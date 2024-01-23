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Лучшие банки Украины 2024: голосование

Лучшие банки Украины 2024: голосование

Бізнес-портал Delo.ua та журнал TOP-100: Рейтинги найбільших" проводять щорічне онлайн-голосування за найкращі українські банки. Топ-10 фінустанов з кожної номінації, що наберуть найбільше ваших голосів, будуть оцінюватися експертним журі та боротися за звання "Лідер банківського ринку"! Голосування триватиме до 15 лютого.

З усіх питань та пропозицій, будь ласка, звертайтеся на [email protected]

Вы можете проголосовать за трех номинантов в номинации

Номинация №1 "Банк з найкращими умовами для депозитів" Номинация №2 "Банк з найкращими умовами споживчого кредитування" Номинация №3 "Банк з найкращими картковими продуктами" Номинация №4 "Банк з найкращими умовами для МСБ" Номинация №5 "Найкращий онлайн-банкінг" Номинация №6 "Банк з найкращими умовами для аграріїв" Номинация №7 "Банк з найкращими умовами для обслуговування IT"
БАНК З НАЙКРАЩИМИ УМОВАМИ ДЛЯ ДЕПОЗИТІВ
ПриватБанк
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Креді Агріколь Банк
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ІдеяБанк
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O Bank
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Універсал банк (monobank)
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Райффайзен Банк
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Райффайзен Банк
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Укргазбанк
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Укргазбанк
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Ukrsibbank
Категория:
Ukrsibbank
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Прокредит
Категория:
Прокредит
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Ощадбанк
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Ощадбанк
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Юнекс банк
Категория:
Юнекс банк
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Піреус
Категория:
Піреус
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Банк Кредит Дніпро
Категория:
Банк Кредит Дніпро
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ІНГ Банк Україна
Категория:
ІНГ Банк Україна
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Асвіо Банк
Категория:
Асвіо Банк
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
Дойче Банк ДБУ
Категория:
Дойче Банк ДБУ
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
КБ Глобус
Категория:
КБ Глобус
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Кредобанк
Категория:
Кредобанк
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А-Банк
Категория:
А-Банк
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Sense Банк
Категория:
Sense Банк
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ОТП-Банк
Категория:
ОТП-Банк
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Правекс
Категория:
Правекс
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
БАНК З НАЙКРАЩИМИ УМОВАМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
ПриватБанк
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ПриватБанк
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ПУМБ
Категория:
ПУМБ
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Південний
Категория:
Південний
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Таскомбанк
Категория:
Таскомбанк
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
Креді Агріколь Банк
Категория:
Креді Агріколь Банк
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
ІдеяБанк
Категория:
ІдеяБанк
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
IZI-bank
Категория:
IZI-bank
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
O Bank
Категория:
O Bank
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
Укрексімбанк
Категория:
Укрексімбанк
Вы сможете проголосовать снова через 7 дней 0
Універсал банк (monobank)
Категория:
Універсал банк (monobank)
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Райффайзен Банк
Категория:
Райффайзен Банк
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Укргазбанк
Категория:
Укргазбанк
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Ukrsibbank
Категория:
Ukrsibbank
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Прокредит
Категория:
Прокредит
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Ощадбанк
Категория:
Ощадбанк
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Юнекс банк
Категория:
Юнекс банк
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Піреус
Категория:
Піреус
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Банк Кредит Дніпро
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Банк Кредит Дніпро
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ІНГ Банк Україна
Категория:
ІНГ Банк Україна
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Асвіо Банк
Категория:
Асвіо Банк
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Дойче Банк ДБУ
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Дойче Банк ДБУ
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КБ Глобус
Категория:
КБ Глобус
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Кредобанк
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Кредобанк
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А-Банк
Категория:
А-Банк
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Sense Банк
Категория:
Sense Банк
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ОТП-Банк
Категория:
ОТП-Банк
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Правекс
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БАНК З НАЙКРАЩИМИ КАРТКОВИМИ ПРОДУКТАМИ
ПриватБанк
Категория:
ПриватБанк
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ПУМБ
Категория:
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Південний
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Креді Агріколь Банк
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Креді Агріколь Банк
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ІдеяБанк
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ІдеяБанк
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IZI-bank
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IZI-bank
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O Bank
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O Bank
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Укрексімбанк
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Укрексімбанк
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Універсал банк (monobank)
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Асвіо Банк
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Кредобанк
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А-Банк
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Sense Банк
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ОТП-Банк
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Правекс
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БАНК З НАЙКРАЩИМИ УМОВАМИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ IT
ПриватБанк
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