після того як у "Галі Балуваної" з’явилися нові власники, мережа відновила продаж франшиз в Україні та вже уклала угоди з п’ятьма новими партнерами

Автор:
Олена Черкасець