Роялті: що це таке та як це впливає на франшизи

У сфері франчайзингу існують кілька основних платежів, серед яких роялті займає особливе місце. Розуміння сутності роялті та його впливу на бізнес є ключовим для успішної співпраці між франчайзером та франчайзі.

Що таке роялті простими словами?

Роялті – це регулярний платіж, який франчайзі сплачує франчайзеру за право використовувати його бренд, бізнес-модель, технології та репутацію у власній комерційній діяльності. Він слугує винагородою за можливість працювати під відомою маркою та отримувати підтримку від франчайзера.

Окрім цього, роялті забезпечує франчайзеру стабільний дохід, який використовується для підтримки та розвитку франчайзингової мережі, зокрема для вдосконалення бізнес-процесів, розробки маркетингових стратегій і технічної підтримки. Для франчайзі це спосіб отримати доступ до вже перевіреної бізнес-моделі, що значно знижує ризики під час запуску бізнесу.

Існують різні формати роялті, які використовуються у франчайзингових взаєминах:

Процент від загального доходу : франчайзі перераховує певний відсоток від свого валового виторгу за визначений період часу.

Фіксована сума : передбачає регулярну оплату встановленого розміру незалежно від обсягів продажів або доходу.

Процент від чистого прибутку : роялті обчислюється як частка від прибутку після врахування витрат, що часто застосовується при різній маржі на товари чи послуги.

Приховані роялті : платежі приховано включаються у вартість продукції або послуг, які франчайзер постачає франчайзі.

Ці підходи дозволяють франчайзеру гнучко формувати умови співпраці, враховуючи специфіку бізнесу та інтереси обох сторін.

Чим роялті відрізняється від паушального внеску

Варто зазначити, що паушальний внесок і роялті – це два різних види платежів у франчайзингових відносинах, але обидва є важливими елементами взаємодії між франчайзером і франчайзі.

Паушальний внесок – це разовий платіж, який франчайзі сплачує на початку співпраці з франчайзером. Він покриває вартість:

Права на використання бренду.

Доступу до бізнес-моделі, методологій і технологій.

Навчання персоналу та початкової підтримки, включаючи маркетинг на старті бізнесу.

Роялті, на відміну від паушального внеску, є регулярним платежем, який здійснюється протягом усього періоду дії договору.

Обидва платежі доповнюють один одного, забезпечуючи франчайзеру фінансову стабільність, а франчайзі – доступ до якісної підтримки та впізнаваного бренду.

Як роялті відображається в обліку?

У бухгалтерському обліку роялті відображається як витрати франчайзі, пов'язані з використанням об'єктів інтелектуальної власності франчайзера. Ці платежі враховуються при розрахунку фінансових результатів підприємства та можуть впливати на оподаткування. Здебільшого під роялті розуміються платежі за використання об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема майнових авторських і суміжних прав.

Крім цього, роялті може бути класифіковано як операційні витрати, якщо їх розмір пов'язаний з основною діяльністю підприємства. Для франчайзера роялті відображається як дохід, який обкладається відповідними податками залежно від місцевого законодавства.

Для правильного обліку роялті важливо враховувати умови договору між франчайзером та франчайзі, зокрема періодичність, розмір і метод розрахунку платежів. Неправильне відображення цих операцій може призвести до податкових ризиків або санкцій.

Що впливає на розмір роялті?

Розмір роялті визначається франчайзером і обов’язково прописується в договорі франчайзингу разом із деталями щодо суми та способу оплати. На величину роялті впливає низка чинників, серед яких можна виділити наступні:

Впізнаваність та популярність бренду : чим відоміший бренд, тим вищою може бути ставка роялті.

Обсяг підтримки від франчайзера : якщо франчайзер надає значну підтримку у вигляді навчання, маркетингу та інших послуг, розмір роялті може бути більшим.

Витрати франчайзера : витрати на розвиток та підтримку франчайзингової мережі, включаючи заробітну плату персоналу та рекламні заходи, можуть впливати на встановлення розміру роялті.

Розуміння сутності роялті та факторів, що впливають на його розмір, є важливим для прийняття обґрунтованих рішень у сфері франчайзингу. Правильне врахування цих аспектів сприяє побудові взаємовигідних відносин між франчайзером і франчайзі.