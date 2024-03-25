Економічне бронювання працівників може принести бюджету 200 млрд грн на рік

Голова парламентського комітету з питань економічного розвитку, Дмитро Наталуха, прогнозує, що застосування механізму економічного бронювання може збільшити надходження до держбюджету на 200 мільярдів гривень щороку.

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Про це пише Liga.net.

Він зазначив, що основна мета комітету – знайти ефективні способи фінансування держбюджету, зокрема для покриття оборонних потреб, без необхідності підвищення податків.

"Першим є пряме фіскальне забезпечення оборонних видатків. І тут ми покладаємося не на масове збільшення податків, а на створення нових механізмів, на пошук нових інструментів, нових шляхів. І серед іншого ми не відкидаємо питання економічного бронювання, яке, за нашими розрахунками, може приносити від 200 млрд грн на рік", – сказав Наталуха.

Нардеп пояснив, що питання економічного бронювання впроваджується для того, щоб дати бізнесу впевненість, що він продовжить функціонувати і сплачувати податки, з яких утримуються Збройні Сили України, оскільки на сьогодні це єдине джерело фінансування армії.

Наталуха також розповів про розробку ініціативи для забезпечення економічного бронювання співробітників, яка передбачатиме щомісячний сплату військового збору у розмірі 20 000 гривень. Такий підхід має на меті не лише захист певних категорій громадян, але й забезпечення стабільності бізнесу.

Водночас у Кабміні та Офісі президента розглядається альтернативний варіант, який враховуватиме заробітну плату працівників, починаючи з 35 000 гривень, та передбачатиме автоматичне бронювання для них. Наразі комітет працює над законопроектом, який включатиме різні моделі бронювання для подальшого обговорення на парламентському рівні.

Війна для бідних

Додамо, тема бронювання працівників від мобілізації за гроші активно обговорюється в Україні. Кабінет Міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає можливість зміни системи бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, яка буде залежати від рівня доходів громадянина. Хоч сам він ставиться до такої ідеї скептично.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, "бронь" отримають усі чиновники категорії "А", працівники оборонно-промислового комплексу та постачальники для ЗСУ, а також робітники поліції. Крім того, повністю забронюють працівників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку.

"Бронь" зможуть отримати також ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень, сплачує ПДФО (щонайменше 6,3 тисячі гривень) і ЄСВ (щонайменше 7,7 тисячі гривень). Тобто, простому робітнику така розкіш не по кишені.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Як повідомлялося, в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.

Джерело фото: ua.depositphotos.com