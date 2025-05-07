Рост доходов вдвое и конфликт в Польше — владелица "Галі Балуваної"впервые прокомментировала причины

Успешный бизнес, сотни магазинов по всей Украине и очереди на франшизу – история "Галі Балуваної" выглядела почти идеальной. Однако соучредители известной сети магазинов по продаже полуфабрикатов Александр и Алла Телиги и Владимир Матвийчук на пике популярности решили разойтись. Супруги Телиг выкупили долю и начали строить бизнес самостоятельно. Однако неожиданно снова решили перепродать долю бизнеса, возобновили продажу новых франшиз и имеют амбициозные планы на 2025 год.

В интервью Delo.ua соучредитель бренда Алла Телига рассказала, почему решила снова перепродать долю бизнеса, о дальнейшей работе магазинов "Галя Балувана", об отличиях от предыдущей сети и о конфликте с франчайзи в Польше.

О падении и стремительном росте доходов во время великой войны

Выручка "Гали" в 2022 году составила 18,5 млн грн. Тогда сеть насчитывала 700 магазинов. В 2023 году выручка упала до 13,2 млн. И это при том, что сеть добавила еще более 150 торговых точек. Как это возможно? С чем связано уменьшение оборота?

— С начала полномасштабной войны мы снизили суммы паушальных взносов. В небольших населенных пунктах в те годы мы зафиксировали его в гривне и ввели уменьшенные платежи градацию по каждому следующему открытому магазину в малых городах.

Мы также снимали роялти в соответствии с ситуацией в отдельных городах, близко к которым велись активные боевые действия. Во время неизменных отключений света в отдельных городках тоже снимали плату по роялти.

Эти условия действовали до апреля этого года.

В 2024 году выручка увеличилась до 28 млн. Как смогли так стремительно нарастить?

— В 2024 году мы возобновили роялти, а также фиксированную сумму за дополнительные магазины и вернулись к предыдущей сумме в эквиваленте $2,5 тыс.

О конфликте с франчайзи в Польше

Шесть франчайзи Wesola Pani в Польше заявили, что вы, как франчайзер не оказывали должной поддержки. Какие требования они предъявляли?

- Мне сложно комментировать, что именно они вкладывают в понятие "должная поддержка", ведь для них были обеспечены те же условия, что и для других франчайзи. Эти другие франчайзи успешно продолжают свою работу в Польше, Латвии, Нидерландах.

Вопрос в том, насколько четко франчайзи придерживается рекомендаций по развитию бизнеса, а также условий договора, в частности, нарушает ли условия уплаты роялти и т.д.

Когда при проверках находим определенные несоответствия, мы всегда передаем соответствующий документ с установленными сроками их устранения. Дальше есть два пути: либо исправлять, либо мы вынуждены пересмотреть с такими партнерами отношения.

Все условия прописаны в договорах. Франчайзи, подписывая документы, подтверждает свое согласие с условиями и исполнением определенных обязанностей. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы сеть развивалась и работала, как ожидают потребители. Поощряем франчайзи, помогаем с поиском помещений и коммуникацией с арендодателями. Также поддерживаем со стороны маркетинга, снабжаем всеми базовыми материалами, берем на себя организацию логистических хабов.

Но мы не можем игнорировать, если со стороны франчайзи происходят системные нарушения. В этих случаях мы применяем механизмы, прописанные в договоре.

Какую сумму задолжали франчайзи за уплату роялти?

— Я являюсь соучредителем Wesola Pani, однако сейчас не принимаю активного участия в управлении. Поэтому предоставить подробную информацию на ваш вопрос пока нет возможности.

Должна отметить, что франчайзинговая сеть Wesola Pani — это не "зарубежный проект "Галі Балуванної". Это разные, отдельные бизнесы, которые не стоит отождествлять.

До сих пор идут судебные волокиты, а решили ли мирным путем?

— Когда будет решение, прокомментируют управляющие сетью. Но надеюсь, что в дальнейшем бизнес будет работать спокойно.

О новых партнерах и новых условиях для франчайзи в "Галі Балуваної"

Сейчас новыми совладельцами "Галі Балуваної" стали Сергей Спидин и Юрий Кушнир. Почему возникла необходимость снова продавать часть бизнеса?

— Я была заинтересована в партнерстве, которое называют smart money. То есть фокусировалось именно на том, чтобы привлечь инвестиции, а не просто продать часть бизнеса. Моя цель была усилить стратегическое направление развития компании и пригласить людей, имеющих большой опыт построения нескольких системных бизнесов.

Я по-прежнему остаюсь СЕО сети "Галя Балувана", а совладельцы принимают участие в стратегических решениях. Если говорить о долях в бизнесе, то в собственности моей семьи, меня и мужа Александра, остается 51%.

Мы усиливаем наш маркетинг. Строим команду. Собственно, с этим и связано то, чтобы мы привлекаем инвестиции.

Изменилась ли стоимость паушального взноса и роялти?

Раньше паушальный был в эквиваленте $9 тыс., теперь он $10 тыс. Каждый следующий магазин остался без изменений $2,5 тыс.

Также повысили роялти: с 2 тыс. до 5 тыс. грн. грн. Но мы не поднимали его 5 лет. При этом некоторым франчайзи в Херсоне мы предоставили возможность не платить роялти.

Ранее вы говорили, что планируете возобновить продажу франшиз "Галя Балувана" и открыть еще более 500 новых торговых точек. За какое время? Какие планы до конца года?

— До конца года ориентируемся на открытие 100 точек. В 2026 году — еще 200. В целом же планируем дойти до 1300 точек по всей Украине. Я вижу потенциал и возможности прироста там, где еще есть "незакрытые" города, городки и районы. Мы можем просмотреть расстояния между нашими магазинами, чтобы быть ближе к потребителю. Плюс в городах сейчас строятся новые районы, потому рассматриваем возможность открываться и там.

Были ли уже заключены договоры на продажу франшиз после выхода Матвийчука из бренда. Это были партнеры "Галі Балуваної" или новые? Можно ли приобрести теперь франшизу новичкам и на каких условиях.

— Да, буквально за 1 месяц есть 5 новых франшиз, которые продали в том числе новым партнерам. И теперь к нам могут приобщаться новые франчайзи — в городках, населенных пунктах, где еще нет "Галі Балуваної".

Планируете открывать заведения только по франшизе, или собственные. Сколько вы планируете инвестировать?

— Мне интересно развивать не только франшизу, но и вкладываться в магазины. В собственных магазинах у меня постоянный контакт с потребителем, собираю отзывы, тестирую новинки.

К концу 2026 года в Луцке я планирую открыть 10 магазинов. И уже на днях запускаю еще одну точку.

Наверное, вы исследовали рынок, сколько еще может вместить украинский рынок подобных окладов? Не будет ли перенасыщен рынок пельменями и варениками от бренда?

- "Галя Балувана уже давно вышла за пределы категории "вареники-пельмени". Это довольно популярная продукция, однако у нее есть определенная сезонность, а люди стремятся питаться разнообразно. Так что мы увеличиваем ассортимент и сейчас предлагаем более 300 блюд. Это уже не только замороженные полуфабрикаты, но и салаты, горячая пицца и кондитерские изделия – от тортов до дубайского шоколада.