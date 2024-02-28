Победа длиной в шесть лет или как Укрэксимбанк отстаивает интересы государства при работе с NPL

Работа с NPL: вызовы, с которыми Укрэксимбанк справился

Несмотря на активную работу банков по урегулированию неработающих кредитов, на сегодняшний день их доля остается достаточно высокой. Важной причиной этого является полномасштабная война, обусловившая новую волну дефолтов клиентов.

Согласно данным НБУ, доля неработающих кредитов в банковском секторе на 1 января 2024 года составила 37,4 %, что на 0,8 процентных пункта ниже показателя на 1 января 2023 года. Объем неработающих кредитов за год сократился на 9,7 млрд грн – до 422,4 млрд грн. В разрезе финансовых учреждений больше всего токсичных займов сосредоточено в государственных банках — доля NPL на начало 2024 года составила 51 %.

Рекордная в истории Укрэксимбанка сумма погашения NPL

Работа по взысканию проблемной задолженности в государственных банках всегда была чрезвычайно усложнена, а полномасштабное вторжение России повлекло за собой дополнительные ограничения.

Однако Укрэксимбанк устойчиво прошел первый год войны, адаптировался к новым реалиям работы в неопределенных условиях, установив достаточно высокие плановые показатели по урегулированию проблемной задолженности в прошлом году.

В 2022 году государственный Укрэксимбанк смог достичь показателя урегулирования задолженности в сумме 1,7 млрд грн, а в 2023 году проактивная позиция Укрэксимбанка, непрерывная работа NPL подразделения, несмотря на все имеющиеся препятствия, дала банку рекордный результат погашений проблемной задолженности - 2,7 млрд грн.

Сумма в 2,7 миллиарда является наибольшим показателем по урегулированию проблемной задолженности за всю историю Банка. В целом за последние 10 лет погашения проблемной задолженности составили 10,1 млрд. грн.

В течение 2020-2023 годов Банк получил в погашение проблемной задолженности 6,6 млрд грн, против 3,5 млрд за 2014-2019 годы.

Для стабильного погашения NPL Банк адаптировал к новым реалиям свою стратегию работы с проблемной задолженностью. Для взыскания применялись как классические инструменты для урегулирования проблемной задолженности, так и сравнительно новые для государственных банков.

В частности, речь идет о продаже права требования по кредитам, участии Банка как покупателя в аукционах по продаже имущества, находящегося в залоге Банка, сотрудничестве с коллекторскими компаниями по работе с задолженностью физических лиц и т.п.

Длинные судебные баталии — наконец-то победа

Почти 5 лет АО «Укрэксимбанк» отстаивало интересы государства по делу о банкротстве ЧАО «Блиц-Информ».

История началась в 2019 году. Именно тогда Хозяйственный суд Киева официально признал «Блиц-Информ» банкротом и приступил к ликвидационной процедуре.

Общая сумма задолженности бывшего лидера полиграфического рынка Украины перед кредиторами в процедуре банкротства составила около 4,1 млрд. грн., из них 1,7 млрд. грн. — сумма требований Укрэксимбанка как главного кредитора с залогом в виде недвижимости и полиграфического оборудования.

В том же году на аукционе имущество Блиц-Информ, основная масса которого находилась в залоге Укрэксимбанка, было продано всего за 49,59 млн грн при рыночной стоимости примерно 773 млн грн. Кроме того, к участию в торгах был недопущен Асвио банк.

Имущество было выкуплено ООО «Палп Милл Принт», входившее в якобы австрийский холдинг Pulp Mill Holding Gmbh и бенефициаром которого уже официально через ООО «Автоспецнтранс-Киевского УПК» значится гражданин Кипра, эксдепутат российской Госдумы и нынешний российский Владимир.

Из-за ряда злоупотреблений во время проведения аукциона, что лишило его всех признаков конкурентности, Банк обратился в суд с иском о признании результатов аукциона недействительными. Аналогичный иск был подан от другого участника торгов – Асвио Банк. В сложном споре, учитывая отсутствие судебной практики по аналогичной ситуации Банком был привлечен внешний юридический советник адвокатское объединение «ADHOC». Внешний юридический советник сотрудничает с Банком на условиях гонорара успеха. Это один из самых современных и экономически эффективных подходов к сотрудничеству с судебными юристами в мире.

Понимая, что судебные процессы могут быть многочисленными и длительными, Банк выбрал такой формат сотрудничества, чтобы иметь возможность платить за результат, а не за процесс и максимально экономно использовать финансовые ресурсы Банка.

4 апреля 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу АО «Укрэксимбанк» и признал недействительным аукцион по продаже имущества ЧАО «Блиц Информ». Однако оппоненты АО «Укрэксимбанк» попытались обжаловать решение в Верховном Суде, который, учитывая сложность вопроса, направил рассмотрение дела в Большую Палату Верховного Суда.

13 февраля 2024 г. Большая Палата Верховного Суда вынесла окончательное решение в пользу АО «Укрэксимбанк».

Теперь недвижимость и полиграфическое оборудование должны вернуться в собственность банкрота, после чего будет проведен публичный аукцион по текущей рыночной стоимости, а государственный банк сможет получить существенно большую сумму погашения проблемной задолженности.