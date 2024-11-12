Чому продуктові франшизи в Україні не дотягують до польських: розбір на прикладі Żabka

Найбільша в Польщі мережа магазинів біля дому Żabka (“Жабка”) повідомляє про двократний ріст кількості українців , котрі почали співпрацю з ритейлером на умовах франчайзингу. Причиною успіху компанії називають низький поріг входу в бізнес: щоб доєднатися до франшизи, достатньо витратити трохи більше за мінімальну польську місячну зарплату. Delo.ua аналізує досвід українців, котрі ризикнули відкрити бакалійний магазин в Польщі, та причини, чому бізнес в Україні не може запропонувати аналогічні умови.

Українка Олександра Плисюк переїхала до Польщі шість років тому. Спочатку влаштувалася прибиральницею, хоча на батьківщині працювала продавцем у великих харчових компаніях. У 2020 році вона влаштувалась в магазин Żabka, а через три роки стала франчайзі мережі. Зараз вона керує своїм магазином і виступає амбасадором франшизи, заохочуючи знайомих відкривати власну справу.

Схожі історії розповідають і інші українці, велика частина яких вже має досвід роботи у сфері ритейлу чи громадського харчування. Багато з них почали співпрацю з мережею за рекомендаціями знайомих. Як розповіли Delo.ua в пресслужбі Żabka, понад 70% франчайзі з України приєднуються за рекомендаціями підприємців, які вже раніше вели бізнес з мережею.

При цьому українці проявили себе як мотивовані керівники магазинів в Польщі, уточнюють в компанії. Хоча іноземці завжди стикаються зі складнощами при відкритті бізнесу в іншій країні, відсоток банкрутств серед франчайзі з України не перевищує середнього в мережі.

Станом на червень 2024 мережа Żabka налічувала понад 10,5 тис. магазинів, з них понад 9 тис. (85%) працювали за франшизою. Влітку 2024 року чисельність іноземців-франчайзі становила близько 500, переважна більшість з них були громадянами України. В порівнянні з літом 2023 року кількість франчайзі з України збільшилась майже вдвічі. Найчастіше громадяни України відкривають магазини у великих містах — Варшаві, Вроцлаві, Кракові та Познані, однак заклади відкривають і в менших населених пунктах, таких як Тшебниця, Бистра або Чапури. За перше півріччя 2024 року понад 86% керівників магазинів досягли щомісячного виторгу понад 27 тис. злотих (278 тис. грн, $6,75 тис.), а у Варшаві — понаді 30 тис. злотих (309 тис. грн, $7,5 тис.). Націнка в мережі становить 5% на тютюнові вироби, та в середньому 15% на свіжі продукти (молочна продукція, готові страви, каву, напої, бакалію, шоколад, снеки тощо).

Що отримує франчайзі за вкладені 5 тисяч злотих

Для приєднання до мережі франчайзі має зареєструвати одноосібну підприємницьку діяльність в Польщі та вкласти 5 тис. злотих (51,4 тис. грн, $1,25 тис.) на перші обов’язкові витрати, в тому числі придбання касового апарату. За ці гроші бізнесмен-початківець отримує:

Відремонтоване й укомплектоване приміщення (стелажі, холодильники, духовки, комп'ютер з обліково-складською системою, принтер);

Товари для продажу в асортименті, товари для кафе-зони, пакет додаткових послуг для клієнтів;

Пакет послуг для релокантів, картки на пальне або автомобіль (якщо магазин відкривається у невеликих містах);

Підприємці мають право пройти безкоштовне навчання, в тому числі — ділової польської мови. Під час співпраці бізнес отримує додаткові консультації стосовно логістики, маркетингу, пошуку персоналу, документообороту тощо;

На кожного франчайзі поширюється страховка для випадків, якщо співпраця із Żabka завершиться негативним фінансовим результатом.

Для початку співпраці з мережею підприємці з українським громадянством повинні надати номер PESEL, підтвердження легального перебування на території країни протягом щонайменше 3 місяців вперед від дати укладення договору, дозвіл на постійне перебування. Також вони повинні мати сертифікат з підтвердженням знання польської на рівні не нижче B2.

На цьому витрати самого франчайзі закінчуються, проте 5 тис. злотих — не остаточна сума для відкриття бізнесу . Підприємець повинен мати поручителів-поляків і внести завдаток, сума і розмір якого залежить від тривалості проживання іноземця в Польщі:

Якщо менш ніж два роки — потрібен поручитель і завдаток у розмірі 25 тисяч злотих (258,4 тис. грн, $6,26 тис.), або гарантії за векселем двох поручителів з польським громадянством;

Якщо понад два роки — необхідно мати одного поручителя за векселем, або мати вексель і завдаток у розмірі 20 тис. злотих (206 тис. грн, $5 тис.).

Не обов’язково кошти з застави доведеться використати, але фактично для відкриття магазину Żabka за франшизою необхідно підготувати і залучити гарантії на суму до 30 тис. злотих (310 тис. грн, $7,5 тис.). Навіть з урахуванням застави, це дешево в порівнянні з українськими та світовими розцінками. Згідно з даними інвестпорталу InVenture, в Україні франшизи в сегменті продовольчого ритейлу коштують значно дорожче:

Назва мережі Мінімальні інвестиції, тис. Вступний внесок, тис. “Сімейна пекарня” $18 $5-8 “Наш край” $22 — “Сирне королівство” $25 $11 “М'ясомаркет” $25 — “Галя Балувана” $30 $9 “Молоко від фермера” $30 $6 Spar $30-200 —

“Жабка” — це і додаткові зобов’язання для партнерів

Żabka фактично самостійно відкриває магазин за партнера, отримуючи за це на першому етапі тільки паушальний внесок, розповідає співзасновниця компанії MOST Franchising Катерина Бенівська.

У світі франчайзингу модель Żabka є скоріше вийнятком. Це як кредит від компанії на суму інвестицій, який партнер надалі виплачує зі свого доходу. Зазвичай мережі запускають франшизу, щоб швидше розвинутись коштом інвестицій від партнерів, а не навпаки Катерина Бенівська співзасновниця компанії MOST Franchising

Швидкий ріст популярності мережі не пов'язаний з початком повномасштабної війни в Україні і виїздом великої кількості українських спеціалістів з торгівельної галузі, додає Катерина Бенівська. Франчайзингова модель, яку використовує і Żabka, не вимагає від потенційного партнера досвід в продажах. Його відсутність компенсується власним стажуванням на початку співпраці, уніфікованими стандартами роботи в магазинах франшизи, а також регулярними консультаціями від команди супроводу. Часто власники франшиз з низьким порогом входу ціленаправлено шукають людину без досвіду управління магазином, оскільки їх легше навчити працювати за правилами мережі, ніж перевчити.

Żabka популярна, оскільки дає альтернативне працевлаштування в Польщі як українцям, так і приїжджим з інших країн, додає співрозмовниця видання. Іноземець вільний вибирати — або шукати роботу, часто навіть не за спеціальністю, або відкрити власний бізнес за місячну зарплату і отримувати з нього стабільний дохід.

Популярність мережі серед українців забезпечується і завдяки впізнаваності бренду. Навіть в Україні, де немає жодного магазину Żabka, про мережу знають завдяки “сарафанному радіо”. В Польщі популярність мережі як роботодавця ще більша, оскільки там це найбільший продуктовий ритейлер у форматі convenience store.

При цьому самі поляки зазначають, що франчайзингова модель Żabka разом з низьким порогом входу має і ряд недоліків. Наприклад, партнер, під котрого мережа відкриває магазин, не може просто звільнитися чи закрити заклад, якщо він не приносить планового доходу. Крім інвестицій, які потрібно повернути, він має і зобов’язання по договору, в тому числі щодо асортименту продуктів та відкриття нових локацій, тому деякі франчайзі та їхні поручителі стають боржниками корпорації.

Чи можлива в Україні своя “Жабка”

Успіх Żabka навряд чи можна повторити в Україні зараз , додає співзасновниця MOST Franchising. Справа не лише у франчайзингу, а і в споживчих вподобаннях українців та поляків. В Україні люди частіше скуповуються в супермаркетах, найчастіше віддаючи перевагу кільком улюбленим мережам. Українські супермаркети в більшості випадків пропонують ширший асортимент товарів за нижчими цінами, тоді як в Польщі ціни в великих convenience store ритейлерів можуть бути співставними з великими магазинами.

У нас формат Żabka міг би стати популярним в продуктовому ритейлі, якби цінова політика на товари була нижчою за середньоринкові. У форматі “One dollar store” прикладом цього стала “Аврора”, проте продуктові мережі біля дому в нас ще не мають настільки великих об’ємів поставок, щоб забезпечити перевагу за ціною Катерина Бенівська співзасновниця компанії MOST Franchising

В Україні існує багато мереж продуктових магазинів у форматі convenience store: “КОЛО”, “Наш край”, ”Делві”, “ЛотОК”, “Близенько” та інші, частина з яких залучає франчайзі. Проте жодна за них досі не перетнула позначку в тисячу торгових точок і не досягла рівня польської Żabka.

Катерина Бенівська додає, що в Україні найбільший попит мають франшизи з відносно невеликим обсягом інвестицій та терміном окупності до 1 року. В умовах війни та нестабільної економічної ситуації в країні, потенційні франчайзі обережно вкладають кошти у відкриття бізнесу, не розуміючи, як зміниться їхнє життя з часом. Певний сплеск в розвиток ринку франчайзингу принесло і фінансування купівлі франшизи для військових та молодих підприємців коштом грантових та кредитних програм.

Протягом останніх двох років в Україні спостерігався бум франшиз на кавові автомати, де інвестиції та залученість мінімальні, а також пекарні, невеликі кав’ярні, заклади фаст-фуд. Розвивається в Україні і рітейл, проте більш стримано: відкриття свого магазину зазвичай коштуватиме дорожче, констатує співзасновниця MOST Franchising.