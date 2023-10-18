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Укрэксимбанк объявил финансовый результат с начала года – заработано 3,6 млрд гривен
С начала года Укрэксимбанк заработал для государства 3,6 млрд. грн. За сентябрь 2023 г. Банк получил 522 млн грн прибыли.
Об этом сообщает сайт финучреждения.
С начала года структура операционного результата – 57% процентный и 43% непроцентный доход, что доказывает взвешенность и сбалансированность политики Банка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На 01 сентября 2023 года АО «Укрэксимбанк»*:
- №1 на банковском рынке по объему кредитного портфеля юридических лиц (более 74,2 млрд грн);
- №1 по объему средств клиентов – юридических лиц (более 141,8 млрд грн);
- Лидер по кредитному портфелю программ МФО (7,7 млрд грн).
Прибыль Банка за первое полугодие 2023 года составила около 2 млрд грн, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.