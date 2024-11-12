Почему продуктовые франшизы в Украине не дотягивают до польских: разбор на примере Żabka

Крупнейшая в Польше сеть магазинов возле дома Żabka (“Жабка”) сообщает о двухкратном росте количества украинцев , начавших сотрудничество с ритейлером на условиях франчайзинга. Причиной успеха компании называют низкий порог входа в бизнес: чтобы присоединиться к франшизе, достаточно потратить чуть больше минимальной польской месячной зарплаты. Delo.ua анализирует опыт украинцев, рискнувших открыть бакалейный магазин в Польше, и причины, по которым бизнес в Украине не может предложить аналогичные условия.

Украинка Александра Плисюк переехала в Польшу шесть лет назад. Сначала устроилась уборщицей, хотя на родине работала продавцом в крупных пищевых компаниях. В 2020 году она устроилась в магазин Żabka, а спустя три года стала франчайзи сети. Сейчас она управляет своим магазином и выступает послом франшизы, поощряя знакомых открывать собственное дело.

Похожие истории рассказывают и другие украинцы, большинство которых уже имеют опыт работы в сфере ритейла или общественного питания. Многие начали сотрудничество с сетью по рекомендациям знакомых. Как рассказали Delo.ua в пресс-службе Żabka, более 70% франчайзи из Украины присоединяются по рекомендациям предпринимателей, которые уже раньше вели бизнес с сетью.

При этом украинцы проявили себя в качестве мотивированных руководителей магазинов в Польше, уточняют в компании. Хотя иностранцы всегда сталкиваются со сложностями при открытии бизнеса в другой стране, процент банкротств среди франчайзи из Украины не превышает среднего по сети.

По состоянию на июнь 2024 года сеть Żabka насчитывала более 10,5 тыс. магазинов, из них более 9 тыс. (85%) работали по франшизе. Летом 2024 года численность иностранцев-франчайзи составляла около 500, большинство из них были гражданами Украины. По сравнению с летом 2023 количество франчайзи из Украины увеличилось почти вдвое. Чаще всего граждане Украины открывают магазины в крупных городах – Варшаве, Вроцлаве, Кракове и Познани, однако заведения открывают и в меньших населенных пунктах, таких как Тшебница, Быстрая или Чапура. За первое полугодие 2024 года более 86% руководителей магазинов достигли ежемесячной выручки свыше 27 тыс. злотых (278 тыс. грн, $6,75 тыс.), а в Варшаве – более 30 тыс. злотых (309 тыс. грн., $7,5 тыс.). Наценка в сети составляет 5% на табачные изделия и в среднем 15% на свежие продукты (молочная продукция, готовые блюда, кофе, напитки, бакалея, шоколад, снеки и т.д.).

Что получает франчайзи за вложенные 5 тысяч злотых

Для присоединения к сети франчайзи должен зарегистрировать единоличную предпринимательскую деятельность в Польше и вложить 5 тыс. злотых (51,4 тыс. грн., $1,25 тыс.) на первые обязательные расходы, в число которых входит приобретение кассового аппарата. За эти деньги начинающий бизнесмен получает:

Отремонтированное и укомплектованное помещение (стеллажи, холодильники, духовки, компьютер с учетно-складской системой, принтер);

Товары для продаж в ассортименте, товары для кафе-зоны, пакет дополнительных услуг для клиентов;

Пакет услуг для релокантов, карты на горючее или автомобиль (если магазин открывается в небольших городах);

Предприниматели имеют право пройти бесплатное обучение, в том числе — деловому польскому языку.

На каждого франчайзи распространяется страховка для случаев, если сотрудничество с Żabka завершится отрицательным финансовым результатом.

Для начала сотрудничества с сетью предприниматели с украинским гражданством должны предоставить номер PESEL, подтверждение легального пребывания на территории страны в течение минимум 3 месяцев вперед от даты заключения договора, разрешение на постоянное пребывание. Также они должны иметь сертификат с подтверждением знания польского на уровне не ниже B2.

На этом расходы самого франчайзи заканчиваются, однако 5 тыс. злотых – не окончательная сумма для открытия бизнеса . Предприниматель должен иметь поручителей-поляков и внести задаток, сумма и размер которого зависит от продолжительности проживания иностранца в Польше:

Если менее двух лет — нужен поручитель и задаток в размере 25 тысяч злотых (258,4 тыс. грн, $6,26 тыс.), или гарантии по векселю двух поручителей с польским гражданством;

Если более двух лет — необходимо иметь одного поручителя по векселю или иметь вексель и задаток в размере 20 тыс. злотых (206 тыс. грн, $5 тыс.).

Не обязательно средства из залога будут использованы, но фактически для открытия магазина Żabka по франшизе необходимо подготовить и привлечь гарантии на сумму до 30 тыс. злотых (310 тыс. грн., $7,5 тыс.). Даже с учетом залога это дешево по сравнению с украинскими и мировыми расценками. Согласно данным инвестпортала InVenture, в Украине франшизы в сегменте продовольственного ритейла стоят гораздо дороже:

Название сети Минимальные инвестиции, тыс. Вступительный взнос, тыс. "Семейная пекарня" $18 $5-8 "Наш край" $22 - "Сырное королевство" $25 $11 "Мясомаркет" $25 - "Галя балувана" $30 $9 "Молоко от фермера" $30 $6 Spar $30-200 -

" Жабка " — это и дополнительные обязательства для партнеров

Żabka фактически самостоятельно открывает магазин за партнера, получая за это на первом этапе только паушальный взнос, рассказывает соучредитель компании MOST Franchising Екатерина Бенивская.

В мире франчайзинга модель Zabka является скорее исключением. Это как кредит от компании на сумму инвестиций, который партнер дальше выплачивает его из своего дохода. Обычно сети запускают франшизу, чтобы быстрее развиться за счет инвестиций от партнеров, а не наоборот Екатерина Бенивская соучредитель компании MOST Franchising

Быстрый рост популярности сети не связан с началом полномасштабной войны в Украину и выездом большого количества украинских специалистов по торговой отрасли, добавляет Екатерина Бенивская . Франчайзинговая модель, которую использует и Żabka, не требует от потенциального партнера опыта в продажах. Его отсутствие компенсируется собственной стажировкой в начале сотрудничества, унифицированными стандартами работы в магазинах франшизы, а также регулярными консультациями команды сопровождения. Часто владельцы франшиз с низким порогом входа целенаправленно ищут человека без опыта управления магазином, поскольку их легче научить работать по правилам сети, чем переучить.

Żabka популярна, поскольку дает альтернативное трудоустройство в Польше как украинцам, так и приезжим из других стран, добавляет собеседница издания. Иностранец волен выбирать или искать работу, часто даже не по специальности, или открыть собственный бизнес за месячную зарплату и получать с него стабильный доход.

Популярность сети среди украинцев обеспечивается и благодаря узнаваемости бренда. Даже в Украине, где нет ни одного магазина Żabka, о сети знают благодаря "сарафанному радио". В Польше популярность сети как работодателя еще больше, поскольку там это крупнейший продуктовый ритейлер в формате convenience store.

При этом сами поляки отмечают, что франчайзинговая модель Żabka вместе с низким порогом входа имеет ряд недостатков. К примеру, партнер, под которого сеть открывает магазин, не может просто уволиться или закрыть заведение, если оно не приносит планового дохода. Помимо инвестиций, которые нужно вернуть, он имеет и обязательства по договору, в том числе по ассортименту продуктов и открытию новых локаций. В итоге некоторые франчайзи и их поручители становятся должниками корпорации.

Возможна ли в Украине своя " Жабка "

Успех Żabka вряд ли можно повторить в Украине сейчас , добавляет соучредитель MOST Franchising. Дело не только во франчайзинге, но и в потребительских предпочтениях украинцев и поляков. В Украине люди чаще скупаются в супермаркетах, чаще предпочитая несколько любимых сетей. Украинские супермаркеты в большинстве случаев предлагают более широкий ассортимент товаров по более низким ценам, тогда как в Польше цены в крупных convenience store ритейлеров могут быть сопоставимыми с крупными магазинами.

У нас формат Żabka мог бы стать популярным в продуктовом ритейле, если бы ценовая политика на товары была ниже среднерыночной. В формате "One dollar store" примером этого стала "Аврора", однако продуктовые сети у дома у нас еще не имеют столь больших объемов поставок, чтобы обеспечить превосходство по цене Екатерина Бенивская соучредитель компании MOST Franchising

В Украине существует много сетей продуктовых магазинов в формате convenience store: "КРУГ", "Наш край", "Делви", "ЛотОК", "Близненько" и другие, часть из которых привлекает франчайзи. Однако ни одна из них до сих пор не пересекла отметку в тысячу торговых точек и не достигла уровня польского Żabka.

Екатерина Бенивская добавляет, что в Украине наибольшим спросом пользуются франшизы с относительно небольшим объемом инвестиций и сроком окупаемости до 1 года. В условиях войны и нестабильной экономической ситуации в стране потенциальные франчайзи осторожно вкладывают средства в открытие бизнеса, не понимая, как изменится их жизнь со временем. Определенный всплеск в развитие рынка франчайзинга принесло и финансирование покупки франшизы для военных и молодых предпринимателей за счет грантовых и кредитных программ.

В последние два года в Украине наблюдался бум франшиз на кофейные автоматы, где инвестиции и вовлеченность минимальны, а также пекарни, небольшие кофейни, заведения фаст-фуд. Развивается в Украине и ритейл, однако сдержаннее: открытие своего магазина обычно будет стоить дороже, констатирует соучредитель MOST Franchising.