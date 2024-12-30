McDonald's открыл новый ресторан в Киеве

В Киеве открылся новый ресторан McDonald's на пересечении проспекта Николая Бажана и Харьковского шоссе сразу при въезде в город с Бориспольской трассы.

Об этом сообщили в пресс-службе McDonald's.

Это уже 109-е заведение сети, работающее в Украине, и 124-е в целом, учитывая 15 ресторанов, временно закрытых по соображениям безопасности. Новый ресторан стал последним открытием McDonald's в 2024 году.

Общая площадь ресторана составляет 465 кв. Он рассчитан на 116 мест в зале и 68 – на террасе.

Ресторан будет работать с 7:00 до 23:00, а для автомобилистов доступны две линии "МакДрайва" с 5:00 до 23:00. Заказ можно сделать через кассу, терминалы самообслуживания или услугу МакДеливери.

Ресторан оснащен генератором, обеспечивающим работу при отключениях электроэнергии. Новый ресторан создаст около 100 рабочих мест, а всего в украинской сети McDonald's работает около 10 000 человек.

Отмечается, что заведение построено в сотрудничестве с компанией АЗК Grand Petrol – четвертым партнером McDonald's среди сетей автозаправочных комплексов. Такой формат позволяет клиентам заправить автомобиль и насладиться любимыми блюдами в одной локации.

Напомним, в конце ноября на Вокзальной площади в Киеве открылся McDonald's после 5-месячного перерыва – его существенно реконструировали и сделали безбарьерным. Ресторан полностью переделали: здание частично демонтировали, обновили фасад и переоборудовали внутреннее пространство, чтобы сделать его более современным и комфортным для каждого клиента.

McDonald's в Украине.

McDonald's в Украине — лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Фонды Дом Рональда МакДональда в Украине.

Во всех заведениях McDonald's введены расширенные правила безопасности.

20 сентября 2022 McDonald's начал поэтапное открытие ресторанов в Украине. К 24 февраля того же года сеть насчитывала 109 ресторанов в 24 городах страны. По состоянию на июль 2024 работает 101 ресторан, а сеть насчитывает 118 ресторанов. В общей сложности план на 2024 год предусматривает открытие 6 ресторанов.

Добавим, что выручка сети ресторанов McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.