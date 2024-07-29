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Продажі McDonald's впали вперше за чотири роки: у чому причина
У другому кварталі 2024 року продажі McDonald's впали вперше з 2020 року, не виправдавши очікувань аналітиків. Порівняні продажі мережі впали на 1% у порівнянні з попереднім роком, що було зумовлено зниженням відвідуваності у всіх географічних сегментах компанії. Про це повідомляє Bloomberg.
Однак, акції McDonald's на початку торгів у Нью-Йорку залишилися майже без змін. З початку року їх вартість знизилася на 15%, тоді як загальний ринковий індекс S&P 500 зріс на 14%.
Зниження продажів McDonald's цього року пов'язане зі зростанням цін та обмеженими бюджетами споживачів. Щоб повернути клієнтів, мережа ресторанів швидкого харчування запустила в США акцію на їжу за 5 доларів та оновила меню, додавши нові страви, такі як каджунський бекон McCrispy і "бабусин" McFlurry.
Хоча початкові результати свідчать про позитивний вплив цих заходів на залучення клієнтів, помітне зростання продажів очікується лише наприкінці року.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Генеральний директор McDonald's Кріс Кемпчинскі підкреслив, що компанія зосередиться на "надійній, повсякденній цінності", щоб задовольнити більш вимогливих споживачів. Серед інших стратегічних пріоритетів – розширення лінійки курячих страв та програма лояльності.
Однак, компанія також повідомила про зниження продажів у деяких своїх ресторанах у Китаї та Франції. Прибуток McDonald's за перший квартал склав 2,97 долара на акцію, що нижче за очікування аналітиків.
McDonald's в Україні
McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.
Виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).
Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.
Фото: ua.depositphotos.com