Бизнес сможет забронировать от мобилизации нужных сотрудников, но есть условие

В Верховной Раде разрабатывается концепция модели экономического бронирования параллельно с работой над основным законопроектом о мобилизации. Депутаты обсуждают возможность бронирования до 50% военнообязанных работников предприятий в дополнение к механизмам, предлагаемым постановлениями Правительства.

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Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) по итогам встречи с автором модели экономического бронирования, главой Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой.

Отмечается, что от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек, больше всего - в энергетике, агропромышленном секторе, промышленности, производстве и транспорте.

"В то же время наибольшую мобилизационную нагрузку несет именно белый бизнес, который трудоустраивает людей официально. Сейчас около 2,7 млн мужчин в возрасте 25-60 лет официально трудоустроены, а 600 тысяч - активные ФЛПы. В то же время около 1 млн мужчин, вероятно, находятся в теневом секторе, поскольку информация об их трудоустройстве у государства отсутствует", - отметили в ЕБА.

Бизнес сможет забронировать нужных работников

Чтобы перенести мобилизационную нагрузку на теневую долю экономики, в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития предлагают модель экономического бронирования сотрудников, которая дала бы дополнительную возможность забронировать нужных работников белому бизнесу.

Согласно этой модели бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных сотрудников.

Условие бронирования:

отсутствие налоговых долгов и уплата военного сбора на каждого работника по формуле: 1,5% от зарплаты + фиксированная ставка в размере 20 тысяч грн/месяц.

Стратегические предприятия остаются под действием Постановления №76.

Как будет происходить бронирование?

1. Уплата сбора

Предприятие вносит сведения о работниках на электронном портале, предоставляет квитанцию об уплате сбора, в случае ФЛП – справку о движении средств.

Шаг 2. Верификация

Налоговые органы в онлайн-режиме подтверждают отсутствие задолженности, происходит онлайн-проверка лица забронированного. Человек получает желтый QR-код, подтверждающий процедуру бронирования. В течение 60 дней необходимо обновить свои данные в ЦНАП для валидации бронирования.

Шаг 3. Обновление данных

Забронированный посещает ЦНАП, где обновляет данные и валидирует бронирование. Каждый забронированный получает зеленый QR код, подтверждающий его бронирование.

Как сообщается, модель распространяется на всех наемных работников и ФЛП, впрочем, не будет распространяться на дефицитные ВОС.

По этой модели компания может самостоятельно выбрать, каких работников забронировать, но экономическая бронь не будет давать разрешение на выезд за границу.

Для ФЛП действует дополнительное требование – предоставление справки о наличии оборота на сумму не менее стоимости 3 месяцев бронирования для подтверждения реальной активности.

Война для бедных

Тема бронирования работников от мобилизации за деньги активно обсуждается в Украине. Кабинет Министров планирует увязать возможность получения бронирования от мобилизации с уровнем заработной платы.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность смены системы бронирование военнообязанных от мобилизации, зависящей от уровня доходов гражданина. Хотя он сам относится к такой идее скептически.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, "бронь" смогут получить также те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен, платит НДФЛ (не менее 6,3 тысячи гривен) и ЕСВ (не менее 7,7 тысячи гривен). То есть, простому рабочему такая роскошь не по карману.

Идея про бронирование всех работников с зарплатой от 35 тысяч гривен является очень плохой и фактически узаконит выражение "война для бедных", заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, боец полка "Азов" Максим Жорин.

Поэтому в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны при рассмотрении законопроекта о мобилизации отклонили поправки по бронированию работников по уровню зарплаты.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.