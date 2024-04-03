Бізнес зможе забронювати від мобілізації потрібних працівників, але є умова

У Верховній Раді розробляють концепцію моделі економічного бронювання паралельно з роботою над основним законопроєктом про мобілізацію. Депутати обговорюють можливість бронювання до 50% військовозобов'язаних працівників підприємств на додачу до механізмів, що пропонуються постановами Уряду.

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Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) за підсумками зустрічі з автором моделі економічного бронювання, головою Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою.

Зазначається, що наразі від мобілізації заброньовано близько 540 тисяч осіб, найбільше – в енергетиці, агропромисловому секторі, промисловості, виробництві та транспорті.

"Водночас найбільше мобілізаційне навантаження несе саме білий бізнес, який працевлаштовує людей офіційно. Наразі близько 2,7 млн чоловіків у віці 25-60 років офіційно працевлаштовані, а 600 тисяч — активні ФОПи. Водночас близько 1 млн чоловіків, ймовірно, знаходяться у тіньовому секторі, оскільки інформація про їхнє працевлаштування у держави відсутня", - зауважили в ЄБА.

Бізнес зможе забронювати потрібних працівників

Щоб перенести мобілізаційне навантаження на тіньову частку економіки, у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку пропонують модель економічного бронювання співробітників, яка б дала додаткову можливість забронювати потрібних працівників білому бізнесу.

Згідно з цією моделлю, бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників.

Умова бронювання:

відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника по формулі: 1,5% від зарплати + фіксована ставка у розмірі 20 тисяч грн/місяць.

стратегічні підприємства залишаються під дією Постанови №76.

Як відбуватиметься бронювання?

1. Сплата збору

Підприємство вносить відомості про працівників на електронному порталі, надає квитанцію про сплату збору, у випадку ФОП – довідку про рух коштів.

Крок 2. Верифікація

Податкові органи в онлайн режимі підтверджують відсутність заборгованості, відбувається онлайн-перевірка особи заброньованого. Людина отримує жовтий QR код, що підтверджує процедуру бронювання. Протягом 60 днів необхідно оновити власні дані в ЦНАП для валідації бронювання.

Крок 3. Оновлення даних

Заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлює дані та валідує бронювання. Кожен заброньований отримує зелений QR код, що підтверджуватиме його бронювання.

Як повідомляється, модель поширюється на всіх найманих працівників та ФОП, втім не поширюватиметься на дефіцитні ВОС.

За цією моделлю, компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати, але економічна бронь не даватиме дозвіл на виїзд за кордон.

Для ФОП діє додаткова вимога – подання довідки про наявність обороту на суму, не менше вартості 3 місяців бронювання для підтвердження реальної активності.

Війна для бідних

Додамо, тема бронювання працівників від мобілізації за гроші активно обговорюється в Україні. Кабінет Міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає можливість зміни системи бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, яка буде залежати від рівня доходів громадянина. Хоч сам він ставиться до такої ідеї скептично.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, "бронь" зможуть отримати також ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень, сплачує ПДФО (щонайменше 6,3 тисячі гривень) і ЄСВ (щонайменше 7,7 тисячі гривень). Тобто, простому робітнику така розкіш не по кишені.

Ідея про бронювання всіх працівників із зарплатою від 35 тисяч гривень є дуже поганою і фактично узаконить вислів "війна для бідних", заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади, боєць полку "Азов" Максим Жорін.

Тому у Комітеті Верховної Ради із питань нацбезпеки й оборони під час розгляду законопроєкту про мобілізацію відхилили поправки щодо бронювання працівників за рівнем зарплати.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Як повідомлялося, в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.