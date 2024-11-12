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Чому продуктові франшизи в Україні не дотягують до польських: розбір на прикладі Żabka
Найбільша в Польщі мережа магазинів біля дому Żabka (“Жабка”) повідомляє про двократний ріст кількості українців, котрі почали співпрацю з ритейлером на умовах франчайзингу. Причиною успіху компанії називають низький поріг входу в бізнес: щоб доєднатися до франшизи, достатньо витратити трохи більше за мінімальну польську місячну зарплату. Delo.ua аналізує досвід українців, котрі ризикнули відкрити бакалійний магазин в Польщі, та причини, чому бізнес в Україні не може запропонувати аналогічні умови.
Українка Олександра Плисюк переїхала до Польщі шість років тому. Спочатку влаштувалася прибиральницею, хоча на батьківщині працювала продавцем у великих харчових компаніях. У 2020 році вона влаштувалась в магазин Żabka, а через три роки стала франчайзі мережі. Зараз вона керує своїм магазином і виступає амбасадором франшизи, заохочуючи знайомих відкривати власну справу.
Схожі історії розповідають і інші українці, велика частина яких вже має досвід роботи у сфері ритейлу чи громадського харчування. Багато з них почали співпрацю з мережею за рекомендаціями знайомих. Як розповіли Delo.ua в пресслужбі Żabka, понад 70% франчайзі з України приєднуються за рекомендаціями підприємців, які вже раніше вели бізнес з мережею.
При цьому українці проявили себе як мотивовані керівники магазинів в Польщі, уточнюють в компанії. Хоча іноземці завжди стикаються зі складнощами при відкритті бізнесу в іншій країні, відсоток банкрутств серед франчайзі з України не перевищує середнього в мережі.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Станом на червень 2024 мережа Żabka налічувала понад 10,5 тис. магазинів, з них понад 9 тис. (85%) працювали за франшизою. Влітку 2024 року чисельність іноземців-франчайзі становила близько 500, переважна більшість з них були громадянами України. В порівнянні з літом 2023 року кількість франчайзі з України збільшилась майже вдвічі.
Найчастіше громадяни України відкривають магазини у великих містах — Варшаві, Вроцлаві, Кракові та Познані, однак заклади відкривають і в менших населених пунктах, таких як Тшебниця, Бистра або Чапури.
За перше півріччя 2024 року понад 86% керівників магазинів досягли щомісячного виторгу понад 27 тис. злотих (278 тис. грн, $6,75 тис.), а у Варшаві — понаді 30 тис. злотих (309 тис. грн, $7,5 тис.).
Націнка в мережі становить 5% на тютюнові вироби, та в середньому 15% на свіжі продукти (молочна продукція, готові страви, каву, напої, бакалію, шоколад, снеки тощо).
Що отримує франчайзі за вкладені 5 тисяч злотих
Для приєднання до мережі франчайзі має зареєструвати одноосібну підприємницьку діяльність в Польщі та вкласти 5 тис. злотих (51,4 тис. грн, $1,25 тис.) на перші обов’язкові витрати, в тому числі придбання касового апарату. За ці гроші бізнесмен-початківець отримує:
- Відремонтоване й укомплектоване приміщення (стелажі, холодильники, духовки, комп'ютер з обліково-складською системою, принтер);
- Товари для продажу в асортименті, товари для кафе-зони, пакет додаткових послуг для клієнтів;
- Пакет послуг для релокантів, картки на пальне або автомобіль (якщо магазин відкривається у невеликих містах);
- Підприємці мають право пройти безкоштовне навчання, в тому числі — ділової польської мови. Під час співпраці бізнес отримує додаткові консультації стосовно логістики, маркетингу, пошуку персоналу, документообороту тощо;
- На кожного франчайзі поширюється страховка для випадків, якщо співпраця із Żabka завершиться негативним фінансовим результатом.
Для початку співпраці з мережею підприємці з українським громадянством повинні надати номер PESEL, підтвердження легального перебування на території країни протягом щонайменше 3 місяців вперед від дати укладення договору, дозвіл на постійне перебування. Також вони повинні мати сертифікат з підтвердженням знання польської на рівні не нижче B2.
На цьому витрати самого франчайзі закінчуються, проте 5 тис. злотих — не остаточна сума для відкриття бізнесу. Підприємець повинен мати поручителів-поляків і внести завдаток, сума і розмір якого залежить від тривалості проживання іноземця в Польщі:
- Якщо менш ніж два роки — потрібен поручитель і завдаток у розмірі 25 тисяч злотих (258,4 тис. грн, $6,26 тис.), або гарантії за векселем двох поручителів з польським громадянством;
- Якщо понад два роки — необхідно мати одного поручителя за векселем, або мати вексель і завдаток у розмірі 20 тис. злотих (206 тис. грн, $5 тис.).
Не обов’язково кошти з застави доведеться використати, але фактично для відкриття магазину Żabka за франшизою необхідно підготувати і залучити гарантії на суму до 30 тис. злотих (310 тис. грн, $7,5 тис.). Навіть з урахуванням застави, це дешево в порівнянні з українськими та світовими розцінками. Згідно з даними інвестпорталу InVenture, в Україні франшизи в сегменті продовольчого ритейлу коштують значно дорожче:
|Назва мережі
|Мінімальні інвестиції, тис.
|Вступний внесок, тис.
|“Сімейна пекарня”
|$18
|$5-8
|“Наш край”
|$22
|—
|“Сирне королівство”
|$25
|$11
|“М'ясомаркет”
|$25
|—
|“Галя Балувана”
|$30
|$9
|“Молоко від фермера”
|$30
|$6
|Spar
|$30-200
|—
“Жабка” — це і додаткові зобов’язання для партнерів
Żabka фактично самостійно відкриває магазин за партнера, отримуючи за це на першому етапі тільки паушальний внесок, розповідає співзасновниця компанії MOST Franchising Катерина Бенівська.
Швидкий ріст популярності мережі не пов'язаний з початком повномасштабної війни в Україні і виїздом великої кількості українських спеціалістів з торгівельної галузі, додає Катерина Бенівська. Франчайзингова модель, яку використовує і Żabka, не вимагає від потенційного партнера досвід в продажах. Його відсутність компенсується власним стажуванням на початку співпраці, уніфікованими стандартами роботи в магазинах франшизи, а також регулярними консультаціями від команди супроводу. Часто власники франшиз з низьким порогом входу ціленаправлено шукають людину без досвіду управління магазином, оскільки їх легше навчити працювати за правилами мережі, ніж перевчити.
Żabka популярна, оскільки дає альтернативне працевлаштування в Польщі як українцям, так і приїжджим з інших країн, додає співрозмовниця видання. Іноземець вільний вибирати — або шукати роботу, часто навіть не за спеціальністю, або відкрити власний бізнес за місячну зарплату і отримувати з нього стабільний дохід.
Популярність мережі серед українців забезпечується і завдяки впізнаваності бренду. Навіть в Україні, де немає жодного магазину Żabka, про мережу знають завдяки “сарафанному радіо”. В Польщі популярність мережі як роботодавця ще більша, оскільки там це найбільший продуктовий ритейлер у форматі convenience store.
При цьому самі поляки зазначають, що франчайзингова модель Żabka разом з низьким порогом входу має і ряд недоліків. Наприклад, партнер, під котрого мережа відкриває магазин, не може просто звільнитися чи закрити заклад, якщо він не приносить планового доходу. Крім інвестицій, які потрібно повернути, він має і зобов’язання по договору, в тому числі щодо асортименту продуктів та відкриття нових локацій, тому деякі франчайзі та їхні поручителі стають боржниками корпорації.
Чи можлива в Україні своя “Жабка”
Успіх Żabka навряд чи можна повторити в Україні зараз, додає співзасновниця MOST Franchising. Справа не лише у франчайзингу, а і в споживчих вподобаннях українців та поляків. В Україні люди частіше скуповуються в супермаркетах, найчастіше віддаючи перевагу кільком улюбленим мережам. Українські супермаркети в більшості випадків пропонують ширший асортимент товарів за нижчими цінами, тоді як в Польщі ціни в великих convenience store ритейлерів можуть бути співставними з великими магазинами.
В Україні існує багато мереж продуктових магазинів у форматі convenience store: “КОЛО”, “Наш край”, ”Делві”, “ЛотОК”, “Близенько” та інші, частина з яких залучає франчайзі. Проте жодна за них досі не перетнула позначку в тисячу торгових точок і не досягла рівня польської Żabka.
Катерина Бенівська додає, що в Україні найбільший попит мають франшизи з відносно невеликим обсягом інвестицій та терміном окупності до 1 року. В умовах війни та нестабільної економічної ситуації в країні, потенційні франчайзі обережно вкладають кошти у відкриття бізнесу, не розуміючи, як зміниться їхнє життя з часом. Певний сплеск в розвиток ринку франчайзингу принесло і фінансування купівлі франшизи для військових та молодих підприємців коштом грантових та кредитних програм.
Протягом останніх двох років в Україні спостерігався бум франшиз на кавові автомати, де інвестиції та залученість мінімальні, а також пекарні, невеликі кав’ярні, заклади фаст-фуд. Розвивається в Україні і рітейл, проте більш стримано: відкриття свого магазину зазвичай коштуватиме дорожче, констатує співзасновниця MOST Franchising.