Кредиты МСБ: какие банки наиболее активно финансируют предпринимателей

В отличие от кредитования населения банковское финансирование бизнеса возобновляется медленнее. Однако и на этом рынке не обходится без конкуренции среди банков.

По итогам 2023 года Нацбанк зафиксировал сокращение портфеля кредитов юридическим лицам на 24 млрд. грн. Однако это не означает, что кредитование почти отсутствует – просто новых ссуд выдается меньше, чем погашается старых. По итогам рейтинга ТопФинанс, который ежегодно проводится журналом “Топ100. Рейтинг самых крупных» и деловым порталом Delo.ua номинацию «Банк с лучшими условиями для МПБ и корпоративного сектора» возглавили Укрэксимбанк, Укргазбанк и ПУМБ.

Бумажные заработки

Публично банкиры охотно рассказывают о перспективах кредитования бизнеса и о том, что это выгоднее покупки государственных ценных бумаг – ОВГЗ и депсертификатов НБУ. Но официальная статистика свидетельствует о несколько иных настроениях. В 2023 году процентный заработок банков от вложений в государственные ценные бумаги превысил доходы от кредитования бизнеса и населения. Так, процентный доход от инвестиций в ЦБ составил 161,7 млрд грн, в то время как от кредитования суммарно всего 143,3 млрд грн.

Такой ситуации есть объяснение. В 2023 г. банковская система входила с учетной ставкой в 25% и прогнозом инфляции от НБУ на уровне 15%. С одной стороны такая стоимость кредитных денег явно не способствовала спросу на них со стороны бизнеса. С другой стороны, риски военного времени никто не отменял. Эксперты утверждают, что в таких условиях быстрое возобновление кредитования бизнеса невозможно без внедрения государством механизмов хотя бы частичного покрытия кредитных рисков.

Несокрушимые 5-7-9%

В НБУ отмечают, что даже в сложных условиях объемы кредитов бизнеса в гривне растут 6 месяцев подряд. «Гривневое корпоративное кредитование и дальше подпитывается прежде всего государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%"», – говорится в декабрьском отчете регулятора. НБУ по итогам прошлого года зафиксировал рост портфеля кредитов субъектам среднего бизнеса как в национальной, так и в иностранной валюте. В то время как аналогичные показатели для малого и микробизнеса продемонстрировали отъемную динамику.

Именно в поддержку МПБ и заточена госпрограмма "5-7-9%". В ее пределах государство компенсирует банкам рыночные процентные так, что для заемщиков ссуды обходятся по вышеуказанным процентам, в зависимости от конкретных обстоятельств. Речь идет о кредитах исключительно в национальной валюте.

По данным Фонда развития предпринимательства (ФРП), реализующего программу, за 2023 год в ее пределах было выдано кредитов почти на 100 млрд грн. Это примерно соответствует темпам предыдущего года – около 2 млрд. грн. в неделю. Соответствующий портфель (задолженность) за 2023 г. вырос на 33 млрд – до 129,3 млрд грн.

ФРП отчитывается по программе еженедельно. Но следует отметить, что с конца марта прошлого с презентации исчез слайд с детализацией по всем 45 банкам, формально участвующим в программе. Теперь доступна инфа только за ее лидерами, которые обеспечивают львиную долю финансирования. В частности, в 2023 г. десятка банков обеспечила почти 83% льготного кредитования.

Государственное дело

Половину выдач по объему обеспечил квартет госбанков. В частности, в 2023 г. свое лидерство укрепил государственный Приватбанк, который выдал в рамках программы почти 26 млрд грн, то есть более четверти всего объема.

Более чем вдвое отстал другой госбанк – Сбербанк, обеспечивший выдачу 12,3 млрд грн. Остальные госбанки отстали в разы: Укргазбанк – 6,6 млрд грн, Укрэксимбанк – 4,5 млрд грн.

Вторую половину примерно поровну разделили между собой банки с отечественными и иностранными собственниками. В частности, вторую позицию занял ПУМБ Рината Ахметова, который за прошлый год предоставил льготных ссуд почти на 13 млрд грн.

Приключения иностранцев

Больше позиции сдал традиционно активный участник программы Райффайзен Банк, прошлогодняя наработка которого – чуть более 1 млрд грн. В течение года Райф проводил работу, направленную на возвращение рыночных позиций, но до сих пор новостей о положительных результатах не поступало.

Следует отметить, что трудности испытывали и другие банки с западным капиталом. В марте 2023 года Кабмин запретил участвовать в программе 5-7-9% банкам, против которых есть санкции, или если санкции против против связанных лиц. Поэтому из программы выбыли все банки с иностранным капиталом, которые до сих пор работают как в Украине, так и в РФ.

Но уже в мае правительство исправило ситуацию, уточнив, что запрет распространяется только на персональные санкции, а не на секторальные. Благодаря этому в "5-7-9%" вернулись некоторые из банков с иностранным капиталом.

Из западных банков среди лидеров – немецкий Прокредит Банк, французский Креди Агриколь Банк, польский Кредобанк и венгерский ОТП Банк.

Причем два из них достигли значительного прорыва. Так, Прокредит Банк за прошлый год через программу «5-7-9%» выдал ссуд на 8,3 млрд грн! Кредобанк увеличил объемы на 5,2 млрд. грн. У двух других иностранцев – показатели более скромные: ОТП Банк – 3,4, Креди Агриколь – 2,3 млрд грн.

Изменения будут?

Программа «5-7-9%», запущенная в разгар пандемии covid -19 для поддержки бизнеса, начала подвергаться критике еще до большой войны в 2021 г. Мол, льготные кредиты достаются не тем, кому они наиболее нужны, а бизнесом, что способны платить рыночные ставки. Несмотря на изменения условий программы, вопросов все еще хватает. Например, в прошлом году Сбер в рамках программы на 400 млн грн прокредитовал сеть Novus, которую вряд ли можно классифицировать как МПБ.

При дефиците бюджетных средств, с компенсациями ставок постоянные перебои. Теперь дошло до кризиса, потому что просрочка достигла нескольких месяцев, а сумма долга перед банками на начало года – около 7 млрд грн.