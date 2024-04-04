Гайд для початківців. Як відкрити франшизу та не наробити помилок

Коли людина хоче відкрити власну справу, часто вона думає про запуск франшизи. Це зрозуміло, оскільки така бізнес-модель надає багато можливостей. Підприємець може працювати під відомими брендом, отримати необхідні розрахунки для старту та операційної діяльності, дізнатися про можливі форс-мажори. Крім того, власники франшизи завжди підтримують своїх партнерів консультаціями чи супутніми послугами. Тому редакція Delo.ua поспілкувалась з експертами та дізналась, як краще шукати франшизу та відкривати свій бізнес у 2024 році.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Як краще обирати напрямок франшизи

Коли ми говоримо про людину, яка хоче купити собі франшизу, але ще не визначилася з конкретним напрямком, тоді варто розпочати з аналітики, говорить співзасновниця MOST Franchising Катерина Бенівська. Зокрема, варто перевірити:

які сфери розвиваються,

які формати бізнесу популярні,

які напрямки досить прибуткові,

з якими проблемами найчастіше стикаються франчайзі.

"Допомогти можуть огляди в профільних ЗМІ, статті, аналітичні вижимки. Такі ж матеріали можна знайти і про ринок франчайзингу", - говорить експерт.

Також варто подумати, чим саме людина хоче займатись. Для цього можна придивитися до улюблених брендів. Може, якійсь з них працюють на умовах франшизи.

"Можна орієнтуватися й на той досвід, що є в потенційного франчайзі. Можливо, хтось працював парикмахером чи кондитером. Це також допомагає зрозуміти, чи варто відкривати, умовно, салон краси чи пекарню", - зазначає Бенівська.

Голова директорату Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос згоден з тим, що людина має обирати для відкриття франшизи зрозумілий їй бізнес. Такий підхід допоможе швидко зробити нову точку успішною та прибутковою, оскільки підприємець буде розуміти, як правильно керувати, скажімо, магазином чи рестораном.

"Якщо підприємець раніше працював в конкретному бізнесі, він розуміє, де там зосереджений прибуток та які ризики можуть виникнути. Це важливо знати, оскільки фінансові потоки в торгівлі чи food-секторі працюють за різними правилами. Тож якщо людина має досвід роботи в певному напрямку, вона швидко вирішить будь-які форс-мажори. А ось початківець ризикує розгубитися та прогоріти", - вважає Кривонос.

Також експерт впевнений: краще шукати франшизу, яка до душі. Бо якщо нова справа подобається, людина отримує сильну мотивацію, яка допоможе побудувати успішний бізнес.

Які франшизи найбільш актуальні

Під час війни найчастіше відкриваються точки франшиз, що відповідають таким характеристикам:

перевірені роками,

представляють відомі бренди,

потребують мінімальних вкладень,

мають швидку окупність чи високий потенціал розвитку.

"Найбільш популярні франшизи з інвестиціями у $20-30 тис. Стосовно сфер – найбільш поширеними були та залишаються сфери громадського харчування та рітейлу", - каже Катерина Бенівська.

Які гроші потрібні на запуск франшизи

Коли людина починає рахувати, скільки ж грошей треба для купівлі франшизи, вона має розібратися у фінансових показниках майбутнього бізнесу. Це важливо, бо цифри в теорії – тобто, на сайті та презентаціях – можуть бути одні, а в реальності франчайзингова точка може працювати інакше.

Тож Катерина Бенівська звертає увагу: коли людина тільки читає інформацію про франшизу, зазвичай вона бачить цифри щодо інвестицій, паушального внеску, роялті, окупності, рідше – прибутковості. І тут потрібно розуміти декілька моментів:

Розмір інвестицій в презентаціях вказується середній, він розрахований на базі досвіду відкриття інших точок. Зазвичай ця цифра мінімальна. Це ж можна говорити й про показники окупності та прибутковості.

Варто уточнити, чи включений в інвестиції паушальний внесок. Тобто, може бути ситуація, що вказано інвестиції у $30 тис., а ще $5 тис. – це паушальний внесок. Проте хтось відразу включає паушальний внесок в інвестиції, а хтось – пише окремо. Це означає що сума вкладень вже буде $35 тис. До цього просто варто бути готовим.

"Коли ж вже прийнято рішення стосовно конкретної франшизи – варто запросити фінансову модель, яка вже більш детально розкаже про структуру доходів і витрат точки", - говорить аналітик.

За словами Бенівської, на етапі вивчення презентації варто сфокусуватися саме на актуальності даних і розрахунків:

чи в цьому фінплані враховані всі витрати,

чи не занижені показники стосовно зарплати чи оренди,

чи врахована амортизація.

Варто проаналізувати показники відвідуваності франшизи і порівняти їх з реальною ситуацією. Для цього можна прослідкувати за роботою однієї з точок мережі.

"А ще необхідно уточнити, скільки часу потрібно для виходу в точку беззбитковості. В середньому на це уходить 2-4 міс. Тобто, до цього часу бізнес не буде покривати всі свої витрати, відповідно, треба буде доінвестовувати цей період, щоб покрити операційні витрати". Катерина Бенівська Співзасновниця компанії MOST Franchising

Тому експерт радить обов’язково запитувати у власника франшизи та дивитись самостійно в фінмоделі бізнесу: чи винесені ці витрати до моменту виходу в точку беззбитковості - в загальні інвестиції.

Наведемо приклад: всього інвестиції складають $30 тис. Для відкриття точки знадобиться $25 тис. При цьому $5 тис. будуть потрібні для покриття витрат до виходу в точку беззбитковості.

"Також в фінмоделі франшизи повинні бути враховані непередбачувані витрати. Зазвичай на ці цілі закладається 5-10% від загальної суми інвестицій. Окрім цього, в розрахунках мають бути вказані сезонність, інфляція, вихід на повне завантаження", - пояснює Катерина Бенівська.

Експерти кажуть, що під час придбання франшизи підприємці можуть піти оптимальним шляхом – попросити власника бізнесу перерахувати фінансову модель під конкретну точку. В такому випадку треба оцінити витрати по оренді, прогнозовані середній чек та кількість покупців. Проте такі розрахунки можна зробити вже після підписання договору про співпрацю.

Чи варто відкривати франшизу, якщо не вистачає грошей

Коли ж усі розрахунки зрозумілі, в майбутнього франчайзі можуть виникнути сумніви: а чи вистачить грошей на відкриття власної справи? В такому випадку варто використовувати правило трьох частин, рекомендує Андрій Кривонос.

"Тобто, треба розділити власні накопичення на три частини: перша йде на старт бізнесу, друга – на операційні витрати, третя – на життя підприємця та його родини. Тоді стане зрозуміло, чи вистачить грошей на старт та перші місяці "життя" франшизи". Андрій Кривонос Голова директорату Асоціації франчайзингу України

Якщо ж грошей не вистачає для відкриття власної справи, варто заздалегідь продумати про джерела пошуку фінансування. Можна зайняти в борг у друзів чи родичів, або оформити кредит.

"Але в такому випадку треба дуже ретельно прорахувати, чи зможе підприємець віддати гроші своєчасно і що робити у випадку неможливості розрахуватися з фінзобов’язаннями. Як варіант, можна подумати про продаж майна. Але чи варто відкриття франшизи таких жертв? Навряд чи. Тож краще відкласти питання бізнес-старту до тих часів, як гроші з’являться на ці цілі. Або можна подумати про придбання більш бюджетної франшизи", - продовжує Кривонос.

Також експерт звертає увагу на те, що під час відкриття нової точки не треба витрачати одразу усі гроші. Тобто, якщо в презентації вказано, що інвестиції у франшизу складають $30 тис., це може означати: покупка франшизи коштує $10 тис., ремонт та закупівля обладнання – ще $10 тис., перші месяці підтримки бізнесу та сума для вирішення форс-мажорів – ще $10 тис.

"Треба враховувати, на якому етапі бізнес-старту буде потрібна та чи інша сума грошей. Це допоможе спланувати правильні витрати для усіх організаційних процесів", - пояснює Кривонос.

Які юридичні питання виникають при запуску франшизи

Перш за все, треба запам’ятати: в Україні немає договору франчайзингу. Всі аспекти франчайзингової діяльності базуються на договорі комерційної концесії та/або ліцензійному договорі. Такий договір може бути попереднім та основним.

В подальшому франчайзі також може використовувати договори:

щодо прав на інтелектуальну власність,

інші внутрішні договори, зокрема, щодо поставок товару, надання автоматизованих систем та ін.

"Кількість договорів може варіюватися як від сфери бізнесу, так і від конкретної франшизи", - зазначає Катерина Бенівська.

То на що ж варто звернути увагу в договорі комерційної концесії?

1. Термін дії договору та можливості його пролонгації. Досить часто договори заключаються на 3-5 років.

Важлива деталь: треба уточнити, чи сплачується паушальний внесок повторно при пролонгації договору.

2. Зони відповідальності кожної сторони. Чи прописана вся підтримка, яка має надаватися власником франшизи як до відкриття точки, так і після.

3. Умови виходу з бізнесу та інші аспекти співпраці.

При цьому Андрій Кривонос рекомендує підприємцям ретельно читати ці договори, бо в них прописано багато важливих пунктів. Наприклад, штрафні умови для франчайзі: "Треба знати, що саме є недопустимим для власника франшизи при веденні бізнесу. В основному мова йде про порушення стандартів. Наприклад, це може бути продаж алкоголю чи товарів, що знаходяться поза мережею. Незнання договору – не звільняє від відповідальності. Тож не варто робити помилок, що можуть дорого коштувати", - попереджає експерт.

Загалом договір комерційної концесії та інші договори, які будуть заключені на початкових етапах, надають право франчайзі використовувати торгову марку і бізнес-модель та розвиватися під "чужим" брендом. За це підприємець сплачує одноразовий паушальний внесок та регулярний роялті (інколи ці платежі можуть бути відсутніми).

"Всі подальші договори щодо оренди, поставок товару чи найму співробітників, які підписуються на етапі відкриття та подальшої діяльності точки франшизи заключаються напряму франчайзі, як окремою юридичною особою. Тут власник франшизи може як надати рекомендації, так і передати чіткі регламенти або шаблони договорів, які варто використовувати", - говорить Бенівська.

Тобто, для запуску точки франшизи, людина має зареєструвати ФОП або ТОВ. При цьому з вибором форми юрособи та форми оподаткування повинен допомогти власник франшизи, виходячи зі специфіки діяльності.Зазвичай послідовність покупки франшизи наступна:

франчайзі реєструє ФОП або ТОВ,

підписується договір з власником франшизи,

сплачується вступний (паушальний) внесок,

за потреби починається отримання всіх інших дозволів.

Як правильно відкрити франчайзингову точку

Особливість франшизи полягає в тому, що тут вже пропрацьований алгоритм відкриття нової точки. Тобто, бізнес-модель враховує усі моменти:

послідовність дій,

перелік необхідних процесів,

надання інструкцій та консультацій.

Тож який шлях запуску бізнесу має пройти франчайзі? Традиційно план може бути такий:

1. Пошук локації та приміщення. Залежно від виду бізнесу, відкриття франшизи може займати від кількох тижнів до кількох місяців. Зазвичай найбільше часу займає пошук та погодження приміщення – адже локація та приміщення мають відповідати вимогам та рекомендаціям франчайзера. Також умови оренди мають бути оптимальними.

2. Коли приміщення погоджене – починаються ремонтні роботи. На цьому етапі власник франшизи надає:

типовий або адаптований дизайн-проект,

технічний план,

перелік необхідних меблів та обладнання,



контакти можливих постачальників та підрядників.

"Все залежить від умов, які були прописані в франчайзинговому договорі", - говорить Бенівська.

3. Паралельно йде найм працівників. Наймати співробітників може власник франшизи, якщо, умовно, у нього є власний hr-відділ. Також цю роботу може провести й франчайзі.

"Щоб підприємець провів ефективний пошук співробітників, власник франшизи може надати рекомендації й посадові інструкції. Крім того, в рамках франшизи часто пропонується навчання партнера та співробітників, різні аспекти маркетингової підтримки, консультації". Катерина Бенівська співзасновниця MOST Franchising

Вся ця організаційна робота допомагає запустити нову франшизу правильно та не наробити помилок на старті. Це важливо, адже помилки – призводять не тільки до фінансових втрат франчайзі, а й відображаються на репутації власника франчайзингового бізнесу.