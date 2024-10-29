Ритейл наращивает свои сети: в каких регионах увеличилось количество работающих магазинов

В течение января-сентября 2024 количество работающих магазинов участников Ассоциации ритейлеров Украины (RAU) увеличилось на 6,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — до 22 073 торговых точек.

Согласно опросу RAU, всего за девять месяцев чистый прирост торговых объектов составил 1276 единиц. В частности, члены ассоциации открыли 1925 магазинов, закрыли по разным причинам – 649.

В топ-5 регионов с большим количеством магазинов входят Киевская, Днепропетровская, Львовская, Одесская и Харьковская области.

В столичном регионе в январе-сентябре ритейлеры открыли 473 магазина, закрыли – 145. Общее количество торговых точек в сентябре 2024 года в Киеве и области составило 5266.

В Днепропетровском регионе чистый прирост торговых точек составляет 120 единиц. Теперь, по данным RAU, в области действует 2075 магазинов.

Во Львове сейчас работает 1947 точек, что на 68 больше, чем год назад. В Одесском регионе работает 1316 объектов торговли. Чистый прирост здесь составил 57 точек. Несмотря на постоянные обстрелы в Харьковской области, количество действующих магазинов возросло на 20 единиц — до 1215.

Значительное сокращение торговых точек фиксируется в Донецкой области. Здесь в течение девяти месяцев открылось всего 5 магазинов, закрылось – 53.

Наиболее активно в этом году развивался аптечный ритейл. Его доля в общем количестве торговых точек в Украине увеличилась до 36%.

Сегмент продовольственного ритейла составил 21% отечественной розничной торговли. При этом его доля на фоне успехов сектора торговли лекарствами немного сократилась по сравнению с предыдущими периодами.

Что касается других сегментов отрасли, то непродовольственный ритейл по количеству магазинов занял 18% рынка, магазины техники и электроники – 9%, сети АЗК – 8%, магазины ювелирных изделий – 4%, fashion-ритейл – 3%, строительный ритейл – 1%.

Опрос проводился среди 108 членов Ассоциации ритейлеров. По данным RAU, суммарный оборот ее членов превышает 80% оборота всего отечественного ритейла.