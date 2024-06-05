McDonald's потерял права на товарный знак Big Mac для продуктов из птицы в ЕС

5 июня американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's больше не сможет использовать торговую марку Big Mac для продуктов из птицы на территории Европейского Союза.

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Соответствующее решение было принято Генеральным судом ЕС в пользу ирландского конкурента Supermac's.

В решении суда отмечается, что McDonald's не смог доказать подлинное непрерывное использование этого торгового знака в течение пятилетнего периода в странах Евросоюза по определенным товарам и услугам. Речь идет о продуктах из мяса птицы и услугах ресторанного обслуживания.

"Общий суд постановил, что McDonald's не доказала, что обжалуемая марка была использована для использования в отношении товаров "куриные бутерброды", товаров "пища, приготовленная из продуктов мяса птицы" и "услуги, оказываемые или связанные с работой ресторанов и иных учреждений или объектов, занимающихся предоставлением пищи и напитков, приготовленных для употребления, для объектов проезда; приготовление выносных блюд". Доказательства, предоставленные компанией McDonald's, не указывают на степень использования знака в связи с этими товарами, в частности, относительно объемов продаж, продолжительности периода, в течение которого использовался знак, частоты использования", - говорится в определении суда.

В то же время сообщается, что Офис интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) частично поддержал заявку на охрану торговой марки McDonald's для продуктов из мяса и птицы, бутербродов с мясом и курицей, а также для услуг, связанных с работой. ресторанов и объектов с питанием и напитками, включая приготовление пищи на вынос.

Генсуд ЕС признал недостаточными доказательства McDonald's по поводу непрерывного использования знака и частично отменил предыдущее решение в пользу американцев. Такое решение еще можно оспорить в Суде ЕС как высшей инстанции.

Big Mac была зарегистрирована для McDonald's еще в 1996 году, а в 2017 году Supermac's подала заявку на аннулирование этой марки, утверждая, что знак не использовался в ЕС для подлинного использования. Supermac's открыла свои первые рестораны в 1978 году в городе Голуэй. В меню сети есть бургеры с говядиной и курицей, жареные наггетсы и другие блюда из птицы.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

В Украине локальные ингредиенты в меню McDonald`s составляют около 60%, и их доля постепенно увеличивается. В результате отдельные позиции в меню пришлось заменить импортными составляющими.

Источник фото: ua.depositphotos.com