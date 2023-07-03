Кредитные аферы недобросовестного бизнеса. Почему заемщики не возвращают деньги банкам

Украинская банковская система выстояла. С начала вторжения РФ в Украину банки являются прибыльными, открывают отделения, запускают новые продукты, но, к сожалению, доля неработающих кредитов (NPL) остается высокой.

Доля неработающих кредитов в банковском секторе составила на 1 апреля 2023 г. 38,8% и выросла на 0,7 в. п. по сравнению с 38,1% на 1 января. Объем неработающих кредитов за квартал вырос на 2 млрд. грн. до 434 млрд. грн.

Разумеется, рост неплатежей по кредитам связан с полномасштабной войной в Украине. Разрушение активов и залогового имущества, утрата доходов и ухудшение платежеспособности заемщиков снижают их способность обслуживать кредиты.

Но есть «прослойка» заемщиков, чья неплатежеспособность – мнимая и никак не связанная с войной, проблемами в бизнесе или макроэкономической турбулентностью. Нередко причиной является банальное нежелание заемщика возвращать деньги.

Мы собрали самые любимые схемы недобросовестных должников по уклонению от возврата долгов банку.

О них, а также о пробелах в законодательстве, которые позволяют такие схемы банкиры и органы государственной власти говорили на круглом столе: «NPL в государственных банках: особенности работы во время войны».

Аукцион-аттракцион. Кейс «Блиц-Информ»

История началась в 2019 году. Именно тогда Хозяйственный суд Киева официально признал «Блиц-Информ» банкротом и приступил к ликвидационной процедуре.

Имущество «Блиц-Информ», основная масса которого находилась в залоге Укрэксимбанка, было продано всего за 49,59 млн. грн.

Общая сумма задолженности бывшего лидера полиграфического рынка Украины перед кредиторами в процедуре банкротства составила около 4,1 млрд. грн., из них 1,7 млрд. грн. – сумма требований Укрэксимбанка как главного кредитора с залогом в виде недвижимости и полиграфического оборудования.

В том же году на аукционе имущество «Блиц-Информ», основная масса которого находилась в залоге Укрэксимбанка, было продано всего за 49,59 млн. грн. при стартовой цене лота 773,2 млн. грн.

Имущество было выкуплено ООО «Палп Милл Принт», входившее в якобы австрийский холдинг Pulp Mill Holding Gmbh и бенефициаром которого уже официально через ООО «Автоспецнтранс-Киевского УПК» значится гражданин Кипра эксдепутат российской Госдумы и нынешний российский российский госдума Владимир Владимирович.

Упомянутый австрийский холдинг ведет мощную инвестиционную деятельность на территории России, не свернув ее даже после начала агрессии против нашей страны.

Из-за ряда злоупотреблений при проведении аукциона, что лишило всех признаков конкурентности, Банк обратился в суд с иском о признании их результатов недействительными.

4 апреля 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу АО «Укрэксимбанк» и признал недействительным аукцион по продаже имущества одного из бывших лидеров издательской и полиграфической сферы в Украине ЧАО «Блиц Информ».

Точка обжалования аукциона должна быть поставлена в суде кассационной инстанции.

Вывод объекта ипотеки. Кейс коттеджного городка «Имение»

В ипотеке Укрэксимбанка находятся более 30 элитных коттеджей и более 200 земельных участков, которые находятся в коттеджном комплексе «Имение» возле Киева. Эта недвижимость принадлежала ООО «Строительный Украинский Союз», признанному банкротом.

Из-за незаконной схемы с аукционом в процедуре банкротства все эти предметы ипотеки были выведены на другую компанию. Аукцион проведен с грубым нарушением закона, в частности, был проведен четвертый аукцион, вообще не предусмотренный законом. При этом все имущество было объединено в один лот, чтобы максимально снизить спрос. Также были уменьшены сроки осмотра имущества и подачи заявок на участие в аукционе.

Покупателем активов стала компания ООО «Риэл Эстейт Компани», конечным владельцем которой был Игорь Кицкой – бенефициар ООО «БУС». Оперативно все имущество было перепродано еще раз, а компания ООО «Риэл Эстейт Компани» ликвидирована.

Сегодня большинство этих объектов принадлежит лицам, близким к бенефициарам ООО «БУС», часть – другим владельцам.

Согласно заключению судебного эксперта по уголовному делу, рыночная стоимость залогового имущества должника на время его продажи с аукциона составляла 178 млн грн, в то время как по результату спорного аукциона имущество было продано по цене 11 млн грн.

В августе 2019 года Верховный Суд признал недействительным аукцион. В связи с недействительностью аукциона все незаконно проданные коттеджи и земельные участки подлежат истребованию у текущих собственников, возвращению в собственность банкрота для повторной их продажи в процедуре банкротства.

Сезон небывалых (и незаконных) скидок. Кейс ООО «Протеин-продакшн»

Залоговое имущество Банка, практически составляющее всего завода по глубокой переработке сои, было реализовано за 48,6 млн грн, в 14 раз дешевле реальной стоимости, что составляет около 700 млн грн.

Вместо 4 млрд. гривен, которые должен был получить Укрэксимбанк, он получил 1,2% от суммы долга "Протеин-Продакшн"

Продажа залогового имущества произошла по заниженной цене, вопреки прямому запрету суда, о которых были осведомлены ликвидатор и торговая организация. Из-за того, что торги, очевидно, планировались к проведению для «узкого круга», в них приняли участие только 2 участника, которые имели возможность сделать самые низкие ставки. Знакомый «незнакомый» победитель (ООО «Фалькон Агро Групп», контролируемый семьей Березкиных - бенефициаров банкрота) со ставкой в 48,6 млн грн счастливо приобрел в собственность комплекс рыночной стоимостью более 700 млн грн.

Таким образом, ликвидатор и организатор вопреки запрету суда и под силовым прикрытием «титушек» все же провели аукцион. Итогом продажи завода «Протеин-Продакшн» стало то, что вместо 4 млрд. гривен, которые должен был получить Укрэксимбанк, он получил 1,2% от суммы долга.

Верховный суд рассмотрел исковые требования Укрэксимбанка о признании аукциона недействительным и непредсказуемо высказал позицию о неверно избранном способе защиты интересов истца, изложив свое решение очень противоречиво и неоднозначно.

Из-за такого решения Верховного суда Укрэксимбанк вынужден был подать новый иск.

Не все то золото, что блестит. Кейс ЧАО «Киевский ювелирный завод»

13 января 2017 ликвидатором ПАО «Киевский ювелирный завод» по делу о банкротстве на аукционе было реализовано, в том числе и залоговое имущество Укрэксимбанка – производственный корпус, несколько нежилых помещений, оборудование, сырье и готовые ювелирные изделия.

Имущество было продано на аукционе, несмотря на существующее определение суда, которым запрещалось ликвидатору принимать какие-либо меры, направленные на отчуждение имущества ЧАО «КЮЗ» и даже на приостановление действия свидетельства ликвидатора.

Аукцион состоялся с грубыми нарушениями закона и прав Банка, поскольку имущество было оценено по заниженной стоимости, в один лот было объединено имущество, различное по своему назначению и характеристикам, не связанное никакими признаками имущественного комплекса, находится в разных регионах. И все это было сделано для максимального понижения спроса.

Поскольку аукцион был незаконным и без признаков конкурентности, Банк подал в суд заявление о признании его недействительным. Однако, связанные с бенефициарами ЧАО «КЮЗ» лица с помощью юридической фирмы, руководитель которой недавно был задержан вместе с экспредседателем Верховного суда, добились через Северный апелляционный хозяйственный суд пересмотра по надуманным основаниям судебных решений (включая решения Верховного Суда) о недействительности аукциона .

Дело пока находится на рассмотрении в кассационном суде.

Холодный расчет (не сработал). Кейс ООО "Айс терминал"

В июле 2017 года ООО «Айс терминал» – холодильно-логистический комплекс, называвший себя крупнейшим в Украине, было признано банкротом и объявлено об открытии ликвидационной процедуры.

Рыночная стоимость комплекса около 270 млн. грн.

Имущество, принадлежавшее ООО «Айс Терминал», находилось в ипотеке и залоге Укрэксимбанка.

При рыночной стоимости такого комплекса около 270 млн. грн., в ходе процедуры банкротства было реализовано на аукционе по цене, которая составляла лишь 10% от указанной рыночной стоимости.

Следовательно, Банк в дальнейшем был вынужден в течение длительного периода времени (более трех лет) отстаивать свои законные права в различных судебных инстанциях, доказывая очевидные нарушения, допущенные во время организации и проведения несправедливого аукциона.

Наконец, в октябре 2022 года Верховный суд оставил силе решение суда первой инстанции об удовлетворении требований Банка относительно признания недействительным результатов аукциона, а затем поставил точку в данном длительном споре.

Ожидаем, что справедливое решение позволит в дальнейшем удовлетворить законные требования государственного Банка на получение денежных средств от справедливой реализации залогового имущества на публичном аукционе.

Торговый центр по стоимости квартиры. Кейс ООО «Харьков-Недра»

В 2011-2012 годах государственный Укрэксимбанк рефинансировал кредиты пресловутой харьковской группы «Таргет», связываемой с братьями Протас (харьковские миллионеры). В обеспечение Банка было предоставлено недвижимое имущество — три крупных объекта в Харькове, которые ООО «Харьков-Надра» выкупило с аукционов в процедурах банкротства других компаний группы залоговой стоимостью более 400 млн грн. Однако уже в 2013 году в отношении ООО «Харьков-Надра» было открыто производство по делу о банкротстве.

Ликвидатор компании, у которой ООО «Харьков-Надра» приобрело два объекта общей площадью почти 40 тыс.кв.м, через суд достиг решения об отмене продажи от 2012 года, возврате имущества в собственность начальной компании и отмене ипотек, заключенных с Банком. После этого ликвидатор перепродает эти объекты другим лицам. Укрэксимбанк до 2021 года в судах разных инстанций отстаивал свои права как кредитора, однако, неоднозначные решения судов, в том числе Верховного суда, поставили точку и оставили Банк без этого обеспечения по кредиту. В настоящее время продолжаются судебные споры по другому имуществу, которое тоже было незаконно отчуждено по заниженным ценам.

В течение почти четырех лет Банк защищает свои законные интересы в судах.

Возврат активов

Сегодня государственный Укрэксимбанк прилагает усилия для защиты своих интересов, как государственного учреждения, так и интересов своих кредиторов, пытаясь вернуть незаконно выведенные активы должников и обеспечить их прозрачную публичную продажу.

С 2021 по май 2023 Банку удалось вернуть проблемные активы на сумму 3,2 миллиарда гривен.