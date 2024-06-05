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McDonald's втратив права на товарний знак Big Mac для продуктів з птиці в ЄС
5 червня американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's більше не зможе використовувати торгову марку Big Mac для продуктів із птиці на території Європейського Союзу.
Відповідне рішення ухвалив Генеральний суд ЄС на користь ірландського конкурента Supermac's.
У рішенні суду зазначається, що McDonald's не зміг довести справжнє безперервне використання цього торгового знаку протягом п'ятирічного періоду в країнах Євросоюзу щодо певних товарів та послуг. Йдеться про продукти з м'яса птиці та послуги ресторанного обслуговування.
"Загальний суд постановив, що McDonald's не довела, що оскаржувана марка була використана для використання щодо товарів "курячі бутерброди", товарів "їжа, приготована з продуктів м'яса птиці" та "послуги, що надаються або пов'язані з роботою ресторанів та інших установ або об'єктів, які займаються наданням їжі та напоїв, приготовлених для споживання, для об'єктів проїзду; приготування виносних страв". Докази, надані компанією McDonald's, не вказують на ступінь використання знака у зв'язку з цими товарами, зокрема щодо обсягів продажів, тривалості періоду, протягом якого використовувався знак, частоти використання", - йдеться в ухвалі суду.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У той же час повідомляється, що Офіс інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) частково підтримав заявку на охорону саме торгової марки McDonald's для продуктів з м'яса та птиці, бутербродів з м'ясом та куркою, а також для послуг, пов'язаних з роботою ресторанів та об'єктів з наданням їжі та напоїв, включаючи приготування їжі на виніс.
Генсуд ЄС визнав недостатніми докази McDonald's щодо безперервного використання знака і частково скасував попереднє рішення на користь американців. Таке рішення ще можна оскаржити в Суді ЄС як найвищій інстанції.
Додамо, Big Mac була зареєстрована для McDonald's ще 1996 року, а у 2017 році Supermac's подала заявку на анулювання цієї марки, стверджуючи, що знак не використовувався в ЄС для справжнього використання. Supermac's відкрила свої перші ресторани у 1978 році в місті Голуей. У меню мережі є бургери з яловичиною та куркою, смажені нагетси та інші страви з птиці.
McDonald's в Україні
McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.
Виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).
Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.
В Україні локальні інгредієнти у меню McDonald`s становлять близько 60% і їх частка поступово збільшується. Через війну окремі позиції в меню довелося замінити імпортними складовими.
Джерело фото: ua.depositphotos.com