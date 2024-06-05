McDonald's втратив права на товарний знак Big Mac для продуктів з птиці в ЄС

5 червня американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's більше не зможе використовувати торгову марку Big Mac для продуктів із птиці на території Європейського Союзу.

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Відповідне рішення ухвалив Генеральний суд ЄС на користь ірландського конкурента Supermac's.

У рішенні суду зазначається, що McDonald's не зміг довести справжнє безперервне використання цього торгового знаку протягом п'ятирічного періоду в країнах Євросоюзу щодо певних товарів та послуг. Йдеться про продукти з м'яса птиці та послуги ресторанного обслуговування.

"Загальний суд постановив, що McDonald's не довела, що оскаржувана марка була використана для використання щодо товарів "курячі бутерброди", товарів "їжа, приготована з продуктів м'яса птиці" та "послуги, що надаються або пов'язані з роботою ресторанів та інших установ або об'єктів, які займаються наданням їжі та напоїв, приготовлених для споживання, для об'єктів проїзду; приготування виносних страв". Докази, надані компанією McDonald's, не вказують на ступінь використання знака у зв'язку з цими товарами, зокрема щодо обсягів продажів, тривалості періоду, протягом якого використовувався знак, частоти використання", - йдеться в ухвалі суду.

У той же час повідомляється, що Офіс інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) частково підтримав заявку на охорону саме торгової марки McDonald's для продуктів з м'яса та птиці, бутербродів з м'ясом та куркою, а також для послуг, пов'язаних з роботою ресторанів та об'єктів з наданням їжі та напоїв, включаючи приготування їжі на виніс.

Генсуд ЄС визнав недостатніми докази McDonald's щодо безперервного використання знака і частково скасував попереднє рішення на користь американців. Таке рішення ще можна оскаржити в Суді ЄС як найвищій інстанції.

Додамо, Big Mac була зареєстрована для McDonald's ще 1996 року, а у 2017 році Supermac's подала заявку на анулювання цієї марки, стверджуючи, що знак не використовувався в ЄС для справжнього використання. Supermac's відкрила свої перші ресторани у 1978 році в місті Голуей. У меню мережі є бургери з яловичиною та куркою, смажені нагетси та інші страви з птиці.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

Виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

В Україні локальні інгредієнти у меню McDonald`s становлять близько 60% і їх частка поступово збільшується. Через війну окремі позиції в меню довелося замінити імпортними складовими.

Джерело фото: ua.depositphotos.com