У Києві на Вокзальній площі демонтують ресторан McDonald's

У Києві почали демонтаж ресторану McDonald's на Вокзальній площі. Після ремонту жителі та гості столиці зможуть відвідати заклад з новим дизайном. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Про це пише УНІАН.

На відео видно, що будівлю огородили стрічкою, а на місці працює бригада будівельників та спеціальна техніка для демонтажу.

Ресторан McDonald’s на Центральному вокзалі столиці стане першим закладом української мережі з ліфтом між першим та другим поверхом.

Раніше у пресслужбі McDonald's повідомляли, що ресторан зачиняється на реконструкцію до кінця осені. В оновленому закладі буде 193 місця, а також відкрита тераса на 88 місць. Крім того, у новому McDonald's вперше з'являться 11 терміналів самообслуговування.

Також відомо, що за останні 10 років цей ресторан щорічно входив до топ-5 ресторанів України за відвідуваністю. А за підсумками 2011 року посів друге місце серед 33 тис. закладів мережі в світі за кількістю відвідувачів.

Відкриття нових ресторанів

Компанія "Макдональдс Юкрейн Лтд", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого харчування McDonald's, планує впроваджувати партнерські програми з мережами автозаправних станцій.

Так, у 2024 році McDonald's планує втілення таких проєктів в обласних центрах, містах-мільйонниках або їхніх сателітах.

У подальшому компанія також розглядає локації, щоб відкривати заклади McDonald's у зв'язці з АЗС на ключових трасах. McDonald's також планує відкриття ресторанів у містах-супутниках Києва та Львова.

Також додамо, що виторг мережі ресторанів McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.