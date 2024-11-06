McDonald's в Україні відмовляється від пластикових трубочок: на заміну прийдуть паперові

McDonald's переходить на паперові трубочки для напоїв та "МакШейків". Завдяки цій ініціативі компанії вдасться зменшити використання пластику на понад 55 тонн щорічно.

Про це повідомила пресслужба мережі ресторанів.

Зазначається, що нові трубочки з’являться в усіх ресторанах мережі в міру закінчення пластикових.

Що відомо про нові екологічні трубочки

Згідно з повідомленням пресслужби, екологічні трубочки зроблені з високоякісного паперу, який не деформується протягом тривалого часу та не має стороннього смаку. Паперові трубочки можна викидати у відповідну фракцію на сортувальних станціях у ресторанах мережі, щоб згодом їх могли переробити на сировину для повторного використання. Крім того, нові трубочки швидко розкладаються, а деревина, що є основним джерелом для виготовлення паперу, є відновним ресурсом.

Також повідомляється, що усі постачальники пакування в McDonald's використовують лише сертифіковану сировину з джерел, робота яких суворо контролюється міжнародними природоохоронними організаціями.

McDonald's скорочує вжиток пластику

Нагадаємо, цьогоріч McDonald's вже відмовився від пластикових столових приборів і кришечок для стаканів для замовлень у ресторанах, гумових рукавичок у виробничих зонах та паперових вкладишів для таць.

В листопаді розпочнеться перехід на обгортки для бургерів із жиростійким покриттям рослинного походження та стаканчики для "МакСанді" з формованого целюлозного волокна.

Сумарно використання пластику скорочується на 131 тонну, гуми на 70 тонн та паперу на 100 тонн за рік. А до кінця 2025 року компанія планує повністю перейти на пакувальні матеріали з поновлюваної сировини та вивести з обігу одноразові пластикові прибори та кришки для напоїв.

В компанії нагадують, що із 2021 року в закладах мережі по всій країні запроваджене сортування відходів. На сортувальних станціях їх розділяють на папір, пластик, стаканчики, рідину та інше.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

В усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.

20 вересня 2022 року McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні.

Додамо, що виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн, а прибуток сягнув 1,2 млрд грн.

Фото: ua.depositphotos.com