McDonald's в Украине отказывается от пластиковых трубочек: на замену придут бумажные

McDonald's переходит на бумажные трубочки для напитков и “МакШейков”. Благодаря этой инициативе компании удастся уменьшить использование пластика более чем на 55 тонн ежегодно.

Об этом сообщила пресс-служба сети ресторанов.

Новые трубочки появятся во всех ресторанах сети по мере окончания пластиковых.

Что известно о новых экологичных трубочках

Согласно сообщению пресс-службы, экологические трубочки сделаны из высококачественной бумаги, которая не деформируется в течение длительного времени и не имеет постороннего вкуса. Бумажные трубочки можно выбрасывать в соответствующую фракцию на сортировочных станциях в ресторанах сети, чтобы впоследствии их могли переработать в сырье для повторного использования. Кроме того, новые трубочки быстро разлагаются, а древесина, являющаяся основным источником для изготовления бумаги, является восстановительным ресурсом.

Также сообщается, что все поставщики упаковки в McDonald's используют только сертифицированное сырье из источников, работа которых строго контролируется международными природоохранными организациями.

McDonald's сокращает потребление пластика

Напомним, в этом году McDonald's уже отказался от пластиковых столовых приборов и крышечек для стаканов для заказов в ресторанах, резиновых перчаток в производственных зонах и бумажных вкладышей для подносов.

В ноябре начнется переход на обертки для бургеров с жиростойким покрытием растительного происхождения и стаканчики для "МакСанди" из формованного целлюлозного волокна.

Суммарно использование пластика сокращается на 131 тонну, резины на 70 тонн и бумаги на 100 тонн в год. К концу 2025 года компания планирует полностью перейти на упаковочные материалы из возобновляемого сырья и вывести из обращения одноразовые пластиковые приборы и крышки для напитков.

В компании напоминают, что с 2021 года в заведениях сети по всей стране введена сортировка отходов. На сортировочных станциях их разделяют на бумагу, пластик, стаканчики, жидкость и прочее.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Во всех учреждениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.

20 сентября 2022 McDonald's начал поэтапное открытие ресторанов в Украине.

Добавим, что выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн, а прибыль достигла 1,2 млрд грн.

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