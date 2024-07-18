McDonald's облаштував генераторами вже понад 70% ресторанів в Україні

В умовах дефіциту електроенергії "МакДональдз Юкрейн Лтд.", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, оснастив генераторами вже понад 70% ресторанів, а також оновив виробничі процеси.

Про це розповів операційний директор компанії Дмитро Корбут, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "МакДональдз" працює на збереження ресурсів, тому ресторани компанії побудовані за принципами енергоефективності.

"У відповідь на виклики війни ми почали встановлювати генератори, щоб виконувати замовлення за відсутності централізованого постачання електрики. Наразі вже понад 70 ресторанів оснащені генераторами, і ми продовжуємо поступово налагоджувати безперебійне електропостачання в інших закладах мережі", - заявив Корбут.

McDonald's оновив виробничі процеси

Оскільки через тривалі відключення електроенергії та у спекотну погоду генератори можуть виходити з ладу, компанія була змушена оновити виробничі процеси.

"Зараз, навіть за наявності генератора, ми можемо закрити заклад на півгодини або більше, щоб генератор міг охолонути, а ресторани продовжували стабільно працювати і далі", - повідомив він.

Разом з тим, якщо в ресторані немає генератора, то в разі вимкнення електроенергії заклад закривається.

Також у McDonald's зауважили, що особлива увага приділяється ретельному контролю умов зберігання продукції відповідно до стандартів.

"Наші потужні сучасні холодильники утримують необхідну температуру до 14 годин без світла. Після повернення енергопостачання ми додатково перевіряємо температуру продуктів: для заморожених вона має становити від мінус 24 до мінус 18°, для охолоджених - від плюс 1 до плюс 4°. За невідповідної температури продукти підлягають списанню", - повідомив Корбут.

У разі тривалого відключення, коли є ризик, що інгредієнти можуть опинитися при неналежній температурі, тимчасово повертаються продукти на склад, де є генератори, заради безпечного та надійного зберігання.

"Попри всі виклики та значне зростання витрат на забезпечення операційної діяльності, зумовлене закупівлею пального та сервісним обслуговуванням генераторів, для "МакДональдз" якість та безпека їжі є безсумнівним пріоритетом. Компанія адаптувалася до перебоїв з електропостачанням і забезпечує незмінну свіжість і безпеку своїх продуктів", - резюмував Корбут.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

В усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.

20 вересня 2022 року McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого того ж року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на липень 2024 року працює 101 ресторан, а мережа налічує 118 ресторанів. Загалом план на 2024 рік передбачає відкриття 6 ресторанів.

Додамо, що виторг мережі ресторанів McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

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