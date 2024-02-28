Перемога довжиною в шість років або, як Укрексімбанк відстоює інтереси держави при роботі з NPL

Робота з NPL: виклики, з якими Укрексімбанк впорався

Попри активну роботу банків із врегулювання непрацюючих кредитів, на сьогодні їхня частка залишається досить високою. Вагомою причиною цього є повномасштабна війна, яка зумовила нову хвилю дефолтів клієнтів.

Згідно із даними НБУ, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі на 1 січня 2024 року становила 37,4 %, що на 0,8 відсоткових пункта нижче показника на 1 січня 2023 року. Обсяг непрацюючих кредитів за рік скоротився на 9,7 млрд грн — до 422,4 млрд грн. У розрізі фінансових установ найбільше токсичних позик зосереджено в державних банках — частка NPL на початок 2024 року становила 51 %.

Рекордна в історії Укрексімбанку сума погашення NPL

Робота зі стягнення проблемної заборгованості в державних банках завжди була надзвичайно ускладнена, а повномасштабне вторгнення рф спричинило додаткові обмеження.

Однак, Укрексімбанк стійко пройшов перший рік війни, адаптувався до нових реалій роботи в невизначених умовах, встановивши досить високі планові показники з врегулювання проблемної заборгованості минулого року.

У 2022 році державний Укрексімбанк зміг досягти показника врегулювання заборгованості в сумі 1,7 млрд грн, а у 2023 році проактивна позиція Укрексімбанку, безперервна робота NPL підрозділу, попри всі наявні перешкоди, дала банку рекордний результат погашень проблемної заборгованості — 2,7 млрд грн.

Сума у 2,7 мільярди — є найбільшим показником із врегулювання проблемної заборгованості за всю історію Банку. Загалом за останні 10 років погашення проблемної заборгованості становили 10,1 млрд грн.

Протягом 2020–2023 років Банк отримав у погашення проблемної заборгованості 6,6 млрд грн, проти 3,5 млрд за 2014–2019 роки.

Для стабільного погашення NPL Банк адаптував до нових реалій свою стратегію роботи із проблемною заборгованістю. Для стягнення застосовувались як класичні інструменти врегулювання проблемної заборгованості, так і порівняно нові для державних банків.

Зокрема, йдеться про продаж права вимоги за кредитами, участі Банку як покупця в аукціонах із продажу майна, що перебуває в заставі Банку, співпраці з колекторськими компаніями для роботи із заборгованістю фізичних осіб тощо.

Довгі судові баталії — нарешті перемога

Майже 5 років АТ «Укрексімбанк» відстоював інтереси держави у справі про банкрутство ПрАТ «Бліц-Інформ».

Історія почалася у 2019 році. Саме тоді Господарський суд Києва офіційно визнав «Бліц-Інформ» банкрутом і розпочав ліквідаційну процедуру.

Загальна сума заборгованості колишнього лідера поліграфічного ринку України перед кредиторами в процедурі банкрутства становила близько 4,1 млрд грн, з них 1,7 млрд грн — сума вимог Укрексімбанку як головного кредитора із заставою у вигляді нерухомості та поліграфічного обладнання.

Того ж року на аукціоні майно «Бліц-Інформ», основна маса якого перебувала в заставі Укрексімбанку, було продане лише за 49,59 млн грн при ринковій вартості приблизно 773 млн грн. Крім того, до участі в торгах був недопущений Асвіо банк.

Майно було викуплене ТОВ «Палп Мілл Прінт», що входило до нібито австрійського холдингу Pulp Mill Holding Gmbh та бенефіціаром якого вже офіційно через ТОВ «Автоспецнтранс-Київського КПК» значиться громадянин Кіпру, ексдепутат російської Держдуми та нинішній російський олігарх — Володимир Крупчак.

Через низку зловживань під час проведення аукціону, що позбавило його всіх ознак конкурентності, Банк звернувся до суду з позовом про визнання результатів аукціону недійсними. Аналогічний позов було подано також від іншого учасника торгів – Асвіо Банк. В складному спорі, враховуючи відсутність судової практики за аналогічною ситуацією Банком було залучено зовнішнього юридичного радника адвокатське об’єднання «A.D.HOC». Зовнішній юридичний радник співпрацює з Банком на умовах «гонорару успіху». Це один із найсучасніших та економічно-ефективних підходів до співпраці із судовими юристами у світі.

Розуміючи, що судові процеси можуть бути численними й довготривалими, Банк обрав такий формат співпраці, щоб мати можливість платити за результат, а не за процес і максимально ощадливо використовувати фінансові ресурси Банку.

4 квітня 2023 року Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь АТ «Укрексімбанк» та визнав недійсним аукціон із продажу майна ПрАТ «Бліц Інформ». Однак, опоненти АТ «Укрексімбанк» спробували оскаржити рішення у Верховному Суді, який, враховуючи складність питання, спрямував розгляд справи до Великої Палати Верховного Суду.

13 лютого 2024 року Велика Палата Верховного Суду винесла остаточне рішення на користь АТ «Укрексімбанк».

Отже, тепер нерухомість та поліграфічне обладнання мають повернутися у власність банкрута, після чого буде проведено публічний аукціон за поточною ринковою вартістю, а державний банк зможе отримати суттєво більшу суму погашення проблемної заборгованості.