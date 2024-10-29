Ритейл нарощує свої мережі: в яких регіонах побільшало працюючих магазинів

Протягом січня-вересня 2024 року кількість працюючих магазинів учасників Асоціації ритейлерів України (RAU) збільшилася на 6,1% порівняно з відповідним періодом попереднього року – до 22 073 торговельних точок.

Згідно з опитуванням RAU, загалом за дев'ять місяців чистий приріст торгових об’єктів склав 1276 одиниць. Зокрема, члени асоціації відкрили 1925 магазинів, закрили з різних причин – 649.

В топ-5 регіонів з найбільшою кількістю магазинів входять Київська, Дніпропетровська, Львівська, Одеська та Харківська області.

В столичному регіоні в січні-вересні ритейлери відкрили 473 магазини, закрили – 145. Загальна кількість торгових точок у вересні 2024 року в Києві та області сягнула 5266.

В Дніпропетровському регіоні чистий приріст торгових точок становить 120 одиниць. Тепер, за даними RAU, в області діє 2075 магазинів.

У Львові зараз працює 1947 точок, що на 68 більше, ніж рік тому. В Одеському регіоні наразі працює 1316 об’єктів торгівлі. Чистий приріст тут склав 57 точок. Попри постійні обстріли в Харківській області кількість діючих магазинів зросла на 20 одиниць — до 1215.

Значне скорочення торгових точок фіксується на Донеччині. Тут протягом дев'яти місяців відкрилося лише 5 магазинів, закрилося – 53.

Найбільш активно в цьому році розвивався аптечний ритейл. Його частка в загальній кількості торгових точок в Україні збільшилася до 36%.

Сегмент продовольчого ритейлу сягнув 21% вітчизняної роздрібної торгівлі. При цьому його частка, на тлі успіхів сектору торгівлі ліками, трохи скоротилася порівняно з попередніми періодами.

Що стосується інших сегментів галузі, то непродовольчий ритейл за кількістю магазинів зайняв 18% ринку, магазини техніки та електроніки – 9%, мережі АЗК – 8%, магазини ювелірних виробів – 4%, fashion-ритейл – 3%, будівельний ритейл – 1%.

Опитування проводилося серед 108 членів Асоціації ритейлерів. За даними RAU, сумарний оборот її членів перевищує 80% обороту всього вітчизняного ритейлу.