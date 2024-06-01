McDonald’s закриває на реконструкцію культовий ресторан на Вокзальній площі у Києві

Із 1 червня культовий ресторан McDonald’s, що розташований на Центральному залізничному вокзалі у Києві, зачиняється на реконструкцію. Очікується, що ремонтні роботи завершать до листопада 2024 року.

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Про це повідомила пресслужба ресторану швидкого харчування.

Там зазначають, що за останні 10 років цей ресторан щорічно входив до топ-5 ресторанів України за відвідуваністю. А за підсумками 2011 року посів друге місце серед 33 тис. закладів мережі в світі за кількістю відвідувачів.

"Ремонтні роботи планують завершити до листопада цього року, тож поки заклад оновлюватиметься, клієнти можуть зробити замовлення у двох ресторанах МакДональдз, розташованих на Південному вокзалі всього у 600 та 800 метрах від Вокзальної площі — на вулиці Січеславська, 6 та Георгія Кірпи, 5а", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Після завершення запланованих робіт в ресторані на Вокзальній площі на гостей чекатиме оновлений дизайн залу на 193 місця і велика тераса на 88. Для зручного замовлення працюватимуть 11 двосторонніх терміналів самообслуговування, а також ресторан стане першим закладом МакДональдз в Україні із пасажирським ліфтом для переміщення між першим і другим поверхом, з якого відкриватиметься вид на площу.

Фото: Пресслужба McDonald’s Фото: Пресслужба McDonald’s Фото: Пресслужба McDonald’s

Таким чином МакДональдз продовжує втілювати стратегію розвитку, яка включає в себе як відкриття нових ресторанів, так і модернізацію існуючих.

Відкриття нових ресторанів

Компанія "Макдональдс Юкрейн Лтд", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого харчування McDonald's, планує впроваджувати партнерські програми з мережами автозаправних станцій.

Так, у 2024 році McDonald's планує втілення таких проєктів в обласних центрах, містах-мільйонниках або їхніх сателітах.

У подальшому компанія також розглядає локації, щоб відкривати заклади McDonald's у зв'язці з АЗС на ключових трасах.

McDonald's також планує відкриття ресторанів у містах-супутниках Києва та Львова.

"Зі стратегічної точки зору ми прагнемо бути присутніми у всіх ключових сателітах Києва. Зараз працюємо над тим, щоб з'явилися заклади в Боярці, Гатному, Чабанах", - повідомив директор із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак.

Він додав, що компанія також працює над тим, щоб заклади з'явилися і в ключових містах Львівської області.

"Однак наразі тривають переговори щодо Львівської області і на сьогоднішній день ще немає конкретних міст, які я міг би озвучити", - зауважив Стефурак.

McDonald’s збільшив виторг в Україні у 4 рази

Виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

В Україні локальні інгредієнти у меню McDonald`s становлять близько 60% і їх частка поступово збільшується. Через війну окремі позиції в меню довелося замінити імпортними складовими.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

В усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.