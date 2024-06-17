В Киеве на Вокзальной площади демонтируют ресторан McDonald's

В Киеве начали демонтаж ресторана McDonald's на Вокзальной площади. После ремонта жители и гости столицы смогут посетить заведение с новым дизайном. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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Об этом пишет УНИАН.

На видео видно, что здание было ограждено лентой, а на месте работает бригада строителей и специальная техника для демонтажа.

Ресторан McDonald's на Центральном вокзале столицы станет первым заведением украинской сети с лифтом между первым и вторым этажом.

Ранее в пресс-службе McDonald's сообщали, что ресторан закрывается на реконструкцию до конца осени. В обновленном заведении будет 193 места, а также открыта терраса на 88 мест. Кроме того, в новом McDonald's впервые появятся 11 терминалов самообслуживания.

Также известно, что за последние 10 лет этот ресторан ежегодно входил в топ-5 ресторанов Украины по посещаемости. По итогам 2011 года занял второе место среди 33 тыс. заведений сети в мире по количеству посетителей.

Открытие новых ресторанов

Компания "Макдональдс Юкрейн Лтд", развивающая в Украине сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, планирует внедрять партнерские программы с сетями автозаправочных станций.

Так, в 2024 году McDonald's планирует воплощение таких проектов в областных центрах, городах-миллионниках или их сателлитах.

В дальнейшем компания также рассматривает локации, чтобы открывать заведения McDonald's в связи с АЗС на ключевых трассах. McDonald's планирует открытие ресторанов в городах-спутниках Киева и Львова.

Также добавим, что выручка сети ресторанов McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.