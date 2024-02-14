ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Бизнес
Дата публикации

Укрэксимбанк выиграл суд по активам компании, имеющей связи с российским олигархом Крупчаком

Укрэксимбанк выиграл суд по активам компании, имеющей связи с российским олигархом Крупчаком
Фото: Depositphotos

Верховный суд принял решение в пользу государственного Укрэксимбанка в споре по поводу промышленных мощностей компании "Палп милл принт", которая связана с российским олигархом и бывшим депутатом Госдумы РФ Владимиром Крупчаком.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи!
До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших”
Проголосувати

Об этом сообщил заместитель директора департамента реструктуризации и взыскания Укрэксимбанка Анатолий Лола, передает Экономическая правда.

"Целых 3 долгих года судебных баталий по делу о банкротстве "Блиц-информ" и наконец победа! Суд признал недействительными результаты аукциона, где залоговое имущество Банка (рыночной стоимостью 760 млн грн) было продано за 49 млн грн. Далее — проведение оценки и новый аукцион, но уже на Prozorro", - сообщил Лола.

Активы, являвшиеся предметом судебных споров, ранее принадлежали компании "Блиц-информ" и были переданы Укрэксимбанку в залог по кредитам. Однако позже эта компания обанкротилась, и ее промышленные мощности были выставлены на продажу.

Во время аукциона, который состоялся в 2019 году, их приобрела всего за 6% рыночной стоимости компания "Палп милл принт". Ее бенефициарным владельцем на то время был российский олигарх и экс-депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Владимир Крупчак.

В 2022 году, как сообщает Экономическая правда, Крупчак официально вышел из украинского бизнеса. Де-юре, активы переписали на гражданина Австрии Хайнса Циннера. Последний был приближен к Крупчаку и долгое время входил в совет директоров его ключевого российского предприятия - "Архангельского целлюлозно-бумажного комбината".

Кроме того, существуют и другие признаки, указывающие на то, что Крупчак до сих пор остается фактическим владельцем "Палп милл принт".

Напомним, как писал Анатолий Лола в статье "Кредитные аферы недобросовестного бизнеса. Почему заемщики не возвращают деньги банкам", в 2019 году Хозяйственный суд Киева официально признал "Блиц-информ" банкротом и приступил к ликвидационной процедуре.

Общая сумма задолженности бывшего лидера полиграфического рынка Украины перед кредиторами в процедуре банкротства составила около 4,1 млрд грн, из них 1,7 млрд грн – сумма требований Укрэксимбанка как главного кредитора с залогом в виде недвижимости и полиграфического оборудования.

Из-за ряда злоупотреблений при проведении аукциона, что лишило его всех признаков конкурентности, Укрэксимбанк обратился в суд с иском о признании их результатов недействительными.

4 апреля 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу АО "Укрэксимбанк" и признал недействительным аукцион по продаже имущества "Блиц-информ".

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко