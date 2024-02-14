Укрэксимбанк выиграл суд по активам компании, имеющей связи с российским олигархом Крупчаком

Верховный суд принял решение в пользу государственного Укрэксимбанка в споре по поводу промышленных мощностей компании "Палп милл принт", которая связана с российским олигархом и бывшим депутатом Госдумы РФ Владимиром Крупчаком.

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Об этом сообщил заместитель директора департамента реструктуризации и взыскания Укрэксимбанка Анатолий Лола, передает Экономическая правда.

"Целых 3 долгих года судебных баталий по делу о банкротстве "Блиц-информ" и наконец победа! Суд признал недействительными результаты аукциона, где залоговое имущество Банка (рыночной стоимостью 760 млн грн) было продано за 49 млн грн. Далее — проведение оценки и новый аукцион, но уже на Prozorro", - сообщил Лола.

Активы, являвшиеся предметом судебных споров, ранее принадлежали компании "Блиц-информ" и были переданы Укрэксимбанку в залог по кредитам. Однако позже эта компания обанкротилась, и ее промышленные мощности были выставлены на продажу.

Во время аукциона, который состоялся в 2019 году, их приобрела всего за 6% рыночной стоимости компания "Палп милл принт". Ее бенефициарным владельцем на то время был российский олигарх и экс-депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Владимир Крупчак.

В 2022 году, как сообщает Экономическая правда, Крупчак официально вышел из украинского бизнеса. Де-юре, активы переписали на гражданина Австрии Хайнса Циннера. Последний был приближен к Крупчаку и долгое время входил в совет директоров его ключевого российского предприятия - "Архангельского целлюлозно-бумажного комбината".

Кроме того, существуют и другие признаки, указывающие на то, что Крупчак до сих пор остается фактическим владельцем "Палп милл принт".

Напомним, как писал Анатолий Лола в статье "Кредитные аферы недобросовестного бизнеса. Почему заемщики не возвращают деньги банкам", в 2019 году Хозяйственный суд Киева официально признал "Блиц-информ" банкротом и приступил к ликвидационной процедуре.

Общая сумма задолженности бывшего лидера полиграфического рынка Украины перед кредиторами в процедуре банкротства составила около 4,1 млрд грн, из них 1,7 млрд грн – сумма требований Укрэксимбанка как главного кредитора с залогом в виде недвижимости и полиграфического оборудования.

Из-за ряда злоупотреблений при проведении аукциона, что лишило его всех признаков конкурентности, Укрэксимбанк обратился в суд с иском о признании их результатов недействительными.

4 апреля 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу АО "Укрэксимбанк" и признал недействительным аукцион по продаже имущества "Блиц-информ".

Фото: ua.depositphotos.com