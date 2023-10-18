Укрэксимбанк объявил финансовый результат с начала года – заработано 3,6 млрд гривен

С начала года Укрэксимбанк заработал для государства 3,6 млрд. грн. За сентябрь 2023 г. Банк получил 522 млн грн прибыли.

Об этом сообщает сайт финучреждения.

С начала года структура операционного результата – 57% процентный и 43% непроцентный доход, что доказывает взвешенность и сбалансированность политики Банка.

На 01 сентября 2023 года АО «Укрэксимбанк»*:

№1 на банковском рынке по объему кредитного портфеля юридических лиц (более 74,2 млрд грн);

№1 по объему средств клиентов – юридических лиц (более 141,8 млрд грн);

Лидер по кредитному портфелю программ МФО (7,7 млрд грн).

Прибыль Банка за первое полугодие 2023 года составила около 2 млрд грн, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.