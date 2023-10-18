Укрексімбанк оголосив фінансовий результат з початку року - зароблено 3,6 млрд гривень

З початку року Укрексімбанк заробив для держави 3,6 млрд грн. За вересень 2023 року Банк отримав 522 млн грн прибутку.

Про це повідомляє сайт фінустанови.

З початку року структура операційного результату – 57% процентний і 43% непроцентний дохід, що доводить виваженість та збалансованість політики Банку.

На 01 вересня 2023 року АТ «Укрексімбанк»*:

№1 на банківському ринку за обсягом кредитного портфеля юридичних осіб (більше 74,2 млрд грн);

№1 за обсягом коштів клієнтів – юридичних осіб (більше 141,8 млрд грн);

Лідер за кредитним портфелем програм МФО (7,7 млрд грн).

Прибуток Банку за перше півріччя 2023 року склав близько 2 млрд грн, що удвічі більше, ніж за аналогічний період 2021 року.