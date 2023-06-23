ЕБРР предоставляет Укрэксимбанку кредит на сумму €50 млн

Специальный фонд кризисного реагирования ЕБРР выделит €25 млн на покрытие риска

ЕБРР утвердил предоставление кредита на сумму €50 млн государственному Укрэксимбанку

Цель кредита – финансирование частных корпоративных клиентов и муниципалитетов

ЕБРР пообещал выделить для Украины €3 млрд в 2022-23 годах

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере €50 млн государственному Укрэксимбанку, чтобы поддержать его в обеспечении непрерывного доступа к финансированию для пострадавших от войны предприятий и муниципалитетов.

Вторжение России в Украину нанесло сильный удар по украинской экономике, нанеся значительное разрушение инфраструктуры и производственных мощностей, а около 35% довоенного населения выехало за границу или стало внутренне перемещенными лицами. Ожидается, что в 2022 году экономика упадет на 30 процентов, а в 2023 прогнозируется рост на 1 процент.

Этот кредит, подпадающий под «Программу обеспечения устойчивости и средств к существованию» ЕБРР, направленную на минимизацию экономического ущерба от войны, был подписан сегодня в лондонской штаб-квартире ЕБРР.

"Обеспечение финансирования через надежные финансовые учреждения-партнеры, такие как Укрэксимбанк, несмотря на войну, чтобы частный сектор и муниципалитеты могли продолжать работать, предоставлять услуги и поддерживать экономику, являются ключевой задачей миссии ЕБРР в стране", - сказал Маттео Патроне, управляющий директор ЕБР в странах Восточной Европы и Кавказа.

«Укрэксимбанк на протяжении 30 лет объединяет финансовый ресурс ЕБРР и потребности украинских заемщиков через кастомизированные программы, разработанные на основе устойчивого развития. Во время войны и послевоенного восстановления для клиентов Укрэксимбанка из приоритетных секторов экономики определяющим является доступ к инвестиционным и коммерческим средствам, а также к инструментам покрытия военных рисков. Новое финансирование от ЕБРР, безусловно, усилит устойчивость и адаптивность украинской экономики», – отметил член Правления Укрэксимбанка Александр Щур.

Средства усилят кредитную способность Укрэксимбанка, помогая ему укрепить и диверсифицировать свою фондовую базу, а также обеспечат финансовую поддержку частному бизнесу (включая малые и средние предприятия, средние и крупные корпорации) и пострадавшим от войны муниципалитетам, таким образом способствуя сохранению их человеческого и организаций капитала

ЕБРР, взявший на себя обязательство инвестировать в Украину €3 млрд в 2022-23 годах и выделивший €1,7 млрд в 2022 году плюс еще €200 млн, мобилизованных через партнерские финансовые учреждения, разделил с акционерами и донорами риски по своим операциям в стране. Половина риска по кредиту будет покрыта за счет покрытия риска первого ущерба Специальным фондом кризисного реагирования ЕБРР.

Укрэксимбанк – государственный, системно важный банк Украины, полностью принадлежащий правительству Украины. После войны государственные банки были уполномочены поддерживать украинскую экономику путем финансирования критически важных и пострадавших секторов, включая сельское хозяйство, топливно-энергетический сектор, критическую инфраструктуру, транспорт и логистику.

Предлагая среднесрочное финансирование, ЕБРР эффективно преодолевает дефицит ресурсов, вызванный неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

Субпроекты, финансируемые за счет кредита, будут способствовать улучшению операционных, финансовых и экологических показателей, поддерживая клиентов Укрэксимбанка, работающих преимущественно в ключевых отраслях агробизнеса/продовольственной безопасности, энергетики, транспорта и перерабатывающей промышленности.

Финансовые потребности муниципалитетов также растут, особенно в западной части Украины, которая считается относительно безопасной и куда многие компании перенесли свой бизнес из восточных регионов. Муниципалитеты нуждаются в расширении инфраструктуры для внутренне перемещенных лиц, развитии предпринимательской деятельности, а также ликвидности для компенсации временного недополучения доходов и дополнительных расходов, связанных с войной.

В декабре прошлого года ЕБРР предоставил кредит в размере €25 млн Львову, крупнейшему населенному городу на западе Украины, с кредитной поддержкой Соединенных Штатов Америки, покрывающей половину кредита, чтобы обеспечить ликвидность для адаптации.