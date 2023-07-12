"Трубу Медведчука" повернули в державну власність: суд ухвалив рішення

Господарський суд Житомирської області визнав право власності держави на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", яка розташована на території України. Про це повідомив Фонд державного майна, який подавав відповідний позов.

Як зазначили в Фонді, нафтопровід був збудований за часів СРСР, а після проголошення незалежності мав перейти у державну власність України. Однак багато років ним користувалася російська компанія "Транснефтепродукт".

Із 2011 року велися судові справи щодо повернення трубопроводу в державну власність. Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу, але в 2017 році змінив рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством компанії "Транснефтепродукт".

Через кілька років Національне антикорупційне бюро встановило, що в основі нового рішення суду був завідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи. НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура зверталися до суду щодо арешт активу й у лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання. З того року актив перебуває в управлінні АТ "Укртранснафта".

Паралельно з розслідуванням правоохоронців, Фонд держмайна у 2021 році подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати цей актив за державою.

Санкції проти Медведчука: як екснардеп повʼязаний із трубою

У лютому 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій щодо тодішнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, його оточення, а також підконтрольних їм юридичних осіб.

Серед компаній, котрі потрапили під обмеження, була "ПрикарпатЗахідтранс", яка експлуатувала ділянку нафтопроводу "Самара-Західний напрямок". Прокачку пального цим трубопроводом здійснювала компанія Proton Energy, власником якої називали друга Медведчука – ізраїльтянина Нісана Мойсеєва. Саме ця фірма контролювала мережу АЗС Glusco.

А власниками "ПрикарпатЗахідтрансу" значилися білоруський бізнесмен Микола Воробей та громадянин Німеччини Анатолій Шефер (останнього пов'язували з оточенням Медведчука).