Лучшие банки Украины 2024: голосование
Бізнес-портал Delo.ua та журнал TOP-100: Рейтинги найбільших" проводять щорічне онлайн-голосування за найкращі українські банки. Топ-10 фінустанов з кожної номінації, що наберуть найбільше ваших голосів, будуть оцінюватися експертним журі та боротися за звання "Лідер банківського ринку"! Голосування триватиме до 15 лютого.
З усіх питань та пропозицій, будь ласка, звертайтеся на [email protected]
Вы можете проголосовать за трех номинантов в номинацииНоминация №1 "Банк з найкращими умовами для депозитів" Номинация №2 "Банк з найкращими умовами споживчого кредитування" Номинация №3 "Банк з найкращими картковими продуктами" Номинация №4 "Банк з найкращими умовами для МСБ" Номинация №5 "Найкращий онлайн-банкінг" Номинация №6 "Банк з найкращими умовами для аграріїв" Номинация №7 "Банк з найкращими умовами для обслуговування IT"