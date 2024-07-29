Продажі McDonald's впали вперше за чотири роки: у чому причина

У другому кварталі 2024 року продажі McDonald's впали вперше з 2020 року, не виправдавши очікувань аналітиків. Порівняні продажі мережі впали на 1% у порівнянні з попереднім роком, що було зумовлено зниженням відвідуваності у всіх географічних сегментах компанії. Про це повідомляє Bloomberg.

Однак, акції McDonald's на початку торгів у Нью-Йорку залишилися майже без змін. З початку року їх вартість знизилася на 15%, тоді як загальний ринковий індекс S&P 500 зріс на 14%.

Зниження продажів McDonald's цього року пов'язане зі зростанням цін та обмеженими бюджетами споживачів. Щоб повернути клієнтів, мережа ресторанів швидкого харчування запустила в США акцію на їжу за 5 доларів та оновила меню, додавши нові страви, такі як каджунський бекон McCrispy і "бабусин" McFlurry.

Хоча початкові результати свідчать про позитивний вплив цих заходів на залучення клієнтів, помітне зростання продажів очікується лише наприкінці року.

Генеральний директор McDonald's Кріс Кемпчинскі підкреслив, що компанія зосередиться на "надійній, повсякденній цінності", щоб задовольнити більш вимогливих споживачів. Серед інших стратегічних пріоритетів – розширення лінійки курячих страв та програма лояльності.

Однак, компанія також повідомила про зниження продажів у деяких своїх ресторанах у Китаї та Франції. Прибуток McDonald's за перший квартал склав 2,97 долара на акцію, що нижче за очікування аналітиків.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

Виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

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