Міжнародний франчайзинг: плюси та мінуси

Якщо ви – бізнесмен та прагнете розширити свою діяльність за межі рідної країни, то міжнародний франчайзинг стане для вас ефективною стратегією. Таке рішення дозволяє компаніям швидко масштабуватися та мінімізувати ризики, пов'язані з виходом на нові території.

Суть в тому, що франчайзер надає франчайзі право використовувати свій бренд, бізнес-модель та ноу-хау в іншій країні. Ці відносини оформляються договором комерційної концесії (оренда держмайна).

При тому, що ведення бізнесу в Україні має певні нюанси, як-то орієнтація на великий капітал, великі кредитні ставки, низька прибутковість, дешеві франшизи за кордоном виглядають дуже привабливо.

Переваги міжнародного франчайзингу

Отже, міжнародний франчайзинг дозволяє компаніям мінімізувати небезпеки при розширенні бізнесу за кордон. Це відбувається завдяки делегуванню представництва бренду місцевому партнеру. При тому, що це не єдина перевага франчайзингу за кордоном.

Швидке розширення ринку

Франчайзер може оперативно вийти на нові ринки без значних власних інвестицій, коли франчайзі бере на себе фінансові витрати та управління. Це дозволяє бренду швидко масштабуватися та охоплювати нові географічні території.

В той час, як навантаження на ресурси головної компанії мінімальне. Таким чином, навіть відносно невеликі компанії отримують можливість зростити глобальну присутність за короткий проміжок часу.

Знання місцевого ринку

Франчайзі, будучи місцевим підприємцем, добре розуміє особливості ринку, культурні нюанси та законодавчі вимоги. Це сприяє успішній адаптації бізнес-моделі до місцевих умов. Таким чином можна легко уникнути типових помилок, які часто виникають у іноземних компаній при самостійному виході на новий ринок.

Завдяки локальній експертизі франчайзі, бренд швидше знаходить правильний підхід до споживачів та ефективніше будує довгострокові відносини з місцевими партнерами, постачальниками та регуляторними органами.

Зменшення фінансових ризиків

Для стрімкого масштабування бізнесу за кордоном потрібен солідний капітал. Проте франчайзингова модель за кордоном дозволяє істотно зменшити фінансове навантаження.

У цій моделі франчайзі сплачує франчайзеру початковий внесок за право використовувати бренд та бізнес-формат. Він також бере активну участь у пристосуванні концепції до місцевого ринку та інвестує у відкриття перших точок франшизи. Окрім цього, франчайзі здійснює регулярні платежі, зокрема роялті та інші збори.

Виклики та недоліки міжнародних франшиз

Престиж франчайзера та знання місцевого ринку франчайзі, разом з їхніми інвестиціями, сприяють швидкому розвитку бізнесу, що вигідно обом сторонам. Але для для того, щоб був успіх у веденні бізнесу за кордоном, потрібно враховувати і певні нюанси.

Пошук надійних партнерів

Знайти компетентного та надійного франчайзі в іншій країні може бути складно, особливо без глибокого розуміння місцевого бізнес-середовища.

Контроль якості та стандартів

Недотримання франчайзі встановлених стандартів може негативно вплинути на репутацію бренду. Відстань та культурні відмінності ускладнюють процес контролю та забезпечення якості.

Ризик створити собі конкурента

Навчаючи франчайзі всім аспектам бізнесу, франчайзер ризикує, що партнер може стати потенційним конкурентом або навіть копіювати бізнес-модель без відповідних ліцензій.

Особливості ведення міжнародного франчайзингу під час кризових ситуацій

У періоди нестабільності, як-то війна або економічна криза, міжнародний франчайзинг стикається з додатковими викликами. Наприклад, під час війни в Україні багато підприємств були змушені призупинити діяльність або адаптуватися до нових умов.

Деякі франчайзери надавали підтримку своїм франчайзі, допомагаючи з релокацією бізнесу або адаптацією до нових реалій. Це підкреслює важливість гнучкості та тісної співпраці між франчайзером та франчайзі в умовах криз.

Види міжнародного франчайзингу

Є декілька видів міжнародного франчайзингу, які відрізняються між собою рівнем контролю франчайзера, обсягом інвестицій франчайзі та способом управління бізнесом на новому ринку.

Виробничий франчайзинг . У цій моделі отримувач франшизи виготовляє продукцію за технологіями власника бренду та здійснює її збут під торговою маркою франчайзера.

Дистриб'юторська модель . Власник франшизи самостійно створює продукцію під своїм брендом, реалізує її на спеціальних умовах франчайзі, який потім забезпечує доставку товарів до кінцевого споживача.

Сервісна форма . Партнер-франчайзі забезпечує надання послуг, розроблених правовласником, використовуючи його ім'я та стандарти.

Бренд-франчайзинг (товарний) . Отримувач франшизи отримує право на виробництво або торгівлю продукцією під офіційною торговою маркою франчайзера.

Серед цих моделей можна знайти як масштабні проєкти, так і доступні дешеві франшизи, які не потребують значних інвестицій на старті.

Приклади успішного міжнародного франчайзингу:

Багато відомих брендів використовують франчайзингову модель для глобального розширення. Наприклад, мережа ресторанів швидкого харчування KFC має понад 23 000 закладів у більш ніж 100 країнах світу. Значна частина з них працює за франчайзинговою моделлю.

Інший приклад – мережа піцерій Domino's Pizza, яка представлена в 85 країнах. Вона налічує понад 16 000 ресторанів. Також, до прикладів міжнародного франчайзингу можна додати:

RE/MAX : американська мережа агентств нерухомості, що налічує понад 8 000 офісів по всьому світу. Франшиза доступна в Україні.

Baskin Robbins : відома мережа кафе-морозива, яка працює більш ніж у 50 країнах світу та має понад 8 000 закладів.

UPS Store : велика американська мережа логістичних центрів, яка об'єднує понад 5 000 відділень.

Trollbeads : данська ювелірна компанія, яка розвиває понад 4 000 бутиків у 50 країнах світу, зокрема і в Україні.

Coldwell Banker : агентство нерухомості зі США, засноване у 1906 році, має близько 3 000 офісів у 49 країнах. Франшиза представлена в Україні.

Mail Boxes Etc. : глобальна мережа бізнес-центрів, що налічує понад 2 600 точок у 52 країнах світу. В Україні також є можливість придбати франшизу.

Отож, міжнародний франчайзинг може цілком вважатися потужним інструментом для розширення бізнесу на нові ринки. Однак для успішної реалізації цієї стратегії необхідно ретельно обирати партнерів, забезпечувати дотримання стандартів та бути готовими до адаптації в умовах змінного бізнес-середовища.