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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Укрексімбанк виграв суд щодо активів компанії, яка має зв'язки з російським олігархом Крупчаком

Укрексімбанк виграв суд щодо активів компанії, яка має зв'язки з російським олігархом Крупчаком
Фото: Depositphotos

Верховний суд прийняв рішення на користь державного Укрексімбанку у суперечці щодо промислових потужностей компанії "Палп мілл принт", яка пов’язана з російським олігархом та колишнім депутатом Держдуми РФ Володимиром Крупчаком.

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Про це повідомив заступник директора департаменту реструктуризації та стягнення Укрексімбанку Анатолій Лола, передає Економічна правда.

"Цілих 3 довгих роки судових баталій у справі по банкрутству "Бліц-інформ" і нарешті перемога! Суд визнав недійсними результати аукціону, де заставне майно Банку (ринковою вартістю 760 млн грн) було продано за 49 млн грн. Далі — проведення оцінки і новий аукціон, але вже на Prozorro", — повідомив Лола.

Активи, які були предметом судових суперечок, раніше належали компанії "Бліц-інформ" і були передані Укрексімбанку у заставу за кредитами. Проте пізніше ця компанія збанкрутувала, і її промислові потужності були виставлені на продаж.

Під час аукціону, який відбувся у 2019 році, їх придбала лише за 6% від ринкової вартості компанія "Палп мілл принт". Її бенефіціарним власником на той час був російський олігарх та ексдепутат Держдуми від партії "Единая Россия" Володимир Крупчак.

У 2022 році, як повідомляє Економічна правда, Крупчак офіційно вийшов з українського бізнесу. Де-юре, активи переписали на громадянина Австрії Хайнса Циннера. Останній був наближеним до Крупчака та тривалий час входив до ради директорів його ключового російського підприємства — "Архангельського целюлозно-паперового комбінату".

Крім цього, існують й інші ознаки, які вказують на те, що Крупчак досі залишився фактичним власником "Палп мілл принт".

Нагадаємо, як писав Анатолій Лола у статті "Кредитні афери недобросовісного бізнесу. Чому позичальники не повертають гроші банкам", у 2019 році Господарський суд Києва офіційно визнав "Бліц-інформ" банкрутом і розпочав ліквідаційну процедуру.

Загальна сума заборгованості колишнього лідера поліграфічного ринку України перед кредиторами в процедурі банкрутства становила близько 4,1 млрд грн, з них 1,7 млрд грн – сума вимог Укрексімбанку як головного кредитора із заставою у вигляді нерухомості та поліграфічного обладнання.

Через низку зловживань при проведені аукціону, що позбавило його усіх ознак конкурентності, Укрексімбанк звернувся до суду з позовом про визнання їх результатів недійсними.

4 квітня 2023 року Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь АТ "Укрексімбанк" та визнав недійсним аукціон з продажу майна "Бліц-інформ".

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко