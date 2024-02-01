Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на "трубу Медведчука"

Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу “Самара - Західний напрямок”. Цей актив загальновідомий у народі як "труба Медведчука".

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Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

В справі по «трубі Медведчука» поставлено крапку

Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність. Однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт".

Фонд державного майна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року.

У 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід. За результатами розслідування, Вищий антикорупційний суд заарештував актив. З 2021 року він знаходиться в управлінні АТ "Укртранснафта".

Фонд держмайна, одночасно з розслідуванням правоохоронних органів, зробив чергову спробу повернути актив у державну власність. У 2021 ФДМУ подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід.

"У червні 2023 року суд став на бік Фонду. А вчора Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу. Таким чином Україна відстояла своє право на це майно", - зауважив Коваль.

Він додав, що наразі триває реєстрація права власності держави на трубопровід.

"Труба Медведчука"

У лютому 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій щодо тодішнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, його оточення, а також підконтрольних їм юридичних осіб.

Серед компаній, котрі потрапили під обмеження, була "ПрикарпатЗахідтранс", яка експлуатувала ділянку нафтопроводу "Самара-Західний напрямок". Прокачку пального цим трубопроводом здійснювала компанія Proton Energy, власником якої називали друга Медведчука – ізраїльтянина Нісана Мойсеєва. Саме ця фірма контролювала мережу АЗС Glusco.

А власниками "ПрикарпатЗахідтрансу" значилися білоруський бізнесмен Микола Воробей та громадянин Німеччини Анатолій Шефер (останнього пов'язували з оточенням Медведчука).

Як зізнавався раніше колишній нардеп від забороненої партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук, трубою він почав займатися на прохання експрезидента Петра Порошенка.

"У 2016 році Порошенко звернувся до мене з проханням з огляду на мої контакти з російським керівництвом про покупку труби", - розповідав Медведчук.

Через втручання Порошенка у 2014 році націоналізацію труби скасували та виставили на продаж. Порошенко, щоб забрати собі трубу, витратив $23 млн – купив її за заниженою вартістю. Гроші виводили через фіктивні договори.

"З травня 2018-го до травня 2019 року труба заробила $41–42 млн", – зізнався Медведчук.

На допитах кум Путіна розповідав, що насправді "це труба Порошенка", а всі питання щодо неї той вирішував завдяки своїй посаді президента.