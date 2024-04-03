4 ефективні стратегії для розвитку малого та середнього бізнесу

Сьогодні незмінно кожна компанія з будь-якої сфери стикається з питаннями налаштування маркетингу та реклами. Малий та середній бізнес (МСБ) майже завжди у цих питаннях стикається ще й з певними бюджетними обмеженнями та пошуком потенційних клієнтів.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Звісно, не існує універсального підходу до просування бізнесу, втім є стратегії, які можна ефективно використовувати, беручи за основу саме унікальність продукту чи послуги компанії. І з власного досвіду побудови таких успішних кейсів співпраці з нашими партнерами можу виділити чотири найбільш дієві та практичні способи просування саме для малого та середнього бізнесу.

Знайдіть свого стратегічного партнера, щоб налаштувати правильну монетизацію

Паблішери, які хочуть монетизувати свої проєкти, повинні зосередитися на правильному налаштуванні монетизації. Це передбачає подвійний підхід: монетизація через користувачів і монетизація через рекламодавців. Хоча остання є старою бізнес-моделлю, вона все ще залишається найбільш популярною. І навпаки, модель, орієнтована на користувачів, набирає обертів завдяки підпискам, пожертвам і продажу контенту.

Щоб правильно налаштувати модель монетизації, малий та середній бізнес повинен обрати стратегічних партнерів. І у цьому випадку мова йде про партнерські мережі, які можуть дати бізнесу гарний трафік, а значить залучити нових клієнтів і у рази підвищити продажі. Адже тут основна цінність для МСБ полягає в отриманні доступу до великих вебмайстрів (наприклад, їх програм лояльності, кешбек-сервісів, купонних сайтів або контент-сайтів), які зазвичай співпрацюють лише з великими корпоративними компаніями. А значить це відкриває нові можливості для зростання бізнесу через нові співпраці, які раніше були не доступні для сегмента МСБ.

Наприклад, ми надаємо доступ до професійної партнерської мережі. Спочатку вона була призначена виключно для клієнтів середнього та великого бізнесу, але тепер відкрита і для МСБ сегмента, де ми пропонуємо їм продукти корпоративного рівня. Ми не обмежуємося лише налаштуванням монетизації, а й співпрацюємо з бізнесом на стратегічному рівні.

Контроль та прозорість партнерського маркетингу

Довіра – це основа успіху, а довіра починається з прозорості. Партнерський маркетинг – це спільна стратегія для просування продуктів один одного, побудована на прозорості. У цій взаємовигідній угоді ви точно знаєте, скільки витрачає ваш бізнес і що отримає у результаті. Це означає, що ви маєте контроль. А коли є необхідні знання та контроль, ви можете оптимізувати свої кампанії без перевитрат.

Партнерська програма — це важлива складова вашої маркетингової стратегії. Хоча для формування довіри до нової партнерської програми потрібен час, довгострокові переваги, включаючи чітке відстеження витрат та їх контроль, роблять її цінною стратегією для малого та середнього бізнесу.

Надавайте перевагу конкретним інструментам просування, а не маркетплейсам

Просування на таких торгових майданчиках, як Rozetka чи OLX, а також на соціальних платформах Facebook чи Instagram, має свої плюси та мінуси. Так, ці платформи потенційно можуть генерувати непоганий трафік, але ключове слово тут – "потенційно". Ви не можете повністю гарантувати трафік та продажі. Адже для початку цей трафік потрібно здобути, а для цього потрібно витрачати немалі гроші. Якщо малий бізнес хоче йти цим шляхом, доведеться переглянути свої маркетингові бюджети у бік зростання.

Звісно, онлайн-майданчики мають свої переваги, такі як популярність серед користувачів, але не варто покладатися лише на це. Замість цього використовуйте інструменти, які дадуть вам більше незалежності та контролю над своїм брендом і, звісно, зекономлять ваші витрати.

Наприклад, ті ж самі партнерські мережі дають можливість без особливих зусиль створити реферальну програму, розвивати лояльність клієнтів і стимулювати продажі за допомогою маркетингу "сарафанного радіо". І такий інструмент допомагає малому та середньому бізнесу створювати свою унікальну клієнтську базу без використання маркетплейсів.

Використовуйте досвід бренду та його унікальність

Фільм "Стажер" розповідає історію старого вдівця, який став старшим стажером в онлайн-магазині модного одягу. У фільмі є сцена, де власниця пристрасно пояснює йому, як упаковка має вирішальне значення для успішного досвіду клієнтів. Вона пишається тим, що її малий бізнес забезпечує ретельне та естетичне пакування кожного товару.

Цей дуже влучний приклад точно показує унікальну перевагу малого та середнього бізнесу у створенні персоналізованого та незабутнього досвіду взаємодії з брендом. Адже невеликі бренди можуть зосередитися на деталях і надавати виняткове обслуговування клієнтів, чого ви точно не зможете отримати від маркетплейсів. Хоча вони зручні та прості у використанні, про персоналізацію кожної транзакції не може бути й мови. В той час, як малі та середні підприємства можуть скористатися своєю перевагою надавати більш персоналізований підхід, і таким чином розвивати позитивне сприйняття бренду та лояльність клієнтів.

Замість висновків

Просування малого та середнього бізнесу потребує пошуку релевантної стратегії, а інколи і мікс кількох одночасно. Адже обмеження в інструментах просування, веде обмеження вашої сфери впливу і врешті-решт шкодить бізнесу. Багатосторонній підхід дає МСБ переваги у всьому: розширене охоплення та можливості, досяжні цілі, більша свобода, гнучкість і все, що може рухати бізнес вперед. Тож, адаптуйте ці стратегії відповідно до ваших потреб, щоб побудувати успішний та масштабований бізнес.