Найкращі банки України 2024: голосування

За 11 місяців 2023 року фінансовий результат банківського сектору після сплати податків становив 130,55 млрд грн! Банки залишаються стабільними та прибутковими фінустановами. Ба більше! Попри війну та підвищені ризики Банки продовжують виконувати одну з головних своїх функцій - кредитування економіки. Протягом 2023 року підприємці отримали від українських банків понад 23,9 тис. доступних кредитів на 97,2 млрд грн. Це є свідченням того, що навіть протягом другого року повномасштабної війни фінансовий сектор України зберігав стабільність та продовжував виконувати свої основні функції.

Бізнес-портал Delo.ua та журнал TOP-100: Рейтинги найбільших" ретельно слідкують за станом справ на банківському ринку і пропонують вам щорічний рейтинг найкращих банків України.

Спільно з вами ми визначимо найкращі банки у таких сегментах як депозити фізосіб, кредити населенню та бізнесу, найкращі онлайн сервіси тощо!

Нижче вашій увазі представлено щорічне онлайн-голосування за найкращі українські страхові компанії.

На першому етапі за підсумками онлайн голосування буде визначено Топ-10 банків у кожній з представлений номінації.

На другому експертне журі визначить ТОП-3 найкращих банків у кожному сегменті ринку - ці фінустанови стануть переможцями й отримають за звання "Лідер банківського ринку" за версією Delo.ua та журналу TOP-100: Рейтинги найбільших"!

Голосування триватиме до 15 лютого.

З усіх питань та пропозицій, будь ласка, звертайтеся на [email protected]

Ви можете проголосувати за трьох номінантів у номінації