4 эффективные стратегии для развития малого и среднего бизнеса

Сегодня неизменно каждая компания любой сферы сталкивается с вопросами настройки маркетинга и рекламы. Малый и средний бизнес (МСБ) почти всегда в этих вопросах сталкивается еще и с определенными бюджетными ограничениями и поиском потенциальных клиентов.

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Конечно, не существует универсального подхода к продвижению бизнеса, впрочем, есть стратегии, которые можно эффективно использовать, основываясь именно на уникальности продукта или услугах компании. И из собственного опыта построения таких успешных кейсов сотрудничества с нашими партнерами могу выделить четыре наиболее действенных и практических способа продвижения именно для малого и среднего бизнеса.

Найдите своего стратегического партнера, чтобы настроить правильную монетизацию

Паблишеры, желающие монетизировать свои проекты, должны сосредоточиться на правильной настройке монетизации. Это подразумевает двойной подход: монетизация через пользователей и монетизация через рекламодателей. Хотя последняя является старой бизнес-моделью, она все еще остается самой популярной. И наоборот, модель, ориентированная на пользователей, набирает обороты благодаря подпискам, пожертвованиям и продажам контента.

Чтобы правильно настроить модель монетизации, малый и средний бизнес должен выбрать стратегических партнеров. И в этом случае речь идет о партнерских сетях, которые могут дать бизнесу хороший трафик, а значит привлечь новых клиентов и в разы повысить продажи. Ведь здесь основная ценность для МСБ состоит в получении доступа к крупным вебмастерам (например, их программам лояльности, кэшбек-сервисам, купонным сайтам или контент-сайтам), которые обычно сотрудничают только с крупными корпоративными компаниями. А значит, это открывает новые возможности для роста бизнеса из-за новых сотрудничеств, которые ранее были не доступны для сегмента МСБ.

К примеру, мы предоставляем доступ к профессиональной партнерской сети. Первоначально она была предназначена исключительно для клиентов среднего и крупного бизнеса, но теперь открыта и для сегмента МСБ, где мы предлагаем им продукты корпоративного уровня. Мы не ограничиваемся не только настройкой монетизации, но и сотрудничаем с бизнесом на стратегическом уровне.

Контроль и прозрачность партнерского маркетинга

Доверие – это основа успеха, а доверие начинается с прозрачности. Партнерский маркетинг – это общая стратегия продвижения продуктов друг друга, построенная на прозрачности. В этой взаимовыгодной сделке вы точно знаете, сколько тратит ваш бизнес и что получит в итоге. Это означает, что у вас есть контроль. А когда необходимы знания и контроль, вы можете оптимизировать свои кампании без перерасходов.

Партнерская программа – это важная составляющая вашей маркетинговой стратегии . Хотя для формирования доверия к новой партнерской программе требуется время, долгосрочные преимущества, включая четкое отслеживание расходов и их контроль, делают его ценной стратегией для малого и среднего бизнеса.

Предпочитайте конкретные инструменты продвижения, а не маркетплейсы

Продвижение на таких торговых площадках, как Rozetka или OLX, а также на социальных платформах Facebook или Instagram имеет свои плюсы и минусы. Да, эти платформы потенциально могут генерировать неплохой трафик, но ключевое слово здесь – " потенциально". Вы не можете полностью гарантировать трафик и продажи. Ведь для начала этот трафик нужно получить, а для этого нужно тратить немалые деньги. Если малый бизнес хочет идти по этому пути, придется пересмотреть свои маркетинговые бюджеты в сторону роста.

Конечно, онлайн-площадки имеют свои преимущества, такие как популярность среди пользователей, но не стоит полагаться только на это. Вместо этого используйте инструменты, которые дадут вам больше независимости и контроля за своим брендом и, конечно, сэкономят ваши расходы.

Например, те же партнерские сети дают возможность без особого труда создать реферальную программу, развивать лояльность клиентов и стимулировать продажи с помощью маркетинга " сарафанного радио". Такой инструмент помогает малому и среднему бизнесу создавать свою уникальную клиентскую базу без использования маркетплейсов.

Используйте опыт бренда и его уникальность

Фильм " Стажер" рассказывает историю старого вдовца, ставшего старшим стажером в онлайн-магазине модной одежды. В фильме есть сцена, где владелица страстно объясняет ему, как упаковка имеет решающее значение для успешного опыта клиентов. Она гордится тем, что ее малый бизнес обеспечивает тщательную и эстетическую упаковку каждого товара.

Этот меткий пример точно показывает уникальное преимущество малого и среднего бизнеса в создании персонализированного и незабываемого опыта взаимодействия с брендом. А ведь небольшие бренды могут сосредоточиться на деталях и предоставлять исключительное обслуживание клиентов, чего вы точно не сможете получить от маркетплейсов. Хотя они удобны и просты в использовании, о персонализации каждой транзакции не может быть и речи. В то время как малые и средние предприятия могут воспользоваться своим преимуществом, предоставляя более персонализированный подход, и таким образом развивать положительное восприятие бренда и лояльность клиентов.

Вместо выводов

Продвижение малого и среднего бизнеса требует поиска релевантной стратегии, а иногда и микс нескольких одновременно. Ведь ограничение в инструментах продвижения, ведет ограничение вашей сферы влияния и в конце концов вредит бизнесу. Многосторонний подход дает МСБ преимущества во всем: расширенный охват и возможности, достижимые цели, большая свобода, гибкость и все, что может двигать бизнес вперед. Поэтому адаптируйте эти стратегии в соответствии с вашими потребностями, чтобы построить успешный и масштабируемый бизнес.