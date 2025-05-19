Владелец кафе "Балувана Галя" подает в суд на владельцев сети магазинов "Галя Балувана"

Как стало известно Delo.ua, ресторатор и владелец бренда "Балувана Галя" Игорь Сухомлин, много лет находящийся в конфликте с владельцами сети полуфабрикатов "Галя Балувана", готовит против них новый судебный иск. Причина – нарушение юридических договоренностей об использовании торговой марки.

Об этом он заявил в интервью Delo.ua.

"Я придумал название "Балована Галя" еще в 2006 году, а уже в декабре 2007 года зарегистрировал его как торговую марку, еще задолго до появления "Гали Балованной", — говорит предприниматель.

Первое свое заведение он открыл в Чернигове в 2011 году, а в 2019 году узнал об открытии в Луцке магазина замороженных продуктов с названием "Галя Балувана", зеркально повторяющего его бренд.

Тогда Сухомлин впервые подал в суд, после чего владельцы магазина Владимир Матвийчук и супруги Алла и Александр Телиги вышли на контакт. Обе стороны достигли компромисса, и в 2021 году было заключено официальное соглашение об использовании торговой марки исключительно в пределах 30 класса МКТП, то есть только для замороженных продуктов — вареники, пельмени, блины и т.д.

Впрочем, как утверждает Сухомлин, после того, как бренд "Галя Балувана" набрал популярность, владельцы начали игнорировать договор и расширили пределы дозволенного.

"На рынке появились кафе с таким же названием, в ассортименте — молочная и мясная продукция, кондитерка и полноценные блюда, о чем речь не шла, что является прямым нарушением договоренностей", — подчеркнул предприниматель.

Он также подчеркнул, что ситуация создает юридические риски не только для владельцев сети "Галя Балувана", но и для франчайзи.

"Люди вкладывают деньги, открывают заведения, платят роялти и должны быть уверены, что все работает легально. А если франчайзер не имеет юридического права, под риском оказываются все партнеры по бизнесу", – говорит он.

Кроме этого, Сухомлин указывает, что из-за неразберихи названий, их заведение "Балувана Галя" несет не только финансовые, но и репутационные потери.

"Нам пишут клиенты, мол, купили вашу заморозку — а качество не то. А оказывается, это не наша продукция", — говорит Сухомлин.

Однако дело до новых переговоров, чтобы урегулировать конфликт, так и не дошло. По его словам, последние переговоры состоялись несколько месяцев назад, когда совладельцем сети "Галя Балувана" был Владимир Матвийчук.

"После его выхода из бренда все остановилось. Ни один из новых владельцев больше не обращался, чтобы путем переговоров урегулировать конфликт", — отметил ресторатор.

Сухомлин готовит новый судебный иск на основателей "Гали Балуваной".

"Если в 2021 году это было всего несколько точек, то сейчас — целая сеть, которая продолжает масштабироваться, игнорируя все договоренности и правила", — подчеркнул он.

Напомним, после того как у "Гали Балуваной" появились новые владельцы, сеть возобновила продажу франшиз в Украине и уже заключила соглашения с пятью новыми партнерами.