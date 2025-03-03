Domino’s Pizza: історія успіху франшизи

Domino’s Pizza (Домінос Піца) – це одна з найуспішніших мереж піцерій у світі, відома своєю якістю, швидкою доставкою та інноваційним підходом до бізнесу. Її історія почалася у 1960 році, коли брати Том і Джеймс Монагани придбали невелику піцерію в Іпсіланті, штат Мічиган. Через рік Джеймс обміняв свою частку на автомобіль Volkswagen Beetle, залишивши Тома одноосібним власником.



У 1965 році компанія отримала свою нинішню назву, а вже в 1967-му запустила франчайзинг, що стало початком стрімкого зростання. Сьогодні Domino’s Pizza – це понад 16 000 закладів у всьому світі та 290 000 співробітників.

Що потрібно для відкриття франшизи Domino’s Pizza?

Франшиза Домінос Піца вимагає інвестицій, які залежать від розташування, розмірів ресторану та маркетингових витрат:

Паушальний платіж: $25 000.

Загальний обсяг інвестицій: від $120 000 до $470 000.

Необхідний ліквідний капітал: $75 000–100 000.

Необхідна чиста вартість: $100 000–250 000.

Отже, інвестиції у франшизу Домінос Піца варіюються залежно від багатьох факторів: місця розташування, розмірів ресторану, кількості працівників та маркетингових витрат. Для відкриття закладу необхідно внести паушальний платіж, а також врахувати загальні витрати на запуск можуть становити до $470 000.

Також є вимоги до фінансової стабільності майбутнього франчайзі: необхідний ліквідний капітал, а чиста вартість активів має бути у межах до $250 000. Ці інвестиції забезпечують доступ до перевіреної бізнес-моделі, підтримки франчайзера та впізнаваного бренду.

Навчання та підтримка франчайзі

Мережа пропонує всебічне навчання франчайзі, яке включає як теоретичні заняття, так і практику в ресторані. Компанія навчає операційним процесам, фінансовому плануванню, маркетингу, управлінню персоналом тощо.

Школа управління франчайзингом Domino’s проводить триденні тренінги, які допоможуть підприємцям створити успішний бізнес. Окрім базового навчання, франчайзі отримують постійну підтримку на всіх етапах роботи. Це включає консультації з розвитку бізнесу, допомогу в організації локальних маркетингових кампаній та доступ до спеціалізованих ресурсів для оптимізації роботи ресторану.

Піцерія Домінос також надає франчайзі сучасні інструменти для управління бізнесом, включаючи програмне забезпечення для обліку продажів, аналітики та управління запасами. Завдяки цьому нові партнери компанії отримують усі необхідні знання та ресурси для ефективної роботи і розвитку франшизи.

Як працює Domino’s Pizza в Україні?

Domino’s Pizza активно розвиває свою мережу в Україні, пропонуючи швидку доставку піци, високий рівень сервісу та широкий асортимент страв. Перший заклад відкрився в Києві у 2010 році, і з того часу компанія поступово розширює свою присутність у великих містах країни.

Українські ресторани Домінос Піца дотримуються міжнародних стандартів якості, використовуючи свіжі інгредієнти та інноваційні технології для приготування піци. Крім класичних рецептів, компанія адаптує меню до місцевих смаків, додаючи унікальні позиції.

Крім того, мережа піцерій Домінос в Україні також приділяє увагу зручності для клієнтів, пропонуючи онлайн-замовлення, мобільний додаток і програми лояльності. Її франчайзингові точки – це по суті, сучасні бізнеси, які впроваджують найкращі світові практики у сфері швидкого харчування.

Станом на кінець 2024-го року мережа має 65 піцерій в Україні, та представлена в таких містах, як: Київ, Одеса, Львів, Бровари, Ірпінь, Вишневе та Вінниця. Через війну компанія була вимушена закрити всі свої заклади на півдні та сході України.

Прибутковість та перспективи

Domino’s Pizza – це бренд із високою репутацією, впізнаваністю та стабільним попитом. Середній дохід ресторану може становити $10 000–12 000 на місяць, залежно від місцевих витрат.

Плануючи стати частиною цієї глобальної мережі, ви отримуєте доступ до підтримки світового рівня, впізнаваний бренд і можливість розвивати власний успішний бізнес у сфері доставки піци.

Таким чином, мережа Domino’s Pizza стала прикладом сучасної культури піцерій, обслуговуючи мільйони шанувальників піци по всьому світу. Завдяки своїй унікальній бізнес-моделі, орієнтованій на швидкість і якість доставки, франчайзинг Domino’s є одним із найпривабливіших варіантів для інвесторів у сфері піцерійного бізнесу.