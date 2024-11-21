На Вокзальной в Киеве открылся обновленный McDonald's с пассажирским лифтом (ФОТО)

Один из самых посещаемых McDonald's Украины на Вокзальной площади в Киеве открылся после 5-месячного перерыва – его существенно реконструировали и сделали безбарьерным. Ресторан полностью переделали: здание частично демонтировали, обновили фасад и переоборудовали внутреннее пространство, чтобы сделать его более современным и комфортным для каждого клиента.

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Об этом говорится в пресс-релизе сети ресторанов.

Что изменилось в обустройстве McDonald's

Согласно сообщению пресс-службы, безбарьерное пространство в McDonald's на Вокзальной создали благодаря разнообразным инклюзивным решениям:

автоматические двери на боковом входе, удобные для людей на колёсных креслах и гостей с детскими колясками;

пассажирский лифт, с которого открывается панорамный вид на площадь, для безбарьерного движения между первым и вторым этажами;

тактильная плитка внутри и снаружи для навигации людей с нарушениями зрения;

таблички с надписями шрифтом Брайля;

специально обустроенное место для людей с инвалидностью, что позволяет свободно двигаться людям на колесных колясках;

туалеты для людей с инвалидностью.

На Вокзальной открылся обновленный McDonald's с пассажирским лифтом. Фото: Пресс-служба McDonald’s На Вокзальной открылся обновленный McDonald's с пассажирским лифтом. Фото: Пресс-служба McDonald’s На Вокзальной открылся обновленный McDonald's с пассажирским лифтом. Фото: Пресс-служба McDonald’s На Вокзальной открылся обновленный McDonald's с пассажирским лифтом. Фото: Пресс-служба McDonald’s На Вокзальной открылся обновленный McDonald's с пассажирским лифтом. Фото: Пресс-служба McDonald’s На Вокзальной открылся обновленный McDonald's с пассажирским лифтом. Фото: Пресс-служба McDonald’s На Вокзальной открылся обновленный McDonald's с пассажирским лифтом. Фото: Пресс-служба McDonald’s На Вокзальной открылся обновленный McDonald's с пассажирским лифтом. Фото: Пресс-служба McDonald’s На Вокзальной открылся обновленный McDonald's с пассажирским лифтом. Фото: Пресс-служба McDonald’s

Обновленный McDonald's стал одним из самых больших в Украине

Как сообщили в пресс-службе McDonald's, ресторан стал одним из крупнейших в Украине (общая площадь — 944 кв. м), имеет 193 посадочных места в зале и еще 88 на террасе. В заведении можно быстро и бесконтактно делать заказы на 11 двухсторонних терминалах самообслуживания, на кассе или через экспресс-окно.

"А с функцией уменьшения экрана, доступной в каждом ресторане сети, терминалом смогут легко пользоваться люди на колесных креслах" – отмечают в пресс-службе.

Также сообщается, что, как и в других новых и модернизированных McDonald's, теперь в заведении есть сервис обслуживания за столиком.

Кроме того, для удобства клиентов установили USB-разъемы для подзарядки смартфонов.

О меню и графике работы

С первого дня работы в McDonald's на Вокзальной будет доступно полное меню, включая сезонные новинки: "МакПирог" Слива-Корица, мафин с соленой карамелью и кремом и латте "Имбирное печенье".

Служба доставки McDonald's заработает через несколько дней после открытия.

График работы ресторана – с 6:00 до 22:30, экспресс-окна – с 5:30 до 23:00. Бесперебойную работу McDonald's при отключении электроэнергии обеспечивает генератор.

За последние 10 лет этот ресторан ежегодно входил в топ-5 ресторанов Украины по посещаемости. А по итогам 2011 года занял второе место среди 33 тыс. заведений сети в мире по количеству посетителей.

С учетом этого ресторана в McDonald's в Украине работает 105 ресторанов из 120 существующих (включая 15, временно закрытых по требованиям безопасности). Компания предоставляет рабочие места около 10 000 сотрудников в разных регионах Украины, а также поддерживает локальных поставщиков, закупая около 60% товаров и продуктов у предприятий, расположенных в Украине.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Во всех заведениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.

20 сентября 2022 года McDonald's начал поэтапное открытие ресторанов в Украине.

Добавим, что выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн, а прибыль достигла 1,2 млрд грн.