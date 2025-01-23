Топ-10 ресторанных брендов: кто открыл больше всего заведений за 2024 год

В Poster составили топ-10 ресторанных брендов, открывших наибольшее количество новых локаций в Украине за 2024 год. Украинская сеть Pizza Day оказалась на первом месте, открыв 81 новое заведение.

Такие данные опубликовало ресторанное медиа "Ревет и стонет ресторатор".

Отмечается, что на втором месте в рейтинге с 70 открытыми локациями в Украине разместилась "Галя Балувана". Также компания продолжает развивать другие проекты: заведения Gabar (9 новых локаций), польскую франшизу Wesola Pani (40 новых локаций) и MultiCook за границей (150 новых локаций).

Запорожская сеть кофеен CoffeeArt на 5 месте с 26 новыми локациями. Владельцы открыли и другие проекты : Rubimjarim — 7 новых заведений, Mlyny — 2 новых заведения, Mavra — 1 новое заведение.

Lviv Croissants заняли 9 место с 22 новыми ресторанами. Еще компания открыла по одному заведению в Польше, Словакии, Чехии и США. В 2024 году Lviv Croissants были больше сосредоточены на международной экспансии, поэтому количество локаций открытых в Украине ниже обычного.

Gastrofamily открыли 7 заведений в Украине и 2 в Польше.

"Начался год с ресторана "Барсук" в Киеве на Лукьяновке, которому за 5 дней до открытия взрывной волной вынесло окна и повредило технику. Окна быстро заменили, повреждения починили и продолжили работу. Затем открыли 6 баров "Белый Налив" в Украине (Белая Церковь, Луцк, Ровно, Ирпень, 2 в Киеве) и 2 в Польше (Варшава, Гданьск)", — отмечают аналитики.

Они добавляют, что за 2024 год McDonald's открыли в Украине 8 заведений. Это даже на 2 заведения больше, чем планировала компания. Среди новых ресторанов — заведения в Черновцах, Одессе, Львове, Боярке, Ковеле, Виннице и два в Киеве. Общая сумма инвестиций — $29 млн.

Также " Черноморка " открыла 5 заведений в Украине, 4 в Европе и 1 заведение в Европе "Устрицы и Гуси".

Напомним, в конце декабря известный украинский ресторатор Дмитрий Борисов передал все права, бренды и заведения своего ресторанного бизнеса GastroFamily бывшей супруге Елене Борисовой.

Заметим, что ресторанный бизнес сейчас переживает не лучшие времена. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает. Так, в Киеве за год закрылись 120 ресторанов и кафе из-за войны и отсутствия клиентов. А во Львове в центре закрывают более полусотни ресторанов, а по прогнозам экспертов, после зимы перечень закрытий и увольнений в сфере гостеприимства будет гораздо больше.