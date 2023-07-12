"Трубу Медведчука" вернули в государственную собственность: суд принял решение

Хозяйственный суд Житомирской области признал право собственности государства на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", расположенную на территории Украины. Об этом сообщил Фонд государственного имущества, который подавал соответствующий иск.

Как отметили в Фонде, нефтепровод был построен во времена СССР, а после провозглашения независимости должен был перейти в государственную собственность Украины. Однако многие годы им пользовалась российская компания "Транснефтепродукт".

С 2011 года велись судебные дела по возвращению трубопровода в государственную собственность. Сначала Хозяйственный суд Ровенской области признал за Украиной право собственности на украинскую часть нефтепродуктопровода, но в 2017 году изменил решение и признал право собственности за дочерним предприятием компании "Транснефтепродукт".

Через несколько лет Национальное антикоррупционное бюро установило, что в основе нового решения суда было заведомо ложное заключение инженерно-технической экспертизы. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обращались в суд по поводу ареста актива и в феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил это ходатайство. С того года актив находится в управлении АО "Укртранснафта".

Параллельно с расследованием правоохранителей, Фонд госимущества в 2021 году подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать этот актив за государством.

Санкции против Медведчука: как экс-нардеп связан с трубой

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, его окружения, а также подконтрольных им юридических лиц.

Среди попавших под ограничения компаний была "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатировала участок нефтепровода "Самара-Западное направление". Прокачку горючего по этому трубопроводу осуществляла компания Proton Energy, владельцем которой называли друга Медведчука – израильтянина Нисана Моисеева. Именно эта фирма контролировала сеть АЗС Glusco.

А владельцами "ПрикарпатЗападтранса" числились белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер (последнего связывали с окружением Медведчука).